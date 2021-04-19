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    Silicon Power XPower RGB Ram incelemesi - Şık tasarım

    19 Nisan 2021, 19:38
    426
    8
    Ram
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Enes Değirmenci
    Video Editörü
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    Bu videoda Silicon Power markasının geliştirmiş olduğu XPower RGB Turbine Gaming Ram modelini sizlerle beraber inceliyoruz. RGB ışıkları ve performansıyla ürün kendini öne çıkartabiliyor.

    Bu videoda Silicon Power markasının geliştirmiş olduğu XPower RGB Turbine Gaming Ram modelini sizlerle beraber inceliyoruz. RGB ışıkları ve performansıyla ürün kendini öne çıkartabiliyor. 



    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    -VesselaM- (hüseyin ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnceleme yapmak güzel ancak bu şekilde olunca izlemek size pek bir şey katmıyor. Birincisi bellekler hangi marka üretimi bundan bahsedilmemiş, ikincisi neden bu bellekler 2133 hızında kullanılsın, üçüncüsü çıkabildiği stabil en yüksek frekans nedir ve gecikmeler ne kadar daha düşürülebilir(yani overclock yapılabilir mi?) bahsedilmemiş. Size tavsiyem youtube da gamers nexus kanalına bir göz atmanız orada en ince ayrıntısına kadar nasıl inceleniyor görürsünüz.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Video içeriği tamamen RGB ışıklandırmayı anlatıyor.Başka bişey yok..
    Belleklerin chipi nedir Micron mu ? Samsung mu ? Hynix mi ? hiç bahsedilmiyor. Yabancı forumlarda bellek incelenirken direk önce chip özelliklerine bakılıyor, anlatılıyor, yazılıyor.Bu standarttır.Tamam bellekler 2 x 8GB 3600 MHz CL18 RGB Piyasada bunlardan zaten tonlarca ürün var.. :)) Ayrıca 3600MHz hızında bellek alacak olan CL16 alır. CL18'i ne yapsın :)
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