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    Anlık Bildirim

    Sony'den performans artıran PlayStation 5 güncellemesi geldi

    Sony, PlayStation 5 kullanıcıları için önemli bir yazılım güncellemesi yayınladı. Şirket ayrıca DualSense Edge kablosuz oyun kumandasının yazılımını da güncelledi.
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    Sony'den performans artıran PlayStation 5 güncellemesi geldi Tam Boyutta Gör

    Sony, PlayStation 5 oyun konsolu için 23.01-07.20.00 numaralı yeni bir güncelleme yayınladı. Resmi sürüm notlarına göre 1.15 GB boyutundaki ürün yazılımı, işletim sisteminin performansı ve kararlılığına yönelik iyileştirmeler içeriyor.

    Ayrıca mesajlar iyileştirildi ve arayüzün bazı bölümleri daha kullanıcı dostu hale geldi. Japon üretici ayrıca DualSense Edge kablosuz oyun kumandasının yazılımını da güncelleyerek daha kararlı hale getirdi. PS5 son ciddi güncellemesini Mart ayının başında almıştı.

    Sony'den performans artıran PlayStation 5 güncellemesi geldi Tam Boyutta Gör

    Dünya genelinde kullanıma sunuldu

    Güncellemeyi PlayStation 5 konsolunuzdan hemen indirebileceğinizi belirtelim. Bunu yapmak için Ayarlar -> Sistem -> Sistem Yazılımı -> Sistem Yazılımı Güncelleme ve Ayarları bölümünü kullanabilirsiniz.

    Sony, yazılım güncellemeleri konusunda oldukça aktif. Şirketin şu sıralarda mevcut nesil oyun konsolu için bir donanım güncellemesi üzerinde çalıştığını da hatırlatalım. Buna Q Lite adlı yeni el konsolu da dahil.

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    KiLLeR© 1 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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