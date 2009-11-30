Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sapphire Radeon HD 5770 v2 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
24,6b
1
18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sapphire Radeon HD 5770 v2 modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından birisi olan Sapphire de yaptığı resmi açıklamayla Radeon HD 5770 v2 modelini duyurdu. AMD-ATi'nin Radeon HD 5770 için hazırladığı, soğutucusu güncellenmiş yeni tasarımı temel alan ekran kartı, Radeon HD 5750 modelindekiyle oldukça benzer olan yeni soğutucusu ile daha serin daha sessiz bir kullanım deneyimi vaat ediyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı 850MHz GPU, 4800MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan yeni model Crossfire X teknolojisiyle çoklu ekran kartı, Eyefinity teknolojisiyle de çoklu monitör kullanımına olanak tanıyor.

Çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan ve üzerinde bir adet 6-pin güç konnektörü bulunan ekran kartı, Dirt 2 oyunu için ücretsiz indirme kuponuyla birlikte geliyor.

Sapphire Radeon HD 5770 v2 modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Sapphire Radeon HD 5770 v2 modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
bende v2 var ama dirt 2 kuponu yok :S nasıl bulucam :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.Vertigo. 9 yıl
Ekran kartını sırf bu model almamak için elden alacağım.Bu ne yahu...Referans tasarım daha iyi kesinlikle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tbektur 9 yıl
hıs ile aynı olmuş bu çeşitmi kalmamış ne
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
v1 bence daha iyi bende var da :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RaptorFX 10 yıl
resime gel ya cok mu aramişlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wacd 10 yıl
Özel soğutmalı modeller de aynı çıkmaya başladı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tembeler 10 yıl
bukart diğerlerine nazaran renk olarakda falan daha bi hoş duruyor soğutucusuysa güzel ama fanı iki pinli yanlış görmüyorsam otomatik devir ayarı yok heralde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MattPegasus 10 yıl

ilkergokban

Özel soğutmalı modeller de aynı çıkmaya başladı


evet ya ne biçim özel soğutma hepsi aynı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Trecc11 9 yıl

ilkergokban

Özel soğutmalı modeller de aynı çıkmaya başladı



hakikaten ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
24598 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, radeon ve gddr5
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Dragon Age : Origins Artılar Eksiler Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim