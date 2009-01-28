STMicroelectronics son çeