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Sapphire 8" dijital fotoğraf çerçevesi video incelemesi (DPF 080)

11 yıl
35,2b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Her teknolojik ürün gibi dijital fotoğraf çerçevelerinin de zamanla fiyatı düşüyor. Öyleki ilk örnekleri 600YTL'den daha yüksek fiyat etiketi taşıyan bu ilgi çekici ürünler, 150YTL'den başlayan fiyatlarla satılmaktalar. LCD fiyatları düştükçe dijital fotoğraf çerçevelerinin fiyatlarındaki düşüş devam edecek.

Bu videomuzda 2008 yılında popülerliği artacağı öngörülen dijital fotoğraf çerçevesi pazarına girişi yapan Sapphire'ın 8" boyutlarında 16:9 formatlı bir dijital fotoğraf çerçevesini (DPF 080) inceliyoruz. Ürün sadece fotoğraf göstermekle kalmıyor, MP3 çalma ve video gösterme gibi özelliklere de sahip.

Sapphire Dijital Fotoğraf Çerçevesi DPF 080

  • Ekran Boyutu: 8 Inch 16:9 LCD Ekran
  • Çözünürlük: 800x480 çözünürlük ile mükemmel görüntü kalitesi
  • Parlaklık: 250cd parlaklık
  • Desteklenen Medyalar: CF, SD, MMC, XD, MS (2GB’a kadar)
  • Desteklenen Formatlar: Mpeg, Dat, Avi, Jpeg, M-Jpeg
  • Entegre Hafıza : 130MB
  • Ses Çıkışı: Entegre 2 adet 1,5W hoparlör
  • İzlenme açısı: 140 Derece
  • Uzaktan Kumanda: Çok fonksiyonlu uzaktan kumanda. Çerçevenin ön yüzeyi uzaktan kumanda alıcısı olarak dizayn edilmiştir. Bu nedenle diğer markaların aksine ön tarafta göze hoş gözükmeyen dizayn hataları giderilmiştir.
  • Çerçeve: 5 renk değiştirilebilir ön çerçeve. Yeşil, Beyaz, Mor, Gri, Siyah
  • Boyutlar: 254 x 203 x 42 mm
  • Çektiği enerji: Adaptör takılıyken 0-4Watt/saat arası, uyku modunda 8Watt/saat, fotoğraf modunda 13Watt/saat, video modunda 13-15Watt/saat arası

http://www.hepsiburada.com/department.aspx?categoryID=90334&sp=brand=sapphire
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
drksnt 9 yıl
bu tarz ürünlerin altyazı desteği varmı ?
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lilsam 11 yıl
merhaba arkadaşlar ben sapphire DPF 081 modelini aldım 130 mb dahili hafıza var diye aldım ama dahili hafızaya hiç birşey atamıyorum pc de hafızayı görmüyor yardımcı olursanız sevinirim.
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max975 11 yıl
Güzel bir ürün
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numerik 11 yıl
yazın inşallah evlenince alcam
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