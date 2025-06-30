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    Türkiye'de sıfır otomobil Avrupa'ya göre yüzde 70 daha pahalı

    LenaCars tarafından yapılan araştırma, Türkiye'de sıfır araçlar üzerindeki vergi yüküne ilişkin acı tabloyu gözler önüne seriyor. Bu vergi yükü, ikinci el araçlara da taşınınca fark daha da büyüyor.

    Yüksek vergi yükü, Türkiye'de otomotiv pazarının büyüme ivmesini yavaşlatıyor. Sıfır araç satışları rekor kırsa da Türkiye’nin nüfusa kıyasla araç sahipliğinde OECD ülkeleri arasında geride olduğu tespit ediliyor. 2024 yılında her 1000 kişiye 354 motorlu araç düşerken, AB ülkelerinde her 1000 kişiye ortalama 570 motorlu araç düşüyor. 

    Almanya’ya göre sıfır otomobiller ortalama yüzde 70 daha pahalı

    Türkiye'de sıfır otomobil Avrupa'ya göre yüzde 70 daha pahalı Tam Boyutta Gör
    LenaCars tarafından yapılan araştırmalara göre, Türkiye'deki sıfır otomobillerin Almanya'ya oranla ortalama yüzde 70 daha pahalı olduğu ifade ediliyor. LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, yapılan araştırmayla ilgili şunları söyledi:

    “Sıfır kilometre araç fiyatlarının Avrupa'ya kıyasla bu denli yüksek olması; vergi politikalarının gözden geçirilmesi, dengeli, sürdürülebilir bir vergi politikasının ortaya konması ve tüketicinin vergi yükü altında ezilmemesi gerektiğini ortaya koyuyor. ÖTV düzenlemesi gerçekleştirilirken bu durumun da göz önünde bulundurulmasını umut ediyoruz.”

    Türkiye dışında başka bir Avrupa ülkesinde ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) gibi ilave bir vergi bulunmuyor. Vergilendirme emisyona; yani araçların çevreye verdiği kirliliğe göre yapılıyor.

    İkinci elde fiyat farkları 2,5 kattan 5 kata kadar çıkıyor

    Türkiye'de sıfır otomobil Avrupa'ya göre yüzde 70 daha pahalı Tam Boyutta Gör
    Yollardaki her 4 araçtan birinin 21 yaş ve üzeri olduğunu aktaranNazik, alım gücü ve matrah tandanslı güncelliğini yitirmiş vergilendirme sistemi nedeniyle eski araçlara olan talebin yüksek olduğunu ve fiyatlarının da bu etkenlerle çok yüksek seviyede kaldığını söyledi. Nazik, “Almanya’da 2000 Euro olan 20 yaşındaki bir Opel Astra’yı, Türkiye’de 10.000 Euro’ya satın alabiliyoruz. Daha yeni modellerde, 0-5 yaş arasındaki ise ikinci el araç fiyatlarının Türkiye’de 2,5 kat daha pahalı olduğu görülüyor. Temeldeki etken vergilendirme sistemimiz, yüksek vergi yükü, her satışta ikinci el araca da transfer edilmiş oluyor.” değerlendirmesini yaptı.
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