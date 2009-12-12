Sony Ericsson Xperia X10'un satışına 18 ocakta mı başlanacak?

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Kasım ayında lanse edilen ve Sony Ericsson'un Android işletim sistemli ilk modeli ünvanını taşıyan Xperia X10 (Rachael)'ın çıkış tarihi 2010 yılının ilk çeyreği olarak işaret edilmişti. Daha sonraki günlerde İngiltere'nin sayılı online satış sitelerinden play.com'un sabırsız teknoloji severler için 530 Pound (863$)'dan ön sipariş almaya başladığı ve sitede telefonun çıkış tarihinin herhangi bir erteleme söz konusu olmadığında 18 Ocak 2010 gösterildiği meydana çıktı.

Xperia X10'un teknik detaylarından kısaca özetlersek quadband GSM - triband HSDPA şebekesi desteği, 13 mm kalınlık, Android v1.6 işletim sistemi, 1 GHz saat hızında Qualcomm Snapdragon işlemci, 256 MB RAM, 4.0 inç 480x854 piksel 65.536 renk dokunmatik kapasitif ekran, ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, 1 GB dahili bellek, microSD kart girişi (16 GB'a kadar destek), 8 MP çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, led flaş, görüntü stabilizasyon teknolojisi, geo-tagging, yüz tanıma, 800x480@30 FPS video kaydı, WI-FI / A-GPS / Bluetooth bağlantıları ve 1500 mAh lityum polimer batarya göze çarpıyor.

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