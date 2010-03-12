Sony Monolithic LCDTV ve 3DTV Lansmanı

Sony, yeni nesil LCD TV'lerini ve 3 Boyut teknolojilerini anlatıyor.
Chaghatai anladıım kadarıyla active shutter gözlükler gözü yormayacak, ps3 müthiş bir eğlence sunacak ama bir sorum var: yüksek numara gözlük kullanan birisi(ben) bu kırpılan gözlükleri nasıl kullanabilir ki???:S mesela istinye park imaxte gözlükler büyüktü ve hiçbir sorun oluşmuyordu, sanırım bunda bir sorun olabilir... :(
Speed-Step @ El_domingo Piyasada satılan 100hz ve 200hz tvler bu teknoloji ile uyumsuz. Sony şu an satılan 200hz tvlerde 200hz'in görüntü akışını yumuşatmak için kullanıldığını 3D tvlerde ise sağ ve sol göz için ayrı görüntü üretmeye yaradığını söylüyor. Kullanılan işlemci ve yazılımlar farklıymış...
El_domingo bence asil sorunun cevabini alamadik... 200hz. herhangi bir lcd yada led tv ayni isi yapabilirmi??
GoldPunch Baya bilgili bir Sony elemanı, belli oluyor Şuan bende 52Z5500 200HZ var,gözlük alsam bu 3d özelliğini kullanabilir miyim?
?????????? fikri olan ???????????
Ayrıca Mete beyin bahsettiği turuncu yeşil karton gözlükler zaten çok eski ve dandik bir teknik. RealD nin pasif tekniğinin çok iyi olduğu baş ağrısı da pek yapmadığını düşünüyorum ki DH'nin aşağıdaki videosunda bununla ilgili yorum yapılıyor.
Mesut Çevik: "RealD'nin plastik gözlüklerini denedikten sonra dijital gözlüklerin sonunun geldiğini söyleyebiliriz"
donanimhaber.com/...
Piyasada satılan 100hz ve 200hz tvler bu teknoloji ile uyumsuz. Sony şu an satılan 200hz tvlerde 200hz'in görüntü akışını yumuşatmak için kullanıldığını 3D tvlerde ise sağ ve sol göz için ayrı görüntü üretmeye yaradığını söylüyor. Kullanılan işlemci ve yazılımlar farklıymış...
Bu çok kötü oldu
200hz. herhangi bir lcd yada led tv ayni isi yapabilirmi??
Ben de bunu merak ediyorum.
Şuan bende 52Z5500 200HZ var,gözlük alsam bu 3d özelliğini kullanabilir miyim?
Şu anki 100hz/200hz tv'ler kaynaktan 60hz algılama yapabilmektedir. 3d diye tabir edilen tv'ler ise 120hz tazeleme oranını destekleyeceklerdir.
Ekrandaki frame geçişi ve gözlüklerdeki shutter sistemi sayesinde göz başına 60hz tazeleme oranı ile stereo video görüntüsü elde edilmektedir.
Gelecekte 3d bluray teknolojisi yaygınlaşır ise 60hz algılama yapabilen cihazlar için de bir alternatif çıkacaktır diye düşünüyorum.
Şu an için color code(renkli) 3d gözlükler için full hd filmler piyasada mevcut. Bu filmler her türlü görüntü kaynağından izlenebilmektedir.
Nvidia'nın gözlükleri bir süredir kullanıyorum. Shutter gözlükler aydınlık mekanlarda kullanım için uygun değiller ister istemez etraftaki ışık kaynaklarını kapanıp açılıyor gibi görmenize neden oluyor. Fakat Sony bu teknolojiyi 120 hz yerine 200hz olarak kullanıyor bu bir nebze daha rahat kullanım sunmuş. ayrıca tv ekranları yeterli büyüklükte olduğu için gözünüz görüntü dışındaki kaynaklardan daha az etkileniyor.