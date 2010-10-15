Starcraft II Heyecanı Tüm Türkiye'yi Sarıyor: Starcraft II ESL Türkiye'de

Türkiye’nin ilk ve tek yasal Starcraft II turnuvası olan, büyük ödüllü “Exper Starcraft II Ligi” ESL Türkiye’de açıldı.

2.400.000 kayıtlı üyesiyle dünyanın en büyük elektronik spor ligi olan ESL (Electronic Sports League)’in Türkiye bölümünde Exper sponsorluğunda Starcraft II Ligi açıldı. (http://www.esl.eu/tr)

Çıktığı ilk gün 5 milyon adet satan Starcraft II Türkiye’de ilk kez yasal olarak ESL Türkiye’de. Intel ve Exper sponsorluğundaki “Exper Starcraft II Ligi”nde birbirinden heyecanlı ve eğlenceli karşılaşmalar Starcraft II severleri bekliyor. ESL Türkiye’de 3 ayın sonunda Exper Starcraft II liginde ilk 5 sırayı paylaşan oyuncular masaüstü bilgisayarlardan notebooklara, işlemcilere kadar toplam 6.000 TL değerinde muhteşem ödüller kazanacak:

1. Oyuncu: Exper Action Desktop Bilgisayar ve Monitör

2. Oyuncu: Exper Karizma Notebook

3. Oyuncu: Intel Core i7 İşlemci 860

4. Oyuncu: Intel Core i5 İşlemci 750

5. Oyuncu: Intel Core i3 İşlemci 540

Dünyanın en önemli elektronik spor oyunlarından bir tanesi olan ve çıktığı ilk günden beri hem Türkiye’de hem de tüm dünyada büyük ilgi gören Starcraft II, Türkiye’de Exper Starcraft II liginde yer alıyor. (http://www.esl.eu/tr) Hem ulusal hem de uluslararası turnuvalarda Türkiye’nin ve dünyanın ünlü Starcraft II oyuncularıyla karşılaşma ve birlikte oynama fırsatı ESL Türkiye’de oyuncuları bekliyor.

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