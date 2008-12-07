SilverStone Raven RV01; Anakart yerleşimiyle farklılık yaratan kasa

Donanım dünyasındaki gelişmeler bilgisayar kasalarına da yansıyor. Sadece birkaç sene öncesine kadar birbirini anımsatan kasaların işgali altındaki pazarda bugün çok sayıda markanın farklı özellik ve tasarımda yüzlerce modeli bulunuyor. Üreticilerin bir kısmı kasalarında tasarıma ağırlık verirken diğer bir kısmı ise fonksiyonelliği ön planda tutuyor. Bugün gelinen noktada HTPC'lerin yaygınlaşması ve düşük güç tüketimli sistemlere olan ilginin artmasıyla kompakt boyutlu kasalar ön plana çıkarken, yüksek performans meraklıları, modifikasyon tutkunları ve "sıkı" oyuncular için kalite çıtası yüksek, tasarımıyla farklılık yaratan geniş iç hacimli kasalar önceliğini koruyor.

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Modifikasyon tutkunlarınca hazırlanan konsept kasa tasarımları ve profesyonel hız aşırtmacıların uzay montaj sistem kurulumları üreticilerin yeni model çalışmalarını da etkiliyor. Geçtiğimiz aylarda Skeleton isimli yeni kasa modeliyle dikkatleri üzerine çeken Antec, olumlu ve olumsuz eleştrilere rağmen sektöre farklı ve radikal bakış açısı kazandırmayı başardı. Komponent üretiminde sektörün saygın isimlerinden biri olan ve ürünleri ülkemiz pazarında da satılan SilverStone, duyurusunu bir süre önce yaptığı ve Avrupa pazarında kullanıma sunmaya hazırlandığı Raven RV01 isimli yeni kasasıyla hem tasarım hem fonksiyonellik hem de mühendislik anlamında iddialı olmayı hedefliyor.

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SilverStone Raven RV01'in farklılık yaratacağı belirtilen detaylarından önce teknik özelliklerine bakmakta fayda var. 280x616x660 mm boyutlarında ve 15 Kg ağırlığında olan kasanın yapısında 0.8mm kalınlığında çelik kullanılmış. Dış tasarımında Siyah (mat) renkli güçlendirilmiş plasiğe yer verilen SilverStone Raven RV01, renk olarak sadece Siyah alternatifiyle gelirken arzu eden kullanıcılar aynı modelin pencereli alternatifini de tercih edebilecekler. E-ATX, ATX ve Micro-ATX gibi yaygın olarak kullanılan anakartların büyük bir çoğunluğu ile kullanılabilen yeni kasa, 6 adet 3.5" (dahili) ve 5x 5.25" (harici) sürücüye ve bir adet ATX güç kaynağına ev sahipliği yapabiliyor.

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SilverStone Raven RV01 içerisinde 3 x fana yer verilmiş. Kasaya hava almakla sorumlu olan ve kasa altına konumlandırılan 180mm'lik iki fan da 700 devir/dakika hızında çalışıyor ve 18dBA'lık gürültü yaratıyor. İçerideki sıcak havanın dışarı atılmasından sorumlu olan ve kasanın üstüne konumlandırılan 120mm'lik fan ise 950 devir/dakika hızında çalışıyor ve diğer iki fan gibi 18dbA'lık gürültü yaratıyor. Kısayol bağlantıları için ön paneli 2x USB 2.0, IEEE1394, ses ve mikrofon konnektörleriyle donatılan Raven RV01, tak-çıkar sabit disk yuvaları ve sıvı soğutma sistemlerinin kullanımına uygun yapısal özellikleriyle hitap ettiği segmentin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

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Peki SilverStone'un agresif görünümüyle dikkat çeken Raven RV01 isimli yeni modelinde öne çıkan farklılıklar neler? Belirtmemiz gereken ilk detay Raven RV01'de geleneksel sistem kurulumunun terk edilmiş olması. Nasıl yani der gibi olduğunuzun farkındayız ve hemen açıklamaya başlayalım. SilverStone'un yeni kasasında sisteme yataklık edecek anakart standart kasaların aksine 90 derecelik açı ile yerleştiriliyor ve anakartın ön kısmı aşağı bakacak şekilde konumlandırılarak donanımların giriş çıkış birimleri kasanın üst kısmına geliyor. Firmanın devrimsel bir adım olarak tanımlandığı montaj yaklaşımıyla, Stack Effect adı verilen prensip ön plana çıkartılıyor.

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SilverStone'un anakart montajında farklılığa gitmesinin arkasındaki temel neden olarak doğal ısı döngüsü için Stack Effect olarak isimlendirilen bu prensibin aktifleştirilmesi gösteriliyor. Yapılan açıklamalara göre standart anakart kurulumlarında başta ekran kartları olmak üzere diğer sistem bileşenlerinin ısınarak yükselen havanın kasa içerisindeki akışını aksatmasından ötürü Raven RV01 modelinde radikal bir adım ile anakartın 90 derecelik açı ile yerleştirildiği bu sayede hem kasa içerisindeki ısınan havanın kolayca dışarı atılabileceği hem de modern ekran kartlarının diğer sistem bileşenlerinin kurulumuna engel olmasının veya zorluk çıkarmasının önüne geçileceği belirtiliyor.

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Stack Effect prensibi ve anakart yerleşimi ile kasa içi havanın daha hızlı ve efektif bir biçimde dışarı atılmasının hedeflendiği Raven RV01'de bir diğer önemli detay da toz koruması. Pozitif hava basıncı dikkate alınarak ve paralel yönlü fanlar kullanılarak kasa içine toz girmesinin önlenmesi hedeflenmiş. Güç kaynağının en alta konumlandırıldığı kasanın tasarımla bütünleşen güç ve reset düğmeleri de dikkatlerden kaçmıyor. Tüm konnektörlerin üst kısımda toplandığı SilverStone Raven RV01'in ayrıca sessiz çalıştığı ifade ediliyor. Bu ay içerisinda Avrupa pazarında kullanıma sunulacak olan SilverStone Raven RV01 için belirlenen yurt dışı satış fiyatı ise 159 Avro.

http://www.silverstonetek.com/raven/rv01.php