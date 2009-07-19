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Sapphire'in 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4890 Vapor-X modeli fiyatlandı

9 yıl
23,9b
1
22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire'in 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4890 Vapor-X modeli fiyatlandı
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İlk detayları kısa bir süre önce gün ışığına çıkan 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4890 Vapor-X modelinin Sapphire tarafından lanse edilmesiyle birlikte fiyat bilgisi de netleşmeye başladı. Yüksek bellek kapasitesiyle kendi segmentindeki az sayıda örnekten birisi olan Sapphire'in yüksek performans odaklı yeni modeli, AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunu temel alıyor. Tasarım özellikleri ve kullanılan soğutucusu ile referans tasarım Radeon HD 4890 modelinden ayrılan kart ayrıca fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor.

Grafik işlem birimi 870MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip. Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı, Vapor Chamber teknolojisini temel alan özel soğutucusu ile standart soğutuculu modellere kıyasla daha yüksek soğutma performans sunabiliyor. DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 spesifikasyonlarıyla uyumlu olan yeni modeli Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunabildiği gibi estek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyabiliyor.

Bağlantı özellikleriyle de dikkat çeken kart bu sayede piyasada satılan tüm monitörlerle herhangi bir adaptör kullanımına gerek kalmaksızın kullanılabiliyor zira kart üzerinde artık standart olan DVI ve VGA bağlantılarına ek olarak yüksek tanımlı içeriğin tek kablo üzerinden aktarımına olanak tanıyan HDMI ve DisplayPort konnektörlerine de yer veriliyor.

Sapphire yüksek bellek kapasitesi ve tasarım özellikleriyle dikkat çeken Radeon HD 4890 Vapor-X 2GB GDDR5 modeli yurt dışında 215 Avro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Ben bu ekran kartına yaklaşık 600 TL para ödeyerek satın aldım. Büyük bir hevesle anakarta taktım. Kart gerçekten çok performanslı hiç bir oyunda takılmadı ki yeni nesil oyunlar çok iyi konfigirasyon istiyor. YALNIZ BU KART OKADAR FAZLA ISINIYOR Kİ CPU yu bile fanını 5500-6000 RPM devirlerde dönmesini sağlıyor ayrıca fanı çok sesli. Bende en azından CPU kurtulsun diye XILENCE BLACK HAWK satın aldım CPU sesi oldukça fazla kesildi ama yine de ekran kartı çok sesli ve aşırı sıcak. Dikkat edin derim.
Bu arada Sistemim Şu Şekilde
Cooler Master RC 1100 Kasa-Gigabyte MA 795 FXT Anakart-AMD Phenom II X4955 İşlemci-4Gb Dual Kit 1600 Mhz Kingston HiperX DDR 3 Ram-Enermax Revolution85+ 1250W PSU-4 TB WD Cavair Black HDD-XILENCE BLACK HAWK CPU Soğutucu-Sapphire HD 4890 2Gb Vapor X O.C. Version Ekran kartından oluşuyor. Bu bilgisayarı büyük bir özenle kurdum, harikalar yaratıyorum sandım ama ne yazık ki yanılgıya uğradım. Windows 7 Ultimate x64 kullanıyorum çok kasılma ve fan sesi var Bu makinayla aynı odad da yatkak imkânsız. Ayrıca oyunlarda ki ses seviyesine katlanmak mümkün değil neredeyse bir Blender kadar çok ses çıkarıyor ki kasanın içi gardolap kadar deniş ve tamamen Aliminyum ama nafile Bir kasa ya ve AMD-ATI bileşenli bir kasa kurarken kesinlikle bir daha düşünün derim. Bu sistem bana 3.000 TL gibi bir fiyata mal oldu ve memnun değilim. Ses+Isı+Zayıf performans=HÜZÜN
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Erkka 9 yıl

