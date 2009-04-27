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SteelSeries, Türkiye'deki dağıtım ağını genişletiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SteelSeries, Türkiye'deki dağıtım ağını genişletiyor
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World of WarCraft da dahil olmak üzere popüler bilgisayar oyunlarını tema alan, oyunculara özel PC ekipmanlarıyla tanınan SteelSeries'in Eternal Bilgisayar ile işbirliğine gittiği açıklandı. Ülkemiz kullanıcılarına özel önem verdiği ve dağıtım ağını genişletmeyi hedeflediği ifade edilen firmanın yeni dağıtıcısı ile çok daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedeflediği belirtiliyor. Klavye, fare, özel tasarımlı fare altlıkları, ses kartı ve kulaklık gibi çevre birimlerinden oluşan SteelSeries ürün gamının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

SteelSeries, Türkiye'deki dağıtım ağını genişletiyor
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yc#1 10 yıl
Her malın bir alıcısı olur arkadaşlar endişe etmeyin.
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venom88 10 yıl
Oyuna özel klavye ve mouse alabilçek çok sayıda insan var özellikle world of warcraft oynayan arkadaşlar bana kaldılaçaklardır tabiki işe yarar ürünler olursa.
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sertacaygun 10 yıl
Oyuna özel klavye kim alır TR'de, düşünmek gerekir...
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artenis 10 yıl
ozellestırılmıs urun tr de az , velhasıl kelam guzel haber :)
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