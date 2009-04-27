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Sparkle, GeForce 9800GT Plus modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sparkle, GeForce 9800GT Plus modelini duyurdu
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Yüksek performanslı ekran kartlarını konumlandırdığı Calibre kulübüne GeForce GTX 260 tabanlı X260 modellerini ekleyen Sparkle, GeForce 9800GT tabanlı yeni bir modelini daha kullanıma sunuyor. Firmanın GeForce 9800GT Plus olarak isimlendirdiği yeni model, baskılı devre (PCB) tasarımı ve soğutucusu ile Nvidia'nın referans tasarımından ayrılmayı başarıyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 112x paralel işlem birimine ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip.

Çift slot tasarıma sahip olan ve özel soğutucusu sayesinde Nvidia'nın referans tasarımına göre daha serin çalıştığı belirtilen ekran kartının grafik işlem birimi 675MHz'de, paralel işlem birimleri 1674MHz'de ve bellekleri de 2200MHz'de görev yapıyor. Orta segmentte yeni bir ekran kartı almak isteyen oyuncular için hazırlandığı belirtilen ekran kartı 512MB GDDR3 bellekle geliyor. CUDA, PhysX, SLI ve PureVideo HD gibi teknolojilerle uyumlu olan DirectX 10 destekli kartın fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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yerroner 10 yıl
Bunlar Türkiye'deki oyuncular için halen yüksek seviye kartlar. Ben 22"te 8800 GTS kullanıp Crysis ve bir iki hariç her oyunda bir şekilde randıman alıyorsam (9800 GT'den %5-10 hızlı sadece) bu kartlarda hala hayat var demektir. 17" sahipleri için ideal yüksek seviye kart olur kendisi.
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: yerroner

Bunlar Türkiye'deki oyuncular için halen yüksek seviye kartlar. Ben 22"te 8800 GTS kullanıp Crysis ve bir iki hariç her oyunda bir şekilde randıman alıyorsam (9800 GT'den %5-10 hızlı sadece) bu kartlarda hala hayat var demektir. 17" sahipleri için ideal yüksek seviye kart olur kendisi.


Bu kart'a kadar bu fiyat aralığında piyasada zaten farklı alternatif'ler mevcut. Bu kart hayat kurtarıcı bir kart değil yani.
Gelmezse bir eksi olmaz

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yc#1 10 yıl
55 nm olması güzel. Vurucan kırbacı vurucan kırbacı :D
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Tolgá 10 yıl
2.0 FSI 140 PS:D
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gorkem9000 10 yıl
hızlarıda güzelmiş :P
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Sat sat bitiremedi Nvidia şu GPU'ları

Sinercisini mi istersin şimdi de Plus geldi
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emreonal69 10 yıl

Orjinalden alıntı: *Furious*

Sat sat bitiremedi Nvidia şu GPU'ları

Sinercisini mi istersin şimdi de Plus geldi

"Sinercisini"
Synergy
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ali277 10 yıl

Orjinalden alıntı: *Furious*

Sat sat bitiremedi Nvidia şu GPU'ları

Sinercisini mi istersin şimdi de Plus geldi

Valla haklısın...

9600GT ile 9800GT'nin her modunu çıkardılar
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LEON-X 10 yıl
Orjinalden alıntı: *Furious*

Sat sat bitiremedi Nvidia şu GPU'ları

Sinercisini mi istersin şimdi de Plus geldi


+1


Ağzına sağlık üstad


Birde şu modellemelere hasta oluyorum artık...

gt
gts
gtx
gtx+

yakında SLX // SL fln da çıkar heralde araç serileri gibi...
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