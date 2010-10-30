Sony Ericsson sözünü tutuyor; Android 2.1 güncellemesi X10'a geliyor

Telekomünikasyon dünyasının önemli oyuncularından Sony Ericsson verdiği sözü tutuyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında X10'lar için Android 2.1 güncellemesinin sonbahar içersinde yayınlanacağını duyuran firma; verdiği söze sadık kalarak Xperia X10, X10 Mini ve X10 Mini Pro için güncellemelerin bu hafta sonundan itibaren yayınlanacağını açıkladı.

Amerika için Pazar günü yayınlanacak olan güncelleme Avrupa'lı kullanıcılar içinse yeni hafta başından itibaren yayınlanmaya başlayacak. Güncellemenin Kasın ayı içersinde bütün Xperia'lar ulaşacağı düşünülüyor.

Android 1.6 işletim sistemiyle gelen Xperia X10; günceleme ile sahip olacağı özellikler arasında 720p çözünürlüğünde video kaydı, 5 sayfalı ana ekran ve Facebook hesabınızla rehberinizi eş zamanlayan Social Phonebook bulunuyor.

PC Companion yazılımına ihtiyaç duyan güncellemeden önce kullanıcıların bilgilerini yedeklemeleri öneriliyor.