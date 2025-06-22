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    Altıncı nesil savaş uçağı F-47’nin yanında uçacak İHA’lar sergilendi

    Anduril Industries ve General Atomics, Paris Air Show kapsamında ABD’nin altıncı nesil savaş uçağı F-47’nin kanat yoldaşı olacak insansız hava araçlarını (İHA) sergiledi.

    F-47 savaş uçağının yanında uçacak İHA’lar tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli savunma teknolojisi şirketi Anduril Industries ile enerji ve savunma devi General Atomics, bu yıl düzenlenen Paris Air Show kapsamında altıncı nesil savaş uçağı F-47’ye eşlik edecek otonom İHA’ların tam boyutlu modellerini kamuoyuna sundu. YFQ-42A (General Atomics) ve YFQ-44A “Fury” (Anduril) olarak adlandırılan bu platformlar, ABD Hava Kuvvetleri'nin Next-Generation Air Dominance (NGAD) programının en kritik parçaları arasında yer alıyor.

    2029’a kadar göreve hazır olacak

    F-47 savaş uçağının yanında uçacak İHA’lar tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    YFQ-42A

    ABD Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı General David Allvin’e göre, bu yeni nesil insansız hava araçları 700 deniz milini (yaklaşık 1.296 km) aşan bir muharebe yarıçapına sahip olacak ve 2029 yılına kadar operasyonel hale gelecek. Bu sistemler, Boeing tarafından geliştirilen ve mevcut F-22 Raptor filosunun yerini alacak olan altıncı nesil F-47 savaş uçağı ile tam otonom şekilde entegre çalışacak.

    F-47 savaş uçağının yanında uçacak İHA’lar tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    YFQ-44A

    Söz konusu İHA'ların hava-hava muharebesi, keşif ve diğer görevlerde kullanılacağı; böylece insanlı uçakların görev menzili ve kabiliyetlerini artıracağı belirtiliyor. Anduril yetkilisi Jackson Lingane, bu sistemlerin özellikle Hint-Pasifik bölgesindeki olası çatışmalarda kritik rol oynayacağını vurguluyor. Lingane ayrıca Fury'nin Avrupa müttefikleri için de uyarlanabilir teknolojiler barındırdığını belirtti.

    YFQ-42A ve YFQ-44A Fury gibi otonom platformların geleneksel savaş uçaklarına göre daha düşük maliyetle ve daha kısa sürede üretilebilmesi, ABD Hava Kuvvetleri’ne hızlı şekilde savaş gücü artırma imkânı sunuyor. 2026’da üretim kararı alınması beklenen sistemlerin, aynı yıl içinde seri üretime girmesi ve üç yıl içinde göreve başlaması planlanıyor.

    Öte yandan F-47 savaş uçakları, 1.000 deniz milini (1.852 km) aşan menziliyle F-22’yi neredeyse ikiye katlıyor. Şu ana kadar 185 adedi sipariş edilen bu uçakların teslimatı 2030’lu yıllarda başlaması bekleniyor. David Allvin tarafından paylaşılan infografikte ise uçakların 2029’a kadar operasyonel olması bekleniyor. ABD, F-47’nin 5 yıldır test edildiğini geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Karşı cephede ise Çin’in, J-36 ve J-50 olarak adlandırılan kendi altıncı nesil savaş uçaklarının testlerine başladığı bildiriliyor.

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