SteelSeries, Türkiye'deki dağıtım ağını genişletiyor

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World of WarCraft da dahil olmak üzere popüler bilgisayar oyunlarını tema alan, oyunculara özel PC ekipmanlarıyla tanınan SteelSeries'in Eternal Bilgisayar ile işbirliğine gittiği açıklandı. Ülkemiz kullanıcılarına özel önem verdiği ve dağıtım ağını genişletmeyi hedeflediği ifade edilen firmanın yeni dağıtıcısı ile çok daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedeflediği belirtiliyor. Klavye, fare, özel tasarımlı fare altlıkları, ses kartı ve kulaklık gibi çevre birimlerinden oluşan SteelSeries ürün gamının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

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