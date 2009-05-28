Sparkle Calibre X265 modelini Computex fuarında gösterebilir

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Sparkle Calibre X260

Nvidia tabanlı ekran kartları üreticisi Sparkle, kapılarını 2 Haziran'da açacak Computex fuarına yeni modellerini getiren isimlerden birisi olacak. Kısa bir süre önce Arctic Cooling soğutmalı GeForce GTX 285 Plus modelini duyuran firma, Tayvan'da gerçekleştirilecek fuarda Calibre serisinin yeni temsilcisi olması beklenen X265 modelini de tanıtabilir. Firmanın GeForce GTX 260 tabanlı yeni modelinin özel bir soğutucu ve geliştirilmiş yeni bir baskılı devre kullanacağı belirtilirken, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelmesi bekleniyor.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç vereceği ekran kartı, 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 216x paralel işlem birimine sahip olacak. Sparkle'ın kart üzerinde nasıl bir soğutucu kullanacağı henüz netleşmiş olmasa da kartın referans tasarım GeForce GTX 260 modeline kıyasla daha serin ve sessiz çalışması beklenebilir. Arttırılmış saat hızlarıyla gelecek olan Calibre X265 modelinin aynı zamanda geliştirilmiş unsurlarıyla daha yüksek hız aşırtma potansiyeline sahip olması kuvvetle muhtemel görünüyor.

Sparkle tarafından SPA Tune OC isimli ince-ayar yazılım ile birlikte satışa sunulması beklenen kartın Computex fuarında gün ışığına çıkması bekleniyor.