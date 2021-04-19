Silicon Power XPower RGB Ram incelemesi - Şık tasarım

Video Editörü
Bu videoda Silicon Power markasının geliştirmiş olduğu XPower RGB Turbine Gaming Ram modelini sizlerle beraber inceliyoruz. RGB ışıkları ve performansıyla ürün kendini öne çıkartabiliyor.
Bu videoda Silicon Power markasının geliştirmiş olduğu XPower RGB Turbine Gaming Ram modelini sizlerle beraber inceliyoruz. RGB ışıkları ve performansıyla ürün kendini öne çıkartabiliyor.
Belleklerin chipi nedir Micron mu ? Samsung mu ? Hynix mi ? hiç bahsedilmiyor. Yabancı forumlarda bellek incelenirken direk önce chip özelliklerine bakılıyor, anlatılıyor, yazılıyor.Bu standarttır.Tamam bellekler 2 x 8GB 3600 MHz CL18 RGB Piyasada bunlardan zaten tonlarca ürün var.. :)) Ayrıca 3600MHz hızında bellek alacak olan CL16 alır. CL18'i ne yapsın :)