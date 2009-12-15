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Sparkle 1GB GDDR5 bellekli GeForce GT240 modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sparkle 1GB GDDR5 bellekli GeForce GT240 modelini duyurdu
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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve Calibre serisi yüksek performanslı modelleriyle tanınan Sparkle, 1GB GDDR5 bellekli GeForce GT240 modelini pazara sunuyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT215 GPU'sunun güç verdiği yeni model, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 96x paralel işlem birimiyle geliyor ayrıca kullanılan özel tasarım soğutucusu ile referans tasarımdan ayrılıyor.

Grafik işlem birimi 550MHz, paralel işlemcileri 1340MHz ve bellekleri de 3600MHz'de görev yapan ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan yeni modelin 2700-3300 devir/dakika hızlarında çalışan fan ile referans tasarıma göre daha serin çalıştığı bildiriliyor.

Satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen 1GB GDDR5 bellekli GeForce GT240 modelinin 100 Avro civarında bir fiyatlandırma ile yurt dışında pazara sunulması bekleniyor.


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RougeDown 9 yıl
Bunları da grafik kartı diye piyasaya sürüyolar
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-dehşet- 9 yıl

RougeDown

Bunları da grafik kartı diye piyasaya sürüyolar


Fiyatına yorum yapmayacağım.Sadece performans olarak yorum yaparsak aslında öyle çok kötü bir kart değil.GDDR5 önemli ölçüde bant genişliği sağlıyor.Tahmini olarak 8800GT ayarında bir kart olduğunu söyleyebilirim.Yani iş görür.Ucuz olsa PhysX işlerini devredecek güzel bir kart olurdu benim için.Tabi bu kartı hak edecek bir PhysX oyunu çıkarsa.
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PontiSS 9 yıl
tnt2 vanta kartlar vardi çook eskiden.
32mb 64bitlik. onlara benziyor. fanı renkli yapmışlar farklı olarak.
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