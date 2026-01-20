Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Son 20 yılın en güçlü güneş fırtınası dünyayı vurdu: Uzmanlar endişeli

    Dünya, 2003’ten bu yana görülen en güçlü güneş radyasyon fırtınasına maruz kaldı. Olay, uydu ve haberleşme altyapısı ve astronotların güvenliği üzerinde olası etkiler nedeniyle endişe yarattı.

    Son 20 yılın en güçlü güneş fırtınası dünyayı vurdu Tam Boyutta Gör
    Pazartesi günü Dünya, Ekim 2003’ten bu yana görülen en güçlü güneş radyasyon fırtınasına maruz kaldı. Olay, uydu sistemleri, haberleşme altyapısı ve astronotların güvenliği üzerinde olası etkiler nedeniyle endişe yarattı.

    ABD Ulusal Hava Durumu Servisi’ne bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC), olayı beş kademeli ölçeğin dördüncü seviyesi olan S4 (şiddetli) güneş radyasyon fırtınası olarak sınıflandırdı. SWPC, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bunun son 20 yıldaki en büyük güneş radyasyon fırtınası olduğunu ve S4 seviyesinin en son Ekim 2003’te gözlemlendiğini belirtti.

    Fırtına, 18 Ocak’ta AR4341 adlı güneş lekesi bölgesinden patlayan X1.9 sınıfı güçlü bir güneş patlaması ile başladı. Bu patlama, doğrudan Dünya’ya yönelen tam halkalı bir koronal kütle atımına (CME) neden oldu. CME, beklenenden çok daha hızlı ilerleyerek Güneş’ten Dünya’ya yalnızca yaklaşık 25 saatte ulaştı. Normalde bu yolculuk iki ila dört gün sürüyor.

    Uzaydaki manyetik enerji 20 katına çıktı

    CME’nin etkisi 19 Ocak'ta itibarıyla doğrulandı ve manyetik koşullar G4 (şiddetli) jeomanyetik fırtına seviyesine yükseldi. SWPC tahmincisi Shawn Dahl, uzaydaki manyetik enerjinin, normal arka plan seviyesinin neredeyse 20 katına çıktığını ifade etti.

    SWPC; havayolları, NASA, Federal Havacılık İdaresi (FAA), Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) ve Kuzey Amerika Elektrik Güvenilirliği Kurumu’nu olası aksaklıklara karşı bilgilendirdi. Dahl, kritik teknolojik altyapıların zamanında önlem alabilmesi için ilgili kurumlarla sürekli iletişim kurduklarını söyledi.

    Yüksek irtifalarda, özellikle Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotlar ve kutup bölgelerinden geçen uçuşlardaki yolcular için radyasyon riski artmış durumda. Böyle durumlarda astronotlar, istasyonun daha iyi korunan bölümlerine geçebiliyor. Bu yöntem daha önceki güneş fırtınalarında da uygulanmıştı.

    Uydu operatörleri açısından, özellikle jeosenkron yörüngedeki uydular için riskler yükselirken, GPS hassasiyeti ve kutup bölgelerindeki yüksek frekanslı radyo iletişiminde geçici bozulmalar yaşanabiliyor. Ancak Colorado Üniversitesi’nden güneş fizikçisi Ryan French’e göre, genel halkı etkileyecek geniş çaplı teknolojik sorunlar beklenmiyor.

    Kuzey ışıkları orta enlemlere kadar indi

    Son 20 yılın en güçlü güneş fırtınası dünyayı vurdu Tam Boyutta Gör
    Jeomanyetik fırtına, kuzey ışıklarının normalde görülmediği daha güney enlemlere kadar ulaşmasına neden oldu. NOAA tahminlerine göre, fırtınaların sürmesi halinde auroralar ABD’de 24’ten fazla eyalette, hatta Alabama ve Kuzey Kaliforniya’ya kadar görülebilir. CME’nin Dünya’ya ulaşmasının ardından Avrupa’da da, Hollanda ve Almanya dahil olmak üzere birçok ülkeden kuzey ışığı gözlemleri rapor edildi.

    Uzay hava durumu uzmanları, aktif güneş lekesi bölgesinden önümüzdeki günlerde yeni patlamalar yaşanabileceği ve Dünya’ya yönelen ek fırtınaların olasılık dahilinde olduğu konusunda uyarıyor.

    Kaynakça https://www.space.com/astronomy/sun/sun-erupts-with-powerful-x-class-flare-as-huge-cme-races-toward-earth-impact-possible-within-24-hours https://edition.cnn.com/2026/01/19/science/largest-solar-radiation-storm-auroras
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    2009 kia sportage 2.0 crdi ex kullanıcı yorumları assassin's creed shadows türkçe yama lavaboya sıcak su dökmek günah mi kalın sese uygun şarkılar türkçe renault captur 1.2 tce icon yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile Gm Era 30 Pro
    General Mobile Gm Era 30 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum