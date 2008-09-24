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Sparkle 512MB GDDR3 bellekli GeForce 9500GT modellerini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sparkle 512MB GDDR3 bellekli GeForce 9500GT modellerini duyurdu
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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Sparkle, G96 gpu'sunu kullanan GeForce 9500GT temelli iki yeni ekran kartı hazırladı. SF-PX95GT512D3-HP ve SF-PX95GT512D3-HM kod adlarını taşıyan yeni modeller, referans tasarımın aksine GDDR2 değil GDDR3 bellek ile geliyorlar.

128-bit bellek veri yolunu destekleyen ve 32x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartlarının grafik işlemcisi 550MHz, paralel işlem birimleri 1400MHz ve bellekleri ise 1600MHz'de görev yapıyor. DirectX 10 desteğine sahip olan ekran kartları CUDA ve PhysX teknolojileriyle de uyumlu.

PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen yeni modeller arasındaki yegane fark ise isim kodunun sonunda HM uzantısı olan modelin kutu içerğine HDMI adaptörünün dahil edilmiş olması gösterilebilir. Her iki kartın da 75 Avro seviyesinden kullanıma sunulması bekleniyor.


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max975 11 yıl
soğutma değişik olmuş
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ecay 11 yıl
512mb ddr3 bellekli 8600gt fazla yoktu piyasada.Var olanlarda pahalıydı baya.İyi oldu.
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