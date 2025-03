Indiana Jones PlayStation 5'e geliyor: İşte beklenen çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Aralık 2024'te Xbox Series X/S ve PC için çıkış yapan Indiana Jones and the Great Circle, dört milyondan fazla oyuncuya ulaşarak büyük ilgi gördü. MachineGames tarafından geliştirilen, Bethesda tarafından yayınlanan Indiana Jones oyunu oldukça olumlu eleştiriler aldı. Şimdi, Billbil-kun, oyunun 17 Nisan 2025'te PlayStation 5’e geleceğini bildirdi.

Indiana Jones and the Great Circle’ın PS5’te standart ve premium sürümünün olacağı, her iki sürümün de dijital ve fiziksel olarak satışa sunulacağı söyleniyor. Premium sürümü alanlar oyunu 2 gün erkenden oynayabilecek. Oyunun ön siparişlerinin 25 Mart’ta başlaması bekleniyor. Fiyat olarak, standart sürümün 70 dolar, premium sürüm 100 dolar olarak fiyatlandırılacağı tahmin ediliyor.

Indiana Jones and the Great Circle'ın şu an için resmi olarak yayınlanması planlanan ücretli bir DLC'si veya büyük bir genişleme paketi bulunmuyor. Ancak oyun, çıktığı günden beri güncellemeler alıyor. MachineGames, üçüncü güncellemede PC oyuncuları için DLSS 4 desteğini ekledi ve düzinelerce hatayı düzelterek oyunun kararlılığı önemli ölçüde artırdı.

