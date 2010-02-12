Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri

Sony, yapacağı güncellemeler ile Blu-ray oynatıcılarına 3D desteği kazandıracak

Sony, yapacağı güncellemeler ile Blu-ray oynatıcılarına 3D desteği kazandıracak.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,2b
1
6
Figure
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sony BDV-E870 Blu-ray ev sinema sistemi

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden biri olan Sony 3D yarışında kozlarını oynamaya devam ediyor. Firma, geçtiğimiz CES etkinliğinde tanıtmış olduğu BDV-E370, BDV-E870, BDV-E970W, BDV-F500 ve BDV-F700 modellerinin yapılacak güncellemeler ile 3D Blu-ray desteği kazanacağını açıkladı. Bu modellere daha önce tanıtılan BDP-S570 modelinin de dahil olduğu belirtildi.

Sony'nin Avrupa yöneticilerinden Stuart Kemp, tüketiciyi 3D ile desteklemelerinin Sony'nin bu pazarda bulunduğu konumun doğruluğunu gösterdiğini belirtti.

Yazılım güncellemeleri yanında, firma BDP-S470 model adlı yeni bir 3D Blu-ray oynatıcısını da duyurdu. BDP-S470, Youtube, BBC iPlayer, Netflix, Pandora, Amazon on Demand gibi içerik sağlayıcılara erişebilen Bravia Internet Video özelliğine USB aracılığıyla takılan Wi-Fi alıcısı sayesinde ulaşabiliyor. Ayrıca 3D destekli bu Blu-ray oynatıcı, iPod/iPhone'a AppStore üzerinden yüklenebilecek olan uygulama sayesinde bu cihazlar tarafından kontrol edilebilecek.

Playstation 3 oyun konsoluna da yazılım güncellemesi ile 3D-Blu-ray desteği kazandıracağını açıklayan Sony, yazılım güncellemelerini PS3'te olduğu gibi yine yaz aylarında kullanıcıya sunacak. Ayrıntılı bilgiler önümüzdeki günlerde yapılacak basın açıklaması ile netlik kazanacak.


http://www.whathifi.com/News/Sony-ups-the-3D-stakes-with-a-full-range-of-home-cinema-systems/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ender123 9 yıl
Çok garip bir ticari yaklaşım. Genelde üreticiler yeni cihaz satabilmek için bu tarz yazılımla yeni özellik kazandırma işine girmezler. Mevcut cihazların , donananımsal olarak yeni teknolojiyi desteklemediği gibi bir bahanenin arkasına sığınarak yeni cihaz satarlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wendor 9 yıl
SONY, 3D oyun ve filmlerden gelecek olan paraya odaklanmış anlaşılan.

zaten ps3'ü nerdeyse maliyetine satıyor.

asıl parayı aksesuardan kazanıyordu birde buna 3Dfilmler eklenmiş oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl TT DuOrb Extreme Ekran Kartı Soğutucu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim