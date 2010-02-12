Sony, yapacağı güncellemeler ile Blu-ray oynatıcılarına 3D desteği kazandıracak.

Sony BDV-E870 Blu-ray ev sinema sistemi

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden biri olan Sony 3D yarışında kozlarını oynamaya devam ediyor. Firma, geçtiğimiz CES etkinliğinde tanıtmış olduğu BDV-E370, BDV-E870, BDV-E970W, BDV-F500 ve BDV-F700 modellerinin yapılacak güncellemeler ile 3D Blu-ray desteği kazanacağını açıkladı. Bu modellere daha önce tanıtılan BDP-S570 modelinin de dahil olduğu belirtildi.

Sony'nin Avrupa yöneticilerinden Stuart Kemp, tüketiciyi 3D ile desteklemelerinin Sony'nin bu pazarda bulunduğu konumun doğruluğunu gösterdiğini belirtti.

Yazılım güncellemeleri yanında, firma BDP-S470 model adlı yeni bir 3D Blu-ray oynatıcısını da duyurdu. BDP-S470, Youtube, BBC iPlayer, Netflix, Pandora, Amazon on Demand gibi içerik sağlayıcılara erişebilen Bravia Internet Video özelliğine USB aracılığıyla takılan Wi-Fi alıcısı sayesinde ulaşabiliyor. Ayrıca 3D destekli bu Blu-ray oynatıcı, iPod/iPhone'a AppStore üzerinden yüklenebilecek olan uygulama sayesinde bu cihazlar tarafından kontrol edilebilecek.

Playstation 3 oyun konsoluna da yazılım güncellemesi ile 3D-Blu-ray desteği kazandıracağını açıklayan Sony, yazılım güncellemelerini PS3'te olduğu gibi yine yaz aylarında kullanıcıya sunacak. Ayrıntılı bilgiler önümüzdeki günlerde yapılacak basın açıklaması ile netlik kazanacak.