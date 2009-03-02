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Sony Ericsson W595: Cosmopolitan Flower Edition

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
27,4b
1
20
Diğer
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson W595: Cosmopolitan Flower Edition
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Sony Ericsson, ilkbahar mevsimine girdiğimiz şu günlerde W595 Cosmopolitan Flower Edition'ı tanıtarak bayanlara ufak bir sürpriz yaptı.

Ön ve arka plandaki kırmızı çiçek desenleriyle ve özel flash temasıyla ön plana çıkan Walkman telefonun, standart W595'e göre teknik açıdan herhangi bir farklılığı bulunmuyor. Dört band GSM ve HSDPA şebekesini destekleyen telefonda, 2.2 inç 240x320 piksel, 262.144 renk görüntüleyebilen ekrana yer verilmiş. Telefonun 40 MB kapasiteli dahili belleği Memorystick Micro kartlarla arttırılabiliyor. Bayan kullanıcıların anı yakalayabilmesi için 3.2 MP kamera ve QVGA çözünürlükte saniyede 15 kare video kaydı yeterli görülmüş. Veri aktarımını Bluetooth veya USB üzerinden gerçekleştirebilen telefonda WI-FI, A-GPS özellikleri mevcut değil.

Son olarak 385 saate varan bekleme; 9 saate varan konuşma süresi sunan W595 Cosmopolitan Flower Edition'ın bu aydan itibaren Avrupa'da satışına başlanması beklenirken fiyat hakkında bilgi verilmedi.

 

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
EDGE desteği: Var, 10. sınıf
HSDPA desteği: Var
İşletim sistemi: Java platformu
Boyut ve ağırlık: 100 x 47 x 14 mm / 104 gram
Ekran: 2.2 inç, 240x320 piksel, 262.144 renk TFT
Bellek: 40 MB dahili + Memorystick Micro desteği
Kamera: 3.2 Megapiksel
Video kaydı: 320x240@15 FPS
FM radyo: Var, RDS desteği
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Yok
A-GPS: Yok
Batarya: 385 saate kadar bekleme; 9 saate kadar konuşma süresi


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DH Misafiri 9 yıl
Bir kız olarak bayıldım bu telefna gerçekten güzel ama nerden bulcaz bu telfonu. bu telfnn çiçeksizide var laciverti grisi falan erkeklere duyurulur.Tecnosada varmıdır acaba
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JrMaster 9 yıl




ben kime duyrulur diyim :D herkez birbirine birşey duyurmuş

bende se cilere duyrulur diyim bari


---

güzel tasarım şık görünüş se kalitesi :) daha ne olsun
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Hobo. 10 yıl
Bayanlar yaşadı
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wolverine55 10 yıl
çok güzel olmuş
.bunu sevgililer gününde satmalılardı
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Vuze 10 yıl
ben cok begendim bu modeli özellikle düşünebilirim
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[TAB]ip 10 yıl
Ne güzel telefonsun sen öyle
Donanımı da iyimiş
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gun 10 yıl
Valla sadece kızlar için değil ben bile alırım güzel tasarım gerçekten. Ne yani sade ve düz kullanmaktan sıkıldım ne var ki ? Ayrıca başka erkeksi bir desen var mı sanki bu varsa bunu alacaz belki. Gerçi ben iPhone varken kullanmam ama şekil olsun diye iphone olmasa kullanırım.
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max975 10 yıl
tam kız işi olmuş.
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perperek 10 yıl
bende simsiyah kırmızıolanı var acayip güzel cihaz w715 midir nedir çıkana kadar götürürbeni. Fiyatlara gelince sözleşmesiz 235 euro
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pohuman 10 yıl
Tam bayanlara göre. Gördüğüm en güzel tasarım.. Bu telefonu erkekler bile alır. Gerçekten çok hoş..
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.:ER_JaNN:. 10 yıl
Kız arkadaşıma W910i kırmızı almıştık geçenlerde onun yerine bunu alabilirdik gerçi kimbilir ne zaman gelir bu cihaz.
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