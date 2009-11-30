Sapphire Radeon HD 5770 v2 modelini duyurdu

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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından birisi olan Sapphire de yaptığı resmi açıklamayla Radeon HD 5770 v2 modelini duyurdu. AMD-ATi'nin Radeon HD 5770 için hazırladığı, soğutucusu güncellenmiş yeni tasarımı temel alan ekran kartı, Radeon HD 5750 modelindekiyle oldukça benzer olan yeni soğutucusu ile daha serin daha sessiz bir kullanım deneyimi vaat ediyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı 850MHz GPU, 4800MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan yeni model Crossfire X teknolojisiyle çoklu ekran kartı, Eyefinity teknolojisiyle de çoklu monitör kullanımına olanak tanıyor.

Çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan ve üzerinde bir adet 6-pin güç konnektörü bulunan ekran kartı, Dirt 2 oyunu için ücretsiz indirme kuponuyla birlikte geliyor.

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