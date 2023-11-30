Sosyal medya iletişim şeklimizi değitirmeye devam ediyor

Sosyal medya uygulamaları hayatımızın her alanında giderek daha fazla yer kaplamaya başladı. Birbirlerindeki veya sektöre yeni giren uygulamalardaki beğenilen özellikleri de kısa sürede bünyelerine ekleyen sosyal medya uygulamalarının iletişim dilimizi de değiştirdiği bir gerçek.

Her ne kadar hala büyük dosya gönderme konusunda iyi olamasalar da sosyal medya uygulamalarının diğer alanlardaki gelişimi hayatımızı oldukça kolaylaştırıyor. Sosyal medyanın bu sürecinde akıllı telefonların da rolünü unutmamak gerek.

Tarihsel olarak da akıldığı zaman iPhone’ların çıkışı ve ardından sosyal medya uygulamalarının yaygın kullanımı aynı döneme gelmektedir. Tabii sosyal medyanın ilk zamanlarının şu anki durumdan da farklı olduğu bir gerçek.

İlk zamanlar Faceook’ta fotoğraf albümü yapmak ya da video eklemek mümkün değildi. Başlangıçta Facebook üzerinden eski arkadaşlar eklenip, daha çok sanal hediyeler göndermek modaydı. Şirketlerin bu platformu kullanmaya başlaması ise bir zaman aldı.

Benzer şekilde bugün ülkelerin ya da ünlülerin pek çok açıklamasını yayınladığı, eski adıyla Twitter yeni adıyla X de ilk zamanlarında 140 karakterdi ve daha çok protestolar için toplanmaya yarıyordu.

WhatsApp ile başlayan değişim

Bu iki uygulama daha çok eski arkadaşlarla uluşma veya bir şeyler organize etmeye yararken WhatsApp sayesinde kısa mesaj uygulamalarında bir değişim oldu. Sonrasında arama özelliğinin gelmesi ile birlikte de dünyanın her yerindeki tanıdıkları bedava arama olanağı doğdu. Yakın zamanda uygulamaya HD Video gönderme özelliği de eklendi.

WhatsApp’a da bakıldığında ilk zamanlarında gönderi boyutunun oldukça küçük olduğu, zaman içinde daha büyük gönderilerin yapılmasına olanak sağlandığı görüldü. Bu noktada WhatsApp’ın rakiplerinden Telegram’a fazla kullanıcı kaptırmama isteğinin de olduğu unutulmamalı. Hatta sosyal medya uygulaması son olarak kullanıcıların kendilerine mesaj gönderme özelliği de başlattı. Öylece alınacak kimi notlarda da WhatsApp’ın kullanılmasının önü açıldı.

Periscope’un önemi

Bu arada sosyal medya uygulamaları üzerinde bir dönem oldukça popüler olan Periscope’un da unutulmaması gerek. Bu uygulamanın başarısının ardından neredeyse her sosyal medya uygulaması canlı yayın yapabilme olanağını başlattı. Böylece yaşanan hak ihlalaleri veya kimi gelişmeler anında orada bulunan insanlar tarafından dünyaya duyuruldu.

Sosyal medyada dolandırıcılık

Ne var ki sosyal medyanın bu hızlı gelişimi ve buna tam ayak uyduramayanlar da kimi dolandırıcılıkların kurbanı olmaya başladı.

Telegram üzerinde açılan kanallarda verilen yatırım tavsiyesine göre hisse senedi ya da kripto para alanlar, bilmediği adreslere para gönderenler bu tuzaklara düşenlere bir kaç örnek.

Son dönemde ise yine WhatsApp üzerinden yapılan bir tür dolandırıcılık pek çok kişinin canını yakıyor. Uygulama ile kimi kişilerin telefonlarına tebligat gönderilerek para talebinde bulunuyor. Örneğin internetten alınan bir ürünün iptali ya da bir randevunun iptal edilmesi bahane edilerek kişilerden para talep ediliyor. Bu noktada devlet kurumlarına ait logoların olduğu kimi görüntülerin de kullanılması kişilerin tuzağa düşmesini kolaylaştırıyor.

Sosyal medya uygulamaları hayatımızı kolaylaştırmaya devam edecek olsa da dolandırıcıların da bu uygulama üzerinden masum vatandaşların canlarını yakabileceği unutulmamalı.

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