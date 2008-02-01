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Sapphire'in 1GB bellekli Radeon HD 3850 modeli hazır

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
8,3b
1
28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire'in 1GB bellekli Radeon HD 3850 modeli kullanıcılar ile buluşmaya hazır. Özel bir tasarıma sahip olan ekran kartı mavi PCB ve Sapphire'in özelleştirdiği farklı bir soğutma ile geliyor. 256-bit bellek veri yoluna sahip olan ekran kartı üzerinde 1GB GDDR3 bellek yer alıyor. DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteği de sunan ekran kartının grafik işlemcisinin 703MHz'de belleklerinin ise 1656MHz'de çalıştığı bildiriliyor. Tek slot tasarıma sahip olan dolayısı ile Quad-Crossfire için de uygun olan ekran kartı, 4 kartlı Quad-Crossfire kurulumunda 4GB'lık grafik belleğini de kullanıcıların emrine sunuyor. Çift DVI ve bir adet HDTV destekli tv çıkışı da bulunan ekran kartının son kullanıcı satış fiyatı ise netleşmiş değil.
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Towarscke 11 yıl
Fx57 olaya yanlis yerden girmis.. Crossfire denilen hadisede, olay ekran karti bellegini yuksek tutmak icin birden fazla ekran karti takmak degildir.. olay ekran karti islemcisinin gucunu arttirmak ve buna oranli olan bellegi daha verimli kullanarak mevcut Hypertransport'dan daha fazla yararlanip oyun ve oyun disi grafik aktivitelerinde daha fazla gorsel isleyip bilgisayarin genel verimini arttirmaktir... Bu sebeple 700-800mhzlik grafik islemcisi bulunan 2 ekran karti 1.6ghzlik grafik isleme yetenegine sahipken, 1,6ghzlik grafik isleme yetenegine sahip olan tek ekran kartinin 2gb gddr bellegine sahip olmamasindan dolayi.
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Full#Throttle 11 yıl
iyi güzel hoş ama sapphire olunca biraz kötü oluyor
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Ce5uR 11 yıl
Herkezin yorumu farkli olmuş saygi duyarim,
Çekirdek hizlari vs. hizlarla oynanirsa fiyat'da uygun olursa gerekli ekran kartidir.Üstelik 1 GB.
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Zortul 11 yıl
bence gereksiz testlerde 512 ile 256 mb arasında bile 1-2 fps varken pek de lüzumu yokdu
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al-ozaria 11 yıl
gerekli, gereksiz haber için teşekkürler...
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niksaçmabişeybence 11 yıl
gereksiz
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Trecc11 11 yıl
özellikleri güzel ama kimsede x2 ler cıkarken bundan 4 dene alıp cf slı ork ftu drs yapmaz bence anca benım gibi 2 3 ay sonra pc kopmle 700 800 ylt gibi bi butceyle yenıleyen alır

haber için teşekkürler
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thack_can 11 yıl

Orjinalden alıntı: amd_ati

gereksiz


valla bende aynısını yazcaktım

%150000 gereksiz
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_Dominic_Toretto_ 11 yıl

Orjinalden alıntı: amd_ati

gereksiz


Neden gereksiz açıklar mısın ? öğrenelim bizde
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