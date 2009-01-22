Sony PlayStation 3 80GB video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Sony'nin yeni nesil oyun konsolu yenilenen tüm özellikleriyle mercek altında!
Sony'nin next-gen oyun konsolu PlayStation 3, piyasaya sürüldüğü tarihten günümüze bir çok değişim geçirdi. Artan sabit disk kapasitesi, daha az enerji tüketen CPU, titreşimli gamepadler bu değişim içinde yer alanlar arasında.
Bu videomuzda ülkemizde satılmakta olan en yeni PlayStation 3 versiyonu olan PlayStation 3 80GB'ı mercek altına alıyor, PlayStation 3'ün gerçirdiği değişimi ayrıntılı bir şekilde gözler önüne seriyoruz.
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arkadaşlar ne alırsanız alın zararlı yönleri var benim 40 gb lık ps3 de wifi var 60 da yok digerini alsan ps2 oyunu oynatmıyır daha yükseğini alsan aska eksiği oluyor yani sony=para para para
yurt dısından aldıgınız cıhazı egeer sadce oyun oynayacaksanız bolge koduna dıkkat etmenıze gerek yok. bluray fılm ızlemek ıcın bolge kodu 2 olan urunler alınmalıdır.
ben kapasıtenın dusuk kullanılmasını malıyetlerını asagı cekmek olarak dusunuyorum ps3 ılk cıktında 2000 kusur parca ıken bugun 1000kusur parcadan uretılıyor.yakında 45 nm ıle fıyatlar dahda dusecektır.
japaonyada veya chınde uretılen urunler arasında hıc bır fark yok kullanılan malzeme kalıtesı olarak.sadece chınde ıslık daha ucuz. amac gene malıyetlerı dusrumek.sony cıhndede urettıgı urune aynı garantıyı verıoyr japonyada urettıgınde aynı garantıyı verıoyr.yanı bole sacma sapan yok japon daha ıyı yok cıhıne daha kotu gıbı kafa karıstıran mevzulara gırmeyın.hepsının bellı bır standratı var yoksa sonynın bası belaya gırerdı.coktan.bugun aldıgın en karmasık teknoljık alet bıle chınde uretılıyor.ve chınlıler sandıgınız kadar gerı kafalı ınsalar degıl arasıtırsanız alılerın yabancı dıle egıtım ve ogretıme ne kadarr onem verdıgını ogrenırsınız.
gelelım fan sesıne en ps3 60 gb 40 ve 80 gb test ettım 60 gb ıslemcının 90 nm olması ısınmaya sebep oluyor ve fanın hızlı donemesını saglıyordu fakat cıkan ss xbox360 yanında bıle gecemıycek kadar dusuktu. yenı 40 ve 80ler ses yok denecek kadar az.
merak ettıgınız bır soru olursa seve seve yardım ederım.
Yanlız bi sorum var incelemede gamepad'i incelerken hani gamepad yenilenmiş ya sağa sola döndürünce algılıyor... Bunu en güzel olarak şu oyunda görebilirsiniz dev bir ejderhayı kontrol ettiğiniz oyunda hebele hübele işte o oyunun adını da söylüyorsunuz ama ben anlayamadım anlayan biri varsa söyleyebilir mi bana oyunun adını?
çinde tek kasa yapılmıyor..çinde vidasından kartından kutusuna kadar hepsi yapılıyor.nerden biliyorsan derseniz ömrüm uzak doğuda geçti çinlisinide , korelisinide, japonunuda iyi bilirim.ilginç olan şu japanyada inceldiğim üründe made in japan yazıyordu. 40gb lığı vardı o zaman..
bunlar 80gb-160gb olanlar çin malı kardeşim.kendimizi kandırmamın bi anlamı yok diyorum ben :)))
made in china demek şu: mal çinde üretilmiştir demek..adamlar işçilik ucuz diye çine fabrika kurmuş. 5 sene önce olsa kimse almazdı bu ürünü ama planlı bi şekilde ''dünya artık çin oldu'' yani her ürün çinden geliyor artık diye şartlandırdık kendimizi. kendimizi kandırmamın bi anlamı yok bence.. .durum malesef bu :))) işimizi görürmü görür . hepsi bu
yok hepsi japon üretimi çin mali diye birşey yok