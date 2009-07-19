Sapphire'in 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4890 Vapor-X modeli fiyatlandı

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İlk detayları kısa bir süre önce gün ışığına çıkan 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4890 Vapor-X modelinin Sapphire tarafından lanse edilmesiyle birlikte fiyat bilgisi de netleşmeye başladı. Yüksek bellek kapasitesiyle kendi segmentindeki az sayıda örnekten birisi olan Sapphire'in yüksek performans odaklı yeni modeli, AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunu temel alıyor. Tasarım özellikleri ve kullanılan soğutucusu ile referans tasarım Radeon HD 4890 modelinden ayrılan kart ayrıca fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor.

Grafik işlem birimi 870MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip. Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı, Vapor Chamber teknolojisini temel alan özel soğutucusu ile standart soğutuculu modellere kıyasla daha yüksek soğutma performans sunabiliyor. DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 spesifikasyonlarıyla uyumlu olan yeni modeli Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunabildiği gibi estek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyabiliyor.

Bağlantı özellikleriyle de dikkat çeken kart bu sayede piyasada satılan tüm monitörlerle herhangi bir adaptör kullanımına gerek kalmaksızın kullanılabiliyor zira kart üzerinde artık standart olan DVI ve VGA bağlantılarına ek olarak yüksek tanımlı içeriğin tek kablo üzerinden aktarımına olanak tanıyan HDMI ve DisplayPort konnektörlerine de yer veriliyor.

Sapphire yüksek bellek kapasitesi ve tasarım özellikleriyle dikkat çeken Radeon HD 4890 Vapor-X 2GB GDDR5 modeli yurt dışında 215 Avro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.