Indiana Jones PlayStation 5'e geliyor: İşte beklenen çıkış tarihi

Indiana Jones and the Great Circle, PS5'e 17 Nisan'da çıkabilir
Indiana Jones and the Great Circle’ın PS5’te standart ve premium sürümünün olacağı, her iki sürümün de dijital ve fiziksel olarak satışa sunulacağı söyleniyor. Premium sürümü alanlar oyunu 2 gün erkenden oynayabilecek. Oyunun ön siparişlerinin 25 Mart’ta başlaması bekleniyor. Fiyat olarak, standart sürümün 70 dolar, premium sürüm 100 dolar olarak fiyatlandırılacağı tahmin ediliyor.
Indiana Jones and the Great Circle'ın şu an için resmi olarak yayınlanması planlanan ücretli bir DLC'si veya büyük bir genişleme paketi bulunmuyor. Ancak oyun, çıktığı günden beri güncellemeler alıyor. MachineGames, üçüncü güncellemede PC oyuncuları için DLSS 4 desteğini ekledi ve düzinelerce hatayı düzelterek oyunun kararlılığı önemli ölçüde artırdı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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