NASA, Blue Origin ay iniş aracı için eğitim sürecini başlatıyor

Tam Boyutta Gör NASA, Artemis programı kapsamında insanları yeniden Ay yüzeyine gönderme hedefi doğrultusunda yeni bir aşamaya geçti. Uzay ajansı, Blue Origin tarafından geliştirilen Mark 2 mürettebatlı ay iniş aracının tam ölçekli kabin prototipinin hazır olduğunu ve astronot eğitimlerinin başlayacağını açıkladı. Eğitimler, NASA’nın Teksas’taki Johnson Uzay Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve görev senaryolarından uzay giysisi kontrollerine kadar geniş kapsamlı testleri içerecek. 2028’de planlanan insanlı Ay inişi öncesinde yürütülecek bu çalışmalar, Artemis programının operasyonel hazırlık sürecinde kritik bir adım olarak görülüyor.

Blue Origin’in Mark 2 prototipi, gerçek görev koşullarını simüle edecek

NASA’nın paylaştığı bilgilere göre Johnson Uzay Merkezi’nde kullanılan prototip yaklaşık 4,5 metre yüksekliğinde ve iniş aracının yalnızca mürettebat kabinini temsil ediyor. Nihai sistem tamamlandığında ise Blue Origin’in Ay iniş aracı yaklaşık 16 metre yüksekliğinde olacak. Bu ölçek farkı, prototipin doğrudan uçuş donanımı olmadığını gösterse de, insan-makine etkileşimlerinin test edilmesi açısından önemli bir rol üstleniyor. Özellikle astronotların dar yaşam alanlarında hareket kabiliyeti, kontrol sistemlerine erişim ve acil durum prosedürleri gibi başlıklar burada değerlendirilecek.

NASA ve Blue Origin’in ortak yürüttüğü testlerde görev kontrol merkezi iletişimleri de simüle edilecek. Bu süreç, geçmiş Apollo görevlerinden farklı olarak çok daha karmaşık dijital sistemlere dayanıyor. Modern Ay görevlerinde astronotlar yalnızca yüzeye inmekle kalmayacak; aynı zamanda uzun süreli görev operasyonlarını yönetmek zorunda kalacak. Bu nedenle eğitimler, klasik uçuş simülasyonlarının ötesine geçerek insan faktörleri mühendisliği ve operasyonel dayanıklılık testlerini de kapsıyor.

Oppo Find X9 Ultra, uzaydan Dünya fotoğrafları çekti 1 hf. önce eklendi

Blue Origin’in mevcut çalışmaları yalnızca mürettebatlı Mark 2 sistemiyle sınırlı değil. Şirketin Endurance ya da MK1 olarak adlandırılan insansız iniş aracı da NASA’nın termal vakum odalarında test ediliyor. Termal vakum testleri, uzay araçlarının aşırı sıcaklık değişimleri ve vakum koşullarındaki performansını ölçmek için kullanılıyor. Uzay sektöründe bu testler, gerçek görev öncesindeki en kritik doğrulama süreçlerinden biri kabul ediliyor. Çünkü Ay yüzeyindeki sıcaklık farkları yüzlerce dereceyi bulabiliyor ve sistemlerin elektronik dayanıklılığı doğrudan görev başarısını etkiliyor.

NASA’nın Artemis programındaki zaman çizelgesi ise hâlâ oldukça yoğun görünüyor. Artemis III görevi için hedeflenen tarih 2027 olarak açıklanırken, insanlı Ay inişinin 2028’de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu süreçte Orion uzay aracının alçak Dünya yörüngesinde Blue Origin veya SpaceX tarafından geliştirilen iniş araçlarıyla kenetlenme testleri yapması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

NASA, Blue Origin ay iniş aracı için eğitim sürecini başlatıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: