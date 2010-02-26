Shuttle ION 2 donanımlı nettop sistemini gösterdi: XS35

Tam Boyutta Gör

Mini bilgisayar üretiminde sektörün deneyimli isimlerinden Shuttle, Nvidia ION 2 donanımlı nettop sistemini tanıttı. ION platformundan farklı olarak çipset yerine PCIe üzerinden bağlanan ve Optimus teknolojisiyle donatılan bir GPU çözümü olan ION 2, Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırlan ve GeForce G210 modelinden de kullanılan GT218 GPU'sundan güç alıyor. PureVideo HD teknolojisi ile Atom işlemcili sistemlere yüksek tanımlı video oynatma kabiliyeti kazandıran ayrıca CUDA teknolojisiyle uyumlu uygulamalara GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de getiren ION 2, pek çok oyunu çözünürlük ve detay ayarlarına bağlı olarak oynatabilmeyi vaad ediyor.

Shuttle tarafından XS35 olarak isimlendirilen 3.3cm kalınlığında nettop sistem, 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D510 işlemcisinden güç alıyor. Yine bir Intel çözümü olan NM10 çipsetli anakart üzerine inşa edilen sistemde görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Depolama için 2.5-inç SSD ve HDD kullanan sistemde harici donanımlar içinse beş adet USB 2.0 portuna yer veriliyor. Çok formatlı kart okuyucusu, ve optik sürücü gibi detaylara da sahip olan Shuttle XS35, harici disk kutularını andıran fansız ve kompakt tasarımıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. CeBIT 2010 fuarında detaylandırılması beklenen XS35'in satışına ise 2. çeyrekte başlanacak.

Tam Boyutta Gör