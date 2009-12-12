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Sony Ericsson Xperia X10'un satışına 18 ocakta mı başlanacak?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
68,7b
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson Xperia X10'un satışına 18 ocakta mı başlanacak?
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Kasım ayında lanse edilen ve Sony Ericsson'un Android işletim sistemli ilk modeli ünvanını taşıyan Xperia X10 (Rachael)'ın çıkış tarihi 2010 yılının ilk çeyreği olarak işaret edilmişti. Daha sonraki günlerde İngiltere'nin sayılı online satış sitelerinden play.com'un sabırsız teknoloji severler için 530 Pound (863$)'dan ön sipariş almaya başladığı ve sitede telefonun çıkış tarihinin herhangi bir erteleme söz konusu olmadığında 18 Ocak 2010 gösterildiği meydana çıktı.

Xperia X10'un teknik detaylarından kısaca özetlersek quadband GSM - triband HSDPA şebekesi desteği, 13 mm kalınlık, Android v1.6 işletim sistemi, 1 GHz saat hızında Qualcomm Snapdragon işlemci, 256 MB RAM, 4.0 inç 480x854 piksel 65.536 renk dokunmatik kapasitif ekran, ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, 1 GB dahili bellek, microSD kart girişi (16 GB'a kadar destek), 8 MP çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, led flaş, görüntü stabilizasyon teknolojisi, geo-tagging, yüz tanıma, 800x480@30 FPS video kaydı, WI-FI / A-GPS / Bluetooth bağlantıları ve 1500 mAh lityum polimer batarya göze çarpıyor.

Siteyi görmek için tıklayın


http://www.play.com/Mobiles/Mobile/4-/12495808/Sony-Ericsson-Xperia-X10-Sim-Free-Unlocked-8-Megapixel-Mobile-Phone/Product.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 yıl
SE'DEN Ümidi kestim.Bence SE de Türkiye pazarını kapattı X10 halaa ortalıkta yok
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alaz1903 9 yıl
Biz x10 beklerken mini prosunu çıkarmış adamlar.

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brighthand.com/...

youtube.com/...
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DH Misafiri 9 yıl
buradaki arkadaşların bazıları ticaret adamı olsa bankalar kimse bunlardan alış veriş yapmaz sanırım,,, adeta felaket tellalı telefona çektikleri fiyata bak 1800 tl falan filan telefon yan ticaret kuruluşları tarafından türkiyeye getirildi ve fiyatı onlarda nasıl koyacağını şaşırdılar bu felaket tellalları yüzünden,,, ipohone ve i8910 gibi patlama yapacak telefonlar içi boş ama dudak uçuklatacak fiyatlara maruz kalınca eski makinelere devam dedik,,, ama xpiereya verilen fiyat 1100 tl bence buda etmez ama tellallar iş başında olursa çok daha bu ülke ticaret anlayışı kerizlik ve enayi üzerinden eskilere mahkum kalır,,,, ticaret kafasıyla yorum yapın,,, telllallık değil,,, esenlikle kalın
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DH Misafiri 9 yıl
teledfon dogubanka dusmus vivaz 750 dolar xperia 850 dolar diyor arti 100 tl de kayit parasi :-)
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DH Misafiri 9 yıl
ıphone 3gs kullanıyordum internette gördüm araştırdım mükemmel bir android htc desireyede baktım ama benim ilgimi çeken x1o oldu bir hafta oldu alalı mükemel bir android menü süper ıphone ile arasında daglar kadar fark var tavsiye ederim
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DH Misafiri 9 yıl
dostlar.. adobe flash desteği yok!! ondan hiç bahsetmiyosunuz..
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DreamRiver 9 yıl
bence flash desteği var çünkü izlediğim videolarda facebooka giren kişiler vardı ordaki videolar izleniyordu..
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m35 9 yıl

censorship

aynı iki fotoğrafı 256.000 renkli samsung f480 ve 16 milyon renkli nokia n81 in ekranında karşılaştırıyorum ekran çözünürlükleri her iki telefondada 240*320. fakat aynı fotoğraf nokia nın ekranında mükemmel görünürken samsungun ekranında silik soluk görünüyor.hani önemli değildi 16 milyon renk.sizde deneyin zor bir şey değil.önce 256000 renkli telefonunuzla bir foroğraf çekin sonra 16 milyon renkli bir telefona bluetoothla yolayın aradaki farkı gözünüzle görün bakın bakalım fark varmı yokmu, ve boş boş konuşmayın,arada dağlar kadar fark var...



bi insan bişeyi bilmez anlarım eyv ama boş boş sacmalarsa işte bunu anlamam...

yahu burda sony.nin ekranının kaliteli ürettiginden bahsediyoruz nokia ve samsung boş boş 16m ekran koyuyor diyoruz sen gelmişsin samsungla nokiayı kıyaslıyorsun helal valla :D
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DreamRiver 9 yıl
Video arama var diyen arkadaşlar nerde yazdığını söylerse bizde görsek. Kendi stesinde mevcut olmadığı yazıyor. ayrıca youtube gibi video sitelerinde incelemeler var cihazın. orada da açıkça ön kamera olmadığı görülüyor. cihazın günümüz şartlarında görüntülü aramasının olmayışı bir eksiklik bence. dediklerine göre android 2.0 sürümü ile multitouch olacağı söyleniyor. buda bence meçhul. cihaz piyasaya sürülürse bizde bütün bu soruların cevabını aldıktan sonra alıp almamaya karar vermeyi düşünsek..
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anelka39 9 yıl
atalarimiz ne guzel ne yerinde soylemis körle yatan şaşı kalkar diye ulaann ericson ne hale getirdin koca sony yi geldi subat 18 hala yoksun
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sinanx 9 yıl
Beyler çıkmışmı satıyolar ama pek almanca yok bende ön siparişte olabilirmi

amazon.de/...
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DH Misafiri 9 yıl
bu kadar ilgisiz bir firma olamaz. Eller gitmiş aya S.E kaldı yaya misali. biraz daha bekleteceklerse nokia x6 yı alıcam.
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DH Misafiri 9 yıl

öncelikle herkese merhaba
şunu söylemek istiyorumm ilk kez s.e T610 telefon aldıktan sonra bağlısı olup tekrar bırakamaycak ve kullandıkça diğer telefonları gözüm görmeyecek kadar teknolojisine güvendiğimm bir marka olduğu biliyorumm
fakat (bir itiraf ve kabullenme)son teknoloji s.e'u özellikle hız konusunda geride bıraktı :(
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ersoyesra 9 yıl
arkadaşım sen bu cihazdan daha iyisini gördünde bize mi söylemiyorsun
piyasada bundan üstünü yok. o kadarrrr



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Figure 9 yıl
Tek başına ne renk sayısı ne de çözünürlük ekran kalitesinde etkilidir. Renk sayısı az olduğu için 'bu ekran kötüdür' ya da renk sayısı fazla ise 'bu ekran iyidir' deyip kestirip atamazsınız. Bir fotoğrafı renk sayısı düşük ve renk sayısı yüksek iki cihazın ekranında yan yana getirdiğinizde görüntüdeki farklılık büyük oranla üretim kalitesiyle ve kullanılan teknolojiyle ilgilidir. Renk sayısı farkı daha çok renk geçişlerinde belli eder. Ama X10'da ekran çözünürlüğü hayli yüksek olduğundan bunun anlaşılması da çok zordur. Şunu da ekleyeyim; kendinize 'şu cihazı neden almayabilirim?' diye sorduğunuzda şikayet edeceğiniz yer renk sayısı olmasın, multitouch desteği olmayışı olsun.
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