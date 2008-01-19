Sapphire 8" dijital fotoğraf çerçevesi video incelemesi (DPF 080)

Her teknolojik ürün gibi dijital fotoğraf çerçevelerinin de zamanla fiyatı düşüyor. Öyleki ilk örnekleri 600YTL'den daha yüksek fiyat etiketi taşıyan bu ilgi çekici ürünler, 150YTL'den başlayan fiyatlarla satılmaktalar. LCD fiyatları düştükçe dijital fotoğraf çerçevelerinin fiyatlarındaki düşüş devam edecek.

Bu videomuzda 2008 yılında popülerliği artacağı öngörülen dijital fotoğraf çerçevesi pazarına girişi yapan Sapphire'ın 8" boyutlarında 16:9 formatlı bir dijital fotoğraf çerçevesini (DPF 080) inceliyoruz. Ürün sadece fotoğraf göstermekle kalmıyor, MP3 çalma ve video gösterme gibi özelliklere de sahip.

Sapphire Dijital Fotoğraf Çerçevesi DPF 080

Ekran Boyutu: 8 Inch 16:9 LCD Ekran

Çözünürlük: 800x480 çözünürlük ile mükemmel görüntü kalitesi

Parlaklık: 250cd parlaklık

Desteklenen Medyalar: CF, SD, MMC, XD, MS (2GB’a kadar)

Desteklenen Formatlar: Mpeg, Dat, Avi, Jpeg, M-Jpeg

Entegre Hafıza : 130MB

Ses Çıkışı: Entegre 2 adet 1,5W hoparlör

İzlenme açısı: 140 Derece

Uzaktan Kumanda: Çok fonksiyonlu uzaktan kumanda. Çerçevenin ön yüzeyi uzaktan kumanda alıcısı olarak dizayn edilmiştir. Bu nedenle diğer markaların aksine ön tarafta göze hoş gözükmeyen dizayn hataları giderilmiştir.

Çerçeve: 5 renk değiştirilebilir ön çerçeve. Yeşil, Beyaz, Mor, Gri, Siyah

Boyutlar: 254 x 203 x 42 mm

Çektiği enerji: Adaptör takılıyken 0-4Watt/saat arası, uyku modunda 8Watt/saat, fotoğraf modunda 13Watt/saat, video modunda 13-15Watt/saat arası

http://www.hepsiburada.com/department.aspx?categoryID=90334&sp=brand=sapphire