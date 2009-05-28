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Sparkle Calibre X265 modelini Computex fuarında gösterebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sparkle Calibre X265 modelini Computex fuarında gösterebilir
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Sparkle Calibre X260

Nvidia tabanlı ekran kartları üreticisi Sparkle, kapılarını 2 Haziran'da açacak Computex fuarına yeni modellerini getiren isimlerden birisi olacak. Kısa bir süre önce Arctic Cooling soğutmalı GeForce GTX 285 Plus modelini duyuran firma, Tayvan'da gerçekleştirilecek fuarda Calibre serisinin yeni temsilcisi olması beklenen X265 modelini de tanıtabilir. Firmanın GeForce GTX 260 tabanlı yeni modelinin özel bir soğutucu ve geliştirilmiş yeni bir baskılı devre kullanacağı belirtilirken, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelmesi bekleniyor.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç vereceği ekran kartı, 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 216x paralel işlem birimine sahip olacak. Sparkle'ın kart üzerinde nasıl bir soğutucu kullanacağı henüz netleşmiş olmasa da kartın referans tasarım GeForce GTX 260 modeline kıyasla daha serin ve sessiz çalışması beklenebilir. Arttırılmış saat hızlarıyla gelecek olan Calibre X265 modelinin aynı zamanda geliştirilmiş unsurlarıyla daha yüksek hız aşırtma potansiyeline sahip olması kuvvetle muhtemel görünüyor.

Sparkle tarafından SPA Tune OC isimli ince-ayar yazılım ile birlikte satışa sunulması beklenen kartın Computex fuarında gün ışığına çıkması bekleniyor.


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fatihcanery 10 yıl
elektrik canavarları bunlar :)
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ahmetkep 10 yıl
Calibre serileri daha yakışıklı dururdu önceden.Sanırım bu temsili bir resim.
Sparkle'ın kart üzerinde nasıl bir soğutucu kullanacağı henüz netleşmiş olmasa da

Tabi önemli olan içi.Soğutması elbette referans tasarımdan iyi olucak.Calibreyi calibre yapan soğutmasıdır zaten.Sadece soğutmasıda değil , hızaşırtılmış olmasıda Calibre serilerinin özelliklerinden.Yani enteresan bir haber değil , beklentilerde olan şeyler var.
SPA Tune OC isimli ince ayar yazılımda yeni bir artıları olmuş.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
GTX260 kartmı ya calibre harcanmış bu seride resmen
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Fettah34 10 yıl
Günlük 800-850mhz lerde kullanılabilecekse tamam...
Yoksa MSi'in şu anda Türkiyede 399$ dan satmaya çalıştığı aptaln GTX260 Lighting gibi olacaksa boşuna çıkarmasınlar.
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Castle Bravo 10 yıl
...ve geliştirilmiş yeni bir baskılı devre kullanacağı...

...aynı zamanda geliştirilmiş unsurlarıyla daha yüksek hız aşırtma potansiyeline sahip olması bekleniyor.


Bunları özellikle tekrar belirtmek istiyorum. Bu tür kartlar soğutucudan ibaret görülüp "aa bu soğutucu referans olandan ne kadar farklıdır ki? Yemezler böyle kartları" tarzı yorumlar gelebiliyor çünkü. Diğer geliştirmeler gözden kaçıyor.

Bu arada, merak ettiğim, yazılımla voltaj arttırma konusunda referans modelden farklı bir desteği var mı? 55nm 260'lar bu konuda farklı deniyor, zira.
Hatta 55nm 200'lerin geneli böyleydi galiba. Meselâ RivaTuner'le veya GPU-Z ilk nesil 260'ın bir sürü voltaj değerini - regülatör sıcaklıklarını görebiliyorken(Rivatuner'in ve GPU-Z'nin bir sürümünden sonra eklenmişti bu göstergeler), 285'le böyle bir şey yok. Sanmıyorum ki RivaTuner/GPU-Z veya sürücülerle ilgili bir şey olsun.
55nm 200'lerde maliyeti gerçekten azalttılar, görünüşe bakılırsa:)

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