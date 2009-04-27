Sparkle, GeForce 9800GT Plus modelini duyurdu

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Yüksek performanslı ekran kartlarını konumlandırdığı Calibre kulübüne GeForce GTX 260 tabanlı X260 modellerini ekleyen Sparkle, GeForce 9800GT tabanlı yeni bir modelini daha kullanıma sunuyor. Firmanın GeForce 9800GT Plus olarak isimlendirdiği yeni model, baskılı devre (PCB) tasarımı ve soğutucusu ile Nvidia'nın referans tasarımından ayrılmayı başarıyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 112x paralel işlem birimine ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip.

Çift slot tasarıma sahip olan ve özel soğutucusu sayesinde Nvidia'nın referans tasarımına göre daha serin çalıştığı belirtilen ekran kartının grafik işlem birimi 675MHz'de, paralel işlem birimleri 1674MHz'de ve bellekleri de 2200MHz'de görev yapıyor. Orta segmentte yeni bir ekran kartı almak isteyen oyuncular için hazırlandığı belirtilen ekran kartı 512MB GDDR3 bellekle geliyor. CUDA, PhysX, SLI ve PureVideo HD gibi teknolojilerle uyumlu olan DirectX 10 destekli kartın fiyatı ise henüz açıklanmadı.