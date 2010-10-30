Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Ericsson sözünü tutuyor; Android 2.1 güncellemesi X10'a geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,8b
1
22
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Telekomünikasyon dünyasının önemli oyuncularından Sony Ericsson verdiği sözü tutuyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında X10'lar için Android 2.1 güncellemesinin sonbahar içersinde yayınlanacağını duyuran firma; verdiği söze sadık kalarak Xperia X10, X10 Mini ve X10 Mini Pro için güncellemelerin bu hafta sonundan itibaren yayınlanacağını açıkladı.

Amerika için Pazar günü yayınlanacak olan güncelleme Avrupa'lı kullanıcılar içinse yeni hafta başından itibaren yayınlanmaya başlayacak. Güncellemenin Kasın ayı içersinde bütün Xperia'lar ulaşacağı düşünülüyor.

Android 1.6 işletim sistemiyle gelen Xperia X10; günceleme ile sahip olacağı özellikler arasında 720p çözünürlüğünde video kaydı, 5 sayfalı ana ekran ve Facebook hesabınızla rehberinizi eş zamanlayan Social Phonebook bulunuyor.

PC Companion yazılımına ihtiyaç duyan güncellemeden önce kullanıcıların bilgilerini yedeklemeleri öneriliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
delidir58 9 yıl
telefonum pc companion da hala güncel diyo yani güncelleme çıkmadı herhalde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xYaKuBux 9 yıl
güncelleme bekleyen arkadaslar update servis kurup ordan deneyin . bende guncel yazmasına ragmen update servis ile guncellemeyi bulup kurdum . ancak ben root işlemi yapıp erken indirdim . ama dedigim gibi com programında guncel yazmasına ragmen update servis ile gorebildim bilginize
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
güncelleme yapabılen varmı arkadaslar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fathih 9 yıl
arkadaşlar 2.1 güncellemesine geçen varmı ???
Güncelleme başlamışmı.?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 9 yıl
BOŞUNA TUtmuş oldu sözünü 2.2 çıktı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mobylette 9 yıl
verilen sözü tutmamak o kadar normal olmuş ki sözünü tutanın haberi yapılıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Şimdi herkes susacak sadece silahlar konuşacak!..işte Android işte Sony Ericsson...kalite akıyor be...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kermenn 9 yıl
birdahaki telefonumu sony ericson alacam valla samsung guncelleme konusunda cok kotu i7500 guncellemesi 1 senedir yok... bukadar lanet bi durum olabilirmi illa garanti dışımı bırakalım cihazı vayy arkadaş yav..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m35 9 yıl

kermenn

birdahaki telefonumu sony ericson alacam valla samsung guncelleme konusunda cok kotu i7500 guncellemesi 1 senedir yok... bukadar lanet bi durum olabilirmi illa garanti dışımı bırakalım cihazı vayy arkadaş yav..

ekranı kırmadıgın sürece neden garanti dışı kalsın


yapıcan olay şu istedin romu kullanıcan keyfe keder. garanti durumu oluncada orjin romu kurup göndericen olay bukadar kısa ve öz ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
righteous@ 9 yıl

kermenn
birdahaki telefonumu sony ericson alacam valla samsung guncelleme konusunda cok kotu i7500 guncellemesi 1 senedir yok... bukadar lanet bi durum olabilirmi illa garanti dışımı bırakalım cihazı vayy arkadaş yav..

bence siz i7500 e boşa beklemişsiniz 1 sene,samsungu 7500 modeline hiçbir zaman güncelleme yapmadı ki..x10 durumuda pek farklı sayılmaz,sen 2010 bitmiş hala android 2.1 geçecem diye kastır..froyo bile eskidi yahu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 9 yıl

kermenn

birdahaki telefonumu sony ericson alacam valla samsung guncelleme konusunda cok kotu i7500 guncellemesi 1 senedir yok... bukadar lanet bi durum olabilirmi illa garanti dışımı bırakalım cihazı vayy arkadaş yav..


Hah tam da buldunuz güncelleme konusunda iyi firmayı.
Haberi okumadınız sanırım. Froyo artık eskimiş millet 3.0 için gün sayıyor, beyzademiz SE 2.1 güncellemesini daha yeni yapıyor.
Her zaman söylerim; Android bu kafa ile gittiği sürece bi halta yaramaz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 9 yıl
Neden 2.2 değil ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sasa_iliç 9 yıl

DoguK@N

Neden 2.2 değil ki?


o da ayrı bi konu da 2.1 de eksiklikler devam ederse 2.2 yi de çıkarırlar büyük ihtimalle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m35 9 yıl

DoguK@N

Neden 2.2 değil ki?


2.2 yide yükleyebilirsin çok zor degil :) ama orjinal daha iyidir herzaman için :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16753 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, android
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl ASUS EAH6850 @ 1GHz video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim