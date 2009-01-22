Sony PlayStation 3 80GB video inceleme

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu yenilenen tüm özellikleriyle mercek altında!

Sony'nin next-gen oyun konsolu PlayStation 3, piyasaya sürüldüğü tarihten günümüze bir çok değişim geçirdi. Artan sabit disk kapasitesi, daha az enerji tüketen CPU, titreşimli gamepadler bu değişim içinde yer alanlar arasında.

Bu videomuzda ülkemizde satılmakta olan en yeni PlayStation 3 versiyonu olan PlayStation 3 80GB'ı mercek altına alıyor, PlayStation 3'ün gerçirdiği değişimi ayrıntılı bir şekilde gözler önüne seriyoruz.