Sony Ericsson sözünü tutuyor; Android 2.1 güncellemesi X10'a geliyor

Telekomünikasyon dünyasının önemli oyuncularından Sony Ericsson verdiği sözü tutuyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında X10'lar için Android 2.1 güncellemesinin sonbahar içersinde yayınlanacağını duyuran firma; verdiği söze sadık kalarak Xperia X10, X10 Mini ve X10 Mini Pro için güncellemelerin bu hafta sonundan itibaren yayınlanacağını açıkladı.
Amerika için Pazar günü yayınlanacak olan güncelleme Avrupa'lı kullanıcılar içinse yeni hafta başından itibaren yayınlanmaya başlayacak. Güncellemenin Kasın ayı içersinde bütün Xperia'lar ulaşacağı düşünülüyor.
Android 1.6 işletim sistemiyle gelen Xperia X10; günceleme ile sahip olacağı özellikler arasında 720p çözünürlüğünde video kaydı, 5 sayfalı ana ekran ve Facebook hesabınızla rehberinizi eş zamanlayan Social Phonebook bulunuyor.
PC Companion yazılımına ihtiyaç duyan güncellemeden önce kullanıcıların bilgilerini yedeklemeleri öneriliyor.
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Güncelleme başlamışmı.?
ekranı kırmadıgın sürece neden garanti dışı kalsın
yapıcan olay şu istedin romu kullanıcan keyfe keder. garanti durumu oluncada orjin romu kurup göndericen olay bukadar kısa ve öz ;)
bence siz i7500 e boşa beklemişsiniz 1 sene,samsungu 7500 modeline hiçbir zaman güncelleme yapmadı ki..x10 durumuda pek farklı sayılmaz,sen 2010 bitmiş hala android 2.1 geçecem diye kastır..froyo bile eskidi yahu..
Hah tam da buldunuz güncelleme konusunda iyi firmayı.
Haberi okumadınız sanırım. Froyo artık eskimiş millet 3.0 için gün sayıyor, beyzademiz SE 2.1 güncellemesini daha yeni yapıyor.
Her zaman söylerim; Android bu kafa ile gittiği sürece bi halta yaramaz...
o da ayrı bi konu da 2.1 de eksiklikler devam ederse 2.2 yi de çıkarırlar büyük ihtimalle.
2.2 yide yükleyebilirsin çok zor degil :) ama orjinal daha iyidir herzaman için :D