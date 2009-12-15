Sparkle 1GB GDDR5 bellekli GeForce GT240 modelini duyurdu

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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve Calibre serisi yüksek performanslı modelleriyle tanınan Sparkle, 1GB GDDR5 bellekli GeForce GT240 modelini pazara sunuyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT215 GPU'sunun güç verdiği yeni model, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 96x paralel işlem birimiyle geliyor ayrıca kullanılan özel tasarım soğutucusu ile referans tasarımdan ayrılıyor.

Grafik işlem birimi 550MHz, paralel işlemcileri 1340MHz ve bellekleri de 3600MHz'de görev yapan ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan yeni modelin 2700-3300 devir/dakika hızlarında çalışan fan ile referans tasarıma göre daha serin çalıştığı bildiriliyor.

Satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen 1GB GDDR5 bellekli GeForce GT240 modelinin 100 Avro civarında bir fiyatlandırma ile yurt dışında pazara sunulması bekleniyor.