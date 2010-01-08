Sony Ericsson Xperia X10'un çıkış tarihi mart ayına ertelendi

Qualcomm'un 1 GHz'lik SnapDragon işlemcisi ve Android işletim sistemi desteğini arkasına alan Sony Ericsson Xperia X10'u sabırsızlıkla bekleyen için bugün üzücü bir gelişme ortaya çıktı. Kasım ayında resmi tanıtımı yapılan X10'un çıkış tarihi yeniden ertelenerek mart ayına alındı.

Sony Ericsson yetkilileri neden erteleme yoluna gidildiğine dair açıklama yapmadı. Fakat Android v2.0 (Eclair) güncellemesi mi yapılıyor sorusu çoğu kişinin aklına gelmiyor değil. Akıllı telefonun teknik detaylarını haberdar olmayanlar için tekrar özetlersek dört band GSM - HSDPA şebekesi desteği, 13 mm kalınlık, 4.0 inç boyutunda 480x854 piksel dokunmatik TFT ekran (kapasitif), ivme sensörü, TimeScape / MediaScape arayüzü, 3.5 mm jak girişi, 16 GB'a kadar microSD kart desteği, WI-FI / A-GPS / Bluetooth v2.1 + A2DP bağlantıları, 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, yüz algılama teknolojisi, 800 x 480@30 FPS video kaydı ve led flaş dikkat çekenler arasında yer alıyor.