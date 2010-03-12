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Sony Monolithic LCDTV ve 3DTV Lansmanı

9 yıl
86b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Dünya kupasını 3 boyutlu olarak izletecek olan Sony, yeni LCD TV'lerini tanıtıyor

Sony, yeni nesil LCD TV'lerini ve 3 Boyut teknolojilerini anlatıyor.


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TCyheb 9 yıl
Sağlam sorulardı elinize sağlık.Ancak sony alınası değilde bakılası ürün kıvamını yine koruyacak gibi duruyor!
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Chaghatai 9 yıl
anladıım kadarıyla active shutter gözlükler gözü yormayacak, ps3 müthiş bir eğlence sunacak ama bir sorum var: yüksek numara gözlük kullanan birisi(ben) bu kırpılan gözlükleri nasıl kullanabilir ki???:S mesela istinye park imaxte gözlükler büyüktü ve hiçbir sorun oluşmuyordu, sanırım bunda bir sorun olabilir... :(
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Chaghatai 9 yıl

Chaghatai

anladıım kadarıyla active shutter gözlükler gözü yormayacak, ps3 müthiş bir eğlence sunacak ama bir sorum var: yüksek numara gözlük kullanan birisi(ben) bu kırpılan gözlükleri nasıl kullanabilir ki???:S mesela istinye park imaxte gözlükler büyüktü ve hiçbir sorun oluşmuyordu, sanırım bunda bir sorun olabilir... :(

?????????? fikri olan ???????????
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leventalpsal 9 yıl
Sony'i tebrik ediyorum, konusuna ve türkçeye hakim bir yetkili çalıştırdığı için. Ancak Mete Bey'in verdiği bilgilerde ufak bir hata var. Sinemalardaki 3D tekniği bir değil, Imax3D, RealD 3D, Xpand 3D, Disney 3D ve hatta bir tane daha vardı galiba. Bunlardan Xpand 3D aktif shutterla çalışıyor. Yani tüm 3D sinemalar pasif teknik kullanmıyorlar.
Ayrıca Mete beyin bahsettiği turuncu yeşil karton gözlükler zaten çok eski ve dandik bir teknik. RealD nin pasif tekniğinin çok iyi olduğu baş ağrısı da pek yapmadığını düşünüyorum ki DH'nin aşağıdaki videosunda bununla ilgili yorum yapılıyor.
Mesut Çevik: "RealD'nin plastik gözlüklerini denedikten sonra dijital gözlüklerin sonunun geldiğini söyleyebiliriz"
donanimhaber.com/...
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Speed-Step 9 yıl
@ El_domingo

Piyasada satılan 100hz ve 200hz tvler bu teknoloji ile uyumsuz. Sony şu an satılan 200hz tvlerde 200hz'in görüntü akışını yumuşatmak için kullanıldığını 3D tvlerde ise sağ ve sol göz için ayrı görüntü üretmeye yaradığını söylüyor. Kullanılan işlemci ve yazılımlar farklıymış...
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rider30 9 yıl
Ben videoda bu enerji tasarrufu sağlayan yeni teknolojiye bayıldım, gerçekten devrim gibi.. Yüzümüz TV'ye dönük olduğunda ekran açık, sadece dinlediğimiz anlarda (ör: kitap okurken) ekranın yarı kararma durumu (cep telefonlarındaki gibi), yerimizden kalkıp uzaklaşıp gittiğimizde ise TV'nin kendi kendine kapanması müthiş enerji tasarrufu sağlayacak. Ülkemizde elektiriğin ne kadar pahalı olduğu düşünülürse bu çok önemli bir yenilik, Sony'yi tebrik etmek gerek.. :)
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GoldPunch 9 yıl

Speed-Step

@ El_domingo

Piyasada satılan 100hz ve 200hz tvler bu teknoloji ile uyumsuz. Sony şu an satılan 200hz tvlerde 200hz'in görüntü akışını yumuşatmak için kullanıldığını 3D tvlerde ise sağ ve sol göz için ayrı görüntü üretmeye yaradığını söylüyor. Kullanılan işlemci ve yazılımlar farklıymış...


Bu çok kötü oldu
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El_domingo 9 yıl
bence asil sorunun cevabini alamadik...
200hz. herhangi bir lcd yada led tv ayni isi yapabilirmi??
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GoldPunch 9 yıl

El_domingo

bence asil sorunun cevabini alamadik...

200hz. herhangi bir lcd yada led tv ayni isi yapabilirmi??


Ben de bunu merak ediyorum.
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GoldPunch 9 yıl
Baya bilgili bir Sony elemanı, belli oluyor


Şuan bende 52Z5500 200HZ var,gözlük alsam bu 3d özelliğini kullanabilir miyim?
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Umutcan 9 yıl

GoldPunch

Baya bilgili bir Sony elemanı, belli oluyor


Şuan bende 52Z5500 200HZ var,gözlük alsam bu 3d özelliğini kullanabilir miyim?


Şu anki 100hz/200hz tv'ler kaynaktan 60hz algılama yapabilmektedir. 3d diye tabir edilen tv'ler ise 120hz tazeleme oranını destekleyeceklerdir.
Ekrandaki frame geçişi ve gözlüklerdeki shutter sistemi sayesinde göz başına 60hz tazeleme oranı ile stereo video görüntüsü elde edilmektedir.
Gelecekte 3d bluray teknolojisi yaygınlaşır ise 60hz algılama yapabilen cihazlar için de bir alternatif çıkacaktır diye düşünüyorum.
Şu an için color code(renkli) 3d gözlükler için full hd filmler piyasada mevcut. Bu filmler her türlü görüntü kaynağından izlenebilmektedir.
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dugypa 9 yıl
Sony bu tv leri türkiye de satmak istiyorsa digitürk d smart gibi digital platformlara destek sağlayıp film ve maçlar için 3d yayın yapması için teşvik etmeli
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Speed-Step 9 yıl
@joven

Nvidia'nın gözlükleri bir süredir kullanıyorum. Shutter gözlükler aydınlık mekanlarda kullanım için uygun değiller ister istemez etraftaki ışık kaynaklarını kapanıp açılıyor gibi görmenize neden oluyor. Fakat Sony bu teknolojiyi 120 hz yerine 200hz olarak kullanıyor bu bir nebze daha rahat kullanım sunmuş. ayrıca tv ekranları yeterli büyüklükte olduğu için gözünüz görüntü dışındaki kaynaklardan daha az etkileniyor.
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venom88 9 yıl
Aydınlatıçı bir video olmuş.
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santhora 9 yıl
Herşeyden öte Sony'nin yetkilisini tebrik ediyorum. Tanıttığı ürünü kendi bile bilmeyen, konuşma özürlü bir çok yetkiliyi firmaların tepesinde görürken, Mete Bey konuşması ve duruşuyla yaptığı işte ne kadar profesyonel olduğunu belli ediyor. Ürünler çok güzel fakat ülke genelinde ekonomik standartlarımız çok düşük. Bu ürünlere ulaşabilecek düzeye geldiğimizde herhalde 3 yaş daha koymuş oluruz yaşımıza...
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