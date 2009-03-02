Sony Ericsson W595: Cosmopolitan Flower Edition

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Sony Ericsson, ilkbahar mevsimine girdiğimiz şu günlerde W595 Cosmopolitan Flower Edition'ı tanıtarak bayanlara ufak bir sürpriz yaptı.

Ön ve arka plandaki kırmızı çiçek desenleriyle ve özel flash temasıyla ön plana çıkan Walkman telefonun, standart W595'e göre teknik açıdan herhangi bir farklılığı bulunmuyor. Dört band GSM ve HSDPA şebekesini destekleyen telefonda, 2.2 inç 240x320 piksel, 262.144 renk görüntüleyebilen ekrana yer verilmiş. Telefonun 40 MB kapasiteli dahili belleği Memorystick Micro kartlarla arttırılabiliyor. Bayan kullanıcıların anı yakalayabilmesi için 3.2 MP kamera ve QVGA çözünürlükte saniyede 15 kare video kaydı yeterli görülmüş. Veri aktarımını Bluetooth veya USB üzerinden gerçekleştirebilen telefonda WI-FI, A-GPS özellikleri mevcut değil.

Son olarak 385 saate varan bekleme; 9 saate varan konuşma süresi sunan W595 Cosmopolitan Flower Edition'ın bu aydan itibaren Avrupa'da satışına başlanması beklenirken fiyat hakkında bilgi verilmedi.

Teknik özellikler:



Şebeke: Quadband GSM 850 / 900 / 1800 / 1900

EDGE desteği: Var, 10. sınıf

HSDPA desteği: Var

İşletim sistemi: Java platformu

Boyut ve ağırlık: 100 x 47 x 14 mm / 104 gram

Ekran: 2.2 inç, 240x320 piksel, 262.144 renk TFT

Bellek: 40 MB dahili + Memorystick Micro desteği

Kamera: 3.2 Megapiksel

Video kaydı: 320x240@15 FPS

FM radyo: Var, RDS desteği

Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP

WI-FI: Yok

A-GPS: Yok

Batarya: 385 saate kadar bekleme; 9 saate kadar konuşma süresi