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Sony Ericsson Xperia X10'un çıkış tarihi mart ayına ertelendi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
102,3b
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242
Diğer
knight
Haber Editörü
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Qualcomm'un 1 GHz'lik SnapDragon işlemcisi ve Android işletim sistemi desteğini arkasına alan Sony Ericsson Xperia X10'u sabırsızlıkla bekleyen için bugün üzücü bir gelişme ortaya çıktı. Kasım ayında resmi tanıtımı yapılan X10'un çıkış tarihi yeniden ertelenerek mart ayına alındı.

Sony Ericsson yetkilileri neden erteleme yoluna gidildiğine dair açıklama yapmadı. Fakat Android v2.0 (Eclair) güncellemesi mi yapılıyor sorusu çoğu kişinin aklına gelmiyor değil. Akıllı telefonun teknik detaylarını haberdar olmayanlar için tekrar özetlersek dört band GSM - HSDPA şebekesi desteği, 13 mm kalınlık, 4.0 inç boyutunda 480x854 piksel dokunmatik TFT ekran (kapasitif), ivme sensörü, TimeScape / MediaScape arayüzü, 3.5 mm jak girişi, 16 GB'a kadar microSD kart desteği, WI-FI / A-GPS / Bluetooth v2.1 + A2DP bağlantıları, 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, yüz algılama teknolojisi, 800 x 480@30 FPS video kaydı ve led flaş dikkat çekenler arasında yer alıyor.


http://semcblog.com/2010/01/07/xperia-x10-comes-to-the-market-in-march/ Yorum Yaz
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serhatsb 9 yıl
cepte maalesef telefon çaldıgında titreşim kapalıyken farketmek imkansız gibi ,buna bir çözüm varmı zil sesini daha fazla arttırmanın?
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hakanyurtseven 9 yıl
bugün 5 ağustos!
son 4 gun!

9 ağustos x10 turkiye satisi!
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kurtar72 9 yıl
Arkadaşar bu site güvenilirmidir? Telefon özellikleri bölümündeki özellikler X10'a uymuyor. Ağırlık 120 değil 135gram kamera 5 değil 8.1MP gibi fiyatı 1.054TL. X10'u 32GB'lik kart ile kullanan var mı? Kasma ya da donma gibi sorunlar oluyor mu?

alalimbakalim.com/...

32'lik kart (TOSHIBA 32GB SDHC CLASS-4 HIGH SPEED CARD-BLISTER) için de en uygun fiyatı (182TL.) veren site bu:

netsiparis.com/...
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EfeAYDIN 9 yıl
Kucuk bir not girim face videolari izlenemiyordu ama artik izleniyor. Froyo guncellemesine ihtiyac duymadan. Simdiki tek eksigi isletm sistemi surumnden dolayi ekraninin 65k olmasi ve asiri grafikli en az android 2.0 gerektiren oyunlari acamamasi
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ekmelburak 9 yıl
eee nasıl izlenebilir hale geldi facebook videoları.. firmware güncellemesi ile mi. yoksa bi programla mı
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EfeAYDIN 9 yıl
Ewt oyle bu arada @mgü bence sanal klavye cok daha iyi sadece dokunuyosn ve ozellikle yan tutnca kocaman bi klavye oluyor ben herturlu bunu yercih ederm vivazn kucucuk klavyesnden ii oldgna eminim
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Tesla Nikola 9 yıl
x10 65k renk olsa ne olur olmasa ne olur 16milyon renkten daha iyi gösterdiği kesin
yok amoledmiş vs vs
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clopin 9 yıl
Se nin yapacagi iş ne bekliyorsunuz hata üstüne hata piyasasını kaybetti iyice
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MGÜ 9 yıl
Bimeks de de SE satılacak..X10 Olur mu bilmem ama dün, SE'ların Bimeks stoklarına girdiğini öğrendim.Fiyatlar henüz oluşlturulmamış.
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ekmelburak 9 yıl

fofo

Se nin yapacagi iş ne bekliyorsunuz hata üstüne hata piyasasını kaybetti iyice


ee ne oldu şimdi böyle hata üstüne hata moduna girmişsiniz..
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Angelica 9 yıl
Arkadaşlar bu telefonda ekran camı iphone daki gibi yüzeyle bütün halindemi?
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andreii 9 yıl
Arkadaşlar merhaba;
Bu cihazı isteyen olursa yurtdışından getirebilirim. Açtığım konuyu inceleyebilirsiniz;
forum.donanimhaber.com/...
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the show must go on 9 yıl
ya sony hep böyle muallak gelip gelmeyecegi w705 ve w595 geldi ama oho tlfnlar nerdeyse eskidi walkmanlerindede aynisini yapiyor getirmiyor abi getirmiyor sanki böyle elit pazarlara hitap ediyım gibi bi hava var sonyde mesela nwz 1060 walkmani getirmiyor ülkemize bi yerde okumustum sonynin bi yetkilisi biz sony kalitesini teknolojiden ayri tutuyoruz bizim pazarimız belli mi ne gibısinden tuhaf bi aciklama ama tam hatirlayamiyorum bu demek oluyorki bizim pazar galiba adamlarin gözünde yok
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bizimdenizci 9 yıl
SE daha ülkemizdeki elektronik tutkunlarının potansiyelinin farkında dil.. hep ps3 falan getiriyor.. distrübitörler kaale almıyor bu akıllı telefonları..
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the show must go on 9 yıl
oho biz bu x10'u türkiyeye tesrifini bekleyecez sonra 2.1 güncellemesini eee tarih olur 2011 sonra cikar yeni androidler 2.8 mi olur 3.0 mi artik!
biseyi beklersin ama mantiken degmez bekledigine ah sony ah yaktin bizi bari bekleyince 2.2 gelse android tam flash destegi var 2.2de neyse görecez artık bekleyip
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rachael 9 yıl
bana kalırsa büyük güncelleştirme 2.2 oalrak gelecek çünkü 2.2 daha çıkmadığı için 2.1 güncellemesi olacak dendi fakat 2.2 çıktıktan sonra onun üzerine yapılmayacağı ne malum ?
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sharpie 9 yıl
benim enişte bey daha fazla bekleyemedi gitti htc hd2 aldı.SE daha çook müşteri kaybeder bu kafayla tabi kafa varsa.bende vivazdan vazgeçtim ses kısıklığı sebebiyle.ainoda zaten eşimde var.burda
telaffuz edilmez ama galiba bende samsung s8500 alıcam.
se'nin bizim millete yaptığı bu muameleyede yavaş yavaş sinir olmaya başladım.
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