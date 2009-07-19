Sapphire'in 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4890 Vapor-X modeli fiyatlandı

İlk detayları kısa bir süre önce gün ışığına çıkan 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4890 Vapor-X modelinin Sapphire tarafından lanse edilmesiyle birlikte fiyat bilgisi de netleşmeye başladı. Yüksek bellek kapasitesiyle kendi segmentindeki az sayıda örnekten birisi olan Sapphire'in yüksek performans odaklı yeni modeli, AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunu temel alıyor. Tasarım özellikleri ve kullanılan soğutucusu ile referans tasarım Radeon HD 4890 modelinden ayrılan kart ayrıca fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor.
Grafik işlem birimi 870MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip. Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı, Vapor Chamber teknolojisini temel alan özel soğutucusu ile standart soğutuculu modellere kıyasla daha yüksek soğutma performans sunabiliyor. DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 spesifikasyonlarıyla uyumlu olan yeni modeli Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunabildiği gibi estek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyabiliyor.
Bağlantı özellikleriyle de dikkat çeken kart bu sayede piyasada satılan tüm monitörlerle herhangi bir adaptör kullanımına gerek kalmaksızın kullanılabiliyor zira kart üzerinde artık standart olan DVI ve VGA bağlantılarına ek olarak yüksek tanımlı içeriğin tek kablo üzerinden aktarımına olanak tanıyan HDMI ve DisplayPort konnektörlerine de yer veriliyor.
Sapphire yüksek bellek kapasitesi ve tasarım özellikleriyle dikkat çeken Radeon HD 4890 Vapor-X 2GB GDDR5 modeli yurt dışında 215 Avro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
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Bu arada Sistemim Şu Şekilde
Cooler Master RC 1100 Kasa-Gigabyte MA 795 FXT Anakart-AMD Phenom II X4955 İşlemci-4Gb Dual Kit 1600 Mhz Kingston HiperX DDR 3 Ram-Enermax Revolution85+ 1250W PSU-4 TB WD Cavair Black HDD-XILENCE BLACK HAWK CPU Soğutucu-Sapphire HD 4890 2Gb Vapor X O.C. Version Ekran kartından oluşuyor. Bu bilgisayarı büyük bir özenle kurdum, harikalar yaratıyorum sandım ama ne yazık ki yanılgıya uğradım. Windows 7 Ultimate x64 kullanıyorum çok kasılma ve fan sesi var Bu makinayla aynı odad da yatkak imkânsız. Ayrıca oyunlarda ki ses seviyesine katlanmak mümkün değil neredeyse bir Blender kadar çok ses çıkarıyor ki kasanın içi gardolap kadar deniş ve tamamen Aliminyum ama nafile Bir kasa ya ve AMD-ATI bileşenli bir kasa kurarken kesinlikle bir daha düşünün derim. Bu sistem bana 3.000 TL gibi bir fiyata mal oldu ve memnun değilim. Ses+Isı+Zayıf performans=HÜZÜN
Keşke 5850 alsaymışsınız hocam
Ankara'da Nova Bilgisayar, İstanbul'da Exa Bilgisayar'da var.
novabilgisayar.com/...
exa.com.tr/...
, ama güzel kart olmuş özellikle display port desteği, dell ve hp nin 2 şer modeli display portlu, bu monitorlere sahip olanlar için iyi bir alternatif
resimde bir anormallik yok
soğutucu yine altta kalacak kasayı ters çevirmediğimiz sürece