Sapphire'in 1GB bellekli Radeon HD 3850 modeli hazır

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Sapphire'in 1GB bellekli Radeon HD 3850 modeli kullanıcılar ile buluşmaya hazır. Özel bir tasarıma sahip olan ekran kartı mavi PCB ve Sapphire'in özelleştirdiği farklı bir soğutma ile geliyor. 256-bit bellek veri yoluna sahip olan ekran kartı üzerinde 1GB GDDR3 bellek yer alıyor. DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteği de sunan ekran kartının grafik işlemcisinin 703MHz'de belleklerinin ise 1656MHz'de çalıştığı bildiriliyor. Tek slot tasarıma sahip olan dolayısı ile Quad-Crossfire için de uygun olan ekran kartı, 4 kartlı Quad-Crossfire kurulumunda 4GB'lık grafik belleğini de kullanıcıların emrine sunuyor. Çift DVI ve bir adet HDTV destekli tv çıkışı da bulunan ekran kartının son kullanıcı satış fiyatı ise netleşmiş değil.