DH Misafiri

Ben bu ekran kartına yaklaşık 600 TL para ödeyerek satın aldım. Büyük bir hevesle anakarta taktım. Kart gerçekten çok performanslı hiç bir oyunda takılmadı ki yeni nesil oyunlar çok iyi konfigirasyon istiyor. YALNIZ BU KART OKADAR FAZLA ISINIYOR Kİ CPU yu bile fanını 5500-6000 RPM devirlerde dönmesini sağlıyor ayrıca fanı çok sesli. Bende en azından CPU kurtulsun diye XILENCE BLACK HAWK satın aldım CPU sesi oldukça fazla kesildi ama yine de ekran kartı çok sesli ve aşırı sıcak. Dikkat edin derim.
Bu arada Sistemim Şu Şekilde
Cooler Master RC 1100 Kasa-Gigabyte MA 795 FXT Anakart-AMD Phenom II X4955 İşlemci-4Gb Dual Kit 1600 Mhz Kingston HiperX DDR 3 Ram-Enermax Revolution85+ 1250W PSU-4 TB WD Cavair Black HDD-XILENCE BLACK HAWK CPU Soğutucu-Sapphire HD 4890 2Gb Vapor X O.C. Version Ekran kartından oluşuyor. Bu bilgisayarı büyük bir özenle kurdum, harikalar yaratıyorum sandım ama ne yazık ki yanılgıya uğradım. Windows 7 Ultimate x64 kullanıyorum çok kasılma ve fan sesi var Bu makinayla aynı odad da yatkak imkânsız. Ayrıca oyunlarda ki ses seviyesine katlanmak mümkün değil neredeyse bir Blender kadar çok ses çıkarıyor ki kasanın içi gardolap kadar deniş ve tamamen Aliminyum ama nafile Bir kasa ya ve AMD-ATI bileşenli bir kasa kurarken kesinlikle bir daha düşünün derim. Bu sistem bana 3.000 TL gibi bir fiyata mal oldu ve memnun değilim. Ses+Isı+Zayıf performans=HÜZÜN


Keşke 5850 alsaymışsınız hocam
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kaya_577 9 yıl
bunu nerden alabiliriz? hangi firma
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XxTRxX 9 yıl

kaya_577

bunu nerden alabiliriz? hangi firma
Ankara'da Nova Bilgisayar, İstanbul'da Exa Bilgisayar'da var.
novabilgisayar.com/...
exa.com.tr/...
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kolpaci 9 yıl
215 avro Türkiye de 415 avro olur ne kadar zengin ülkeyiz :)
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alito 9 yıl
soğutucu görünmüyor diye üzülmeyin adam kenarına mavi ışıklı sapphire logosu koymuş gece gayet güzel durur pencereli kasadan :)
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sertacaygun 9 yıl
32" gibi değerler için uygun yoksa 1GB ile arasında pekfark yok. GDD5 kullanılması da iyi olmuş. Am 5xxx serisi önce yeni bir model çıkartmak ne derece doğru...
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sybertecno 9 yıl
haklısınız onlar cross içinmiş. nasıl baktıysam artık resme. ama o sğutucunun üstte olması lazm ya. dünyanın parasını veriyoruz ama güzelim soğutucular kasanın içinde görünmüyor. o kadar güzel tasarılara yazık oluyor bence.
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benben2009 9 yıl
site yöneticilerinden ricam bu haberlede sonraki habere geçmek için ok tuşlarıyla geçiş yapılsn sonraki habere cok iyi olur benim için facebookta felan war resimlere bakarken onun gibi
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CoreXXX 9 yıl
bu karta bu parayı verceme elimdeki 3870 ile idare eder yeni seriyi beklerim daha iyi,tabi bu bana göre bir fikir
, ama güzel kart olmuş özellikle display port desteği, dell ve hp nin 2 şer modeli display portlu, bu monitorlere sahip olanlar için iyi bir alternatif
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resler 9 yıl
Üstte gördüğünüz bağlantı yerleri Pcix için değil 2-3-4 ekran kartı kullanımında crossfire köprülerini bağlamak için kullanılan bağlantı yerleri.
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sybertecno 9 yıl
kasaya taktığımızda soğtucu üstte kalacak gibi görünüyor resme göre. bu şekilde bi ekran kartı ilk defamı yapılıyor. keşke iceq lerde öle olsa. o kadar güzel soğtucu yapıosn kasaya takınca soğutucusu görünmüyordu :D
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ilgezer 9 yıl

Orjinalden alıntı: sybertecno

kasaya taktığımızda soğtucu üstte kalacak gibi görünüyor resme göre. bu şekilde bi ekran kartı ilk defamı yapılıyor. keşke iceq lerde öle olsa. o kadar güzel soğtucu yapıosn kasaya takınca soğutucusu görünmüyordu :D


resimde bir anormallik yok
soğutucu yine altta kalacak kasayı ters çevirmediğimiz sürece
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(((TeAcHeR))) 9 yıl

Orjinalden alıntı: sybertecno

kasaya taktığımızda soğtucu üstte kalacak gibi görünüyor resme göre. bu şekilde bi ekran kartı ilk defamı yapılıyor. keşke iceq lerde öle olsa. o kadar güzel soğtucu yapıosn kasaya takınca soğutucusu görünmüyordu :D


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