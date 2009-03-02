Sony Ericsson W595: Cosmopolitan Flower Edition

Sony Ericsson, ilkbahar mevsimine girdiğimiz şu günlerde W595 Cosmopolitan Flower Edition'ı tanıtarak bayanlara ufak bir sürpriz yaptı.
Ön ve arka plandaki kırmızı çiçek desenleriyle ve özel flash temasıyla ön plana çıkan Walkman telefonun, standart W595'e göre teknik açıdan herhangi bir farklılığı bulunmuyor. Dört band GSM ve HSDPA şebekesini destekleyen telefonda, 2.2 inç 240x320 piksel, 262.144 renk görüntüleyebilen ekrana yer verilmiş. Telefonun 40 MB kapasiteli dahili belleği Memorystick Micro kartlarla arttırılabiliyor. Bayan kullanıcıların anı yakalayabilmesi için 3.2 MP kamera ve QVGA çözünürlükte saniyede 15 kare video kaydı yeterli görülmüş. Veri aktarımını Bluetooth veya USB üzerinden gerçekleştirebilen telefonda WI-FI, A-GPS özellikleri mevcut değil.
Son olarak 385 saate varan bekleme; 9 saate varan konuşma süresi sunan W595 Cosmopolitan Flower Edition'ın bu aydan itibaren Avrupa'da satışına başlanması beklenirken fiyat hakkında bilgi verilmedi.
Teknik özellikler:
Şebeke: Quadband GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
EDGE desteği: Var, 10. sınıf
HSDPA desteği: Var
İşletim sistemi: Java platformu
Boyut ve ağırlık: 100 x 47 x 14 mm / 104 gram
Ekran: 2.2 inç, 240x320 piksel, 262.144 renk TFT
Bellek: 40 MB dahili + Memorystick Micro desteği
Kamera: 3.2 Megapiksel
Video kaydı: 320x240@15 FPS
FM radyo: Var, RDS desteği
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Yok
A-GPS: Yok
Batarya: 385 saate kadar bekleme; 9 saate kadar konuşma süresi
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ben kime duyrulur diyim :D herkez birbirine birşey duyurmuş
bende se cilere duyrulur diyim bari
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güzel tasarım şık görünüş se kalitesi :) daha ne olsun