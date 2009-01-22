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Sony PlayStation 3 80GB video inceleme

10 yıl
188,9b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony'nin yeni nesil oyun konsolu yenilenen tüm özellikleriyle mercek altında!

Sony'nin next-gen oyun konsolu PlayStation 3, piyasaya sürüldüğü tarihten günümüze bir çok değişim geçirdi. Artan sabit disk kapasitesi, daha az enerji tüketen CPU, titreşimli gamepadler bu değişim içinde yer alanlar arasında.

Bu videomuzda ülkemizde satılmakta olan en yeni PlayStation 3 versiyonu olan PlayStation 3 80GB'ı mercek altına alıyor, PlayStation 3'ün gerçirdiği değişimi ayrıntılı bir şekilde gözler önüne seriyoruz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
ps3 için 720p görüntü yeterli mi
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yasinarslan53 9 yıl
benimkinde madein türkiye yazıyor :))
arkadaşlar ne alırsanız alın zararlı yönleri var benim 40 gb lık ps3 de wifi var 60 da yok digerini alsan ps2 oyunu oynatmıyır daha yükseğini alsan aska eksiği oluyor yani sony=para para para
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slyman_b 9 yıl
slim incelemesi de bekliyoruz
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GuiWan 10 yıl
sadece bir ekran kartına verilen parayla bu aletin alınabilir olması gerçekten düşündürücü.
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GuiWan 10 yıl
ps3'lerin en dolusu 60gb'lık model. ondaki biçok özellik bu 80'liklerde yok.
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racer87 10 yıl
sixaxis sadece desteklı oyunlarda gecerlıdır.
yurt dısından aldıgınız cıhazı egeer sadce oyun oynayacaksanız bolge koduna dıkkat etmenıze gerek yok. bluray fılm ızlemek ıcın bolge kodu 2 olan urunler alınmalıdır.
ben kapasıtenın dusuk kullanılmasını malıyetlerını asagı cekmek olarak dusunuyorum ps3 ılk cıktında 2000 kusur parca ıken bugun 1000kusur parcadan uretılıyor.yakında 45 nm ıle fıyatlar dahda dusecektır.
japaonyada veya chınde uretılen urunler arasında hıc bır fark yok kullanılan malzeme kalıtesı olarak.sadece chınde ıslık daha ucuz. amac gene malıyetlerı dusrumek.sony cıhndede urettıgı urune aynı garantıyı verıoyr japonyada urettıgınde aynı garantıyı verıoyr.yanı bole sacma sapan yok japon daha ıyı yok cıhıne daha kotu gıbı kafa karıstıran mevzulara gırmeyın.hepsının bellı bır standratı var yoksa sonynın bası belaya gırerdı.coktan.bugun aldıgın en karmasık teknoljık alet bıle chınde uretılıyor.ve chınlıler sandıgınız kadar gerı kafalı ınsalar degıl arasıtırsanız alılerın yabancı dıle egıtım ve ogretıme ne kadarr onem verdıgını ogrenırsınız.
gelelım fan sesıne en ps3 60 gb 40 ve 80 gb test ettım 60 gb ıslemcının 90 nm olması ısınmaya sebep oluyor ve fanın hızlı donemesını saglıyordu fakat cıkan ss xbox360 yanında bıle gecemıycek kadar dusuktu. yenı 40 ve 80ler ses yok denecek kadar az.
merak ettıgınız bır soru olursa seve seve yardım ederım.
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lawyerheenry 10 yıl
bu haftsonu bu ürün mavi bilgisarayda 699 tl...askere gidecek olmasam direk alırım...
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Andrés Iniesta 10 yıl
Inceleme icin tesekkürler
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cemsnt 10 yıl
Güzel inceleme, ellerinize sağlık..
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
HDD ler bukadar ucuzlamışken hala 80GB HDD kullanmasını anlamıyorum
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Fâti 10 yıl
i love you mesut çevik


Yanlız bi sorum var incelemede gamepad'i incelerken hani gamepad yenilenmiş ya sağa sola döndürünce algılıyor... Bunu en güzel olarak şu oyunda görebilirsiniz dev bir ejderhayı kontrol ettiğiniz oyunda hebele hübele işte o oyunun adını da söylüyorsunuz ama ben anlayamadım anlayan biri varsa söyleyebilir mi bana oyunun adını?
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panasonica 10 yıl
fatih bey,
çinde tek kasa yapılmıyor..çinde vidasından kartından kutusuna kadar hepsi yapılıyor.nerden biliyorsan derseniz ömrüm uzak doğuda geçti çinlisinide , korelisinide, japonunuda iyi bilirim.ilginç olan şu japanyada inceldiğim üründe made in japan yazıyordu. 40gb lığı vardı o zaman..
bunlar 80gb-160gb olanlar çin malı kardeşim.kendimizi kandırmamın bi anlamı yok diyorum ben :)))
made in china demek şu: mal çinde üretilmiştir demek..adamlar işçilik ucuz diye çine fabrika kurmuş. 5 sene önce olsa kimse almazdı bu ürünü ama planlı bi şekilde ''dünya artık çin oldu'' yani her ürün çinden geliyor artık diye şartlandırdık kendimizi. kendimizi kandırmamın bi anlamı yok bence.. .durum malesef bu :))) işimizi görürmü görür . hepsi bu
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panasonica 10 yıl
bu uçan kuşun olduğu oyunun ismi ne bilen yok mu? editore sordum ama sanırım meşgül :))
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panasonica 10 yıl
:))) demekki 60gb olanı orjinal..bendeki çin malı ..bende satıcının yalancısıyım..sen öyle diyorsan öyledir.ben üründen zaten memnun değilim..ne desen yeridir
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GoldPunch 10 yıl

Orjinalden alıntı: panasonica

:))) demekki 60gb olanı orjinal..bendeki çin malı ..bende satıcının yalancısıyım..sen öyle diyorsan öyledir.ben üründen zaten memnun değilim..ne desen yeridir



yok hepsi japon üretimi çin mali diye birşey yok
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