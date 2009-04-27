Sparkle, GeForce 9800GT Plus modelini duyurdu

Yüksek performanslı ekran kartlarını konumlandırdığı Calibre kulübüne GeForce GTX 260 tabanlı X260 modellerini ekleyen Sparkle, GeForce 9800GT tabanlı yeni bir modelini daha kullanıma sunuyor. Firmanın GeForce 9800GT Plus olarak isimlendirdiği yeni model, baskılı devre (PCB) tasarımı ve soğutucusu ile Nvidia'nın referans tasarımından ayrılmayı başarıyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 112x paralel işlem birimine ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip.
Çift slot tasarıma sahip olan ve özel soğutucusu sayesinde Nvidia'nın referans tasarımına göre daha serin çalıştığı belirtilen ekran kartının grafik işlem birimi 675MHz'de, paralel işlem birimleri 1674MHz'de ve bellekleri de 2200MHz'de görev yapıyor. Orta segmentte yeni bir ekran kartı almak isteyen oyuncular için hazırlandığı belirtilen ekran kartı 512MB GDDR3 bellekle geliyor. CUDA, PhysX, SLI ve PureVideo HD gibi teknolojilerle uyumlu olan DirectX 10 destekli kartın fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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Bu kart'a kadar bu fiyat aralığında piyasada zaten farklı alternatif'ler mevcut. Bu kart hayat kurtarıcı bir kart değil yani.
Gelmezse bir eksi olmaz
Sinercisini mi istersin şimdi de Plus geldi
"Sinercisini" Synergy
Valla haklısın...
9600GT ile 9800GT'nin her modunu çıkardılar
+1
Ağzına sağlık üstad
Birde şu modellemelere hasta oluyorum artık...
gt
gts
gtx
gtx+
yakında SLX // SL fln da çıkar heralde araç serileri gibi...