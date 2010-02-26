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Shuttle ION 2 donanımlı nettop sistemini gösterdi: XS35

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Shuttle ION 2 donanımlı nettop sistemini gösterdi: XS35
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Mini bilgisayar üretiminde sektörün deneyimli isimlerinden Shuttle, Nvidia ION 2 donanımlı nettop sistemini tanıttı. ION platformundan farklı olarak çipset yerine PCIe üzerinden bağlanan ve Optimus teknolojisiyle donatılan bir GPU çözümü olan ION 2, Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırlan ve GeForce G210 modelinden de kullanılan GT218 GPU'sundan güç alıyor. PureVideo HD teknolojisi ile Atom işlemcili sistemlere yüksek tanımlı video oynatma kabiliyeti kazandıran ayrıca CUDA teknolojisiyle uyumlu uygulamalara GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de getiren ION 2, pek çok oyunu çözünürlük ve detay ayarlarına bağlı olarak oynatabilmeyi vaad ediyor.

Shuttle tarafından XS35 olarak isimlendirilen 3.3cm kalınlığında nettop sistem, 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D510 işlemcisinden güç alıyor. Yine bir Intel çözümü olan NM10 çipsetli anakart üzerine inşa edilen sistemde görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Depolama için 2.5-inç SSD ve HDD kullanan sistemde harici donanımlar içinse beş adet USB 2.0 portuna yer veriliyor. Çok formatlı kart okuyucusu, ve optik sürücü gibi detaylara da sahip olan Shuttle XS35, harici disk kutularını andıran fansız ve kompakt tasarımıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. CeBIT 2010 fuarında detaylandırılması beklenen XS35'in satışına ise 2. çeyrekte başlanacak.

Shuttle ION 2 donanımlı nettop sistemini gösterdi: XS35
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sadtneverdie 9 yıl
tasarım berbat mı? tasarım ne akdar güzelse o akdar pahalı olur. merak etme iyi görüneni de yaparlar :)
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WinteR 9 yıl
20 liralık usb disklere benziyor, çok abartı özel plex-aliminyum filan kullanmazlarsa tasarım da pahalı olmaz, üstte saydam retro bir imaj, yuvarlatımış hatlar vs vs vs... > Dell Zino HD
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Nm1 9 yıl

sadtneverdie

tasarım berbat mı? tasarım ne akdar güzelse o akdar pahalı olur. merak etme iyi görüneni de yaparlar :)


Adını da optimus prime koysunlar
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zerocontrol 9 yıl
o günler yakındır...
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WinteR 9 yıl
İşlemci ve güç tüketimi güzel,gpu'da boyutuna göre güzel işler çıkartıyor ama tasarım berbat. low level creativity
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sotoxs 9 yıl
cebine koy taşı. acaba cep tel içine sığdırabilecekler mi? all in one.
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yc#1 9 yıl
Tasarımına resmen hasta oldum.
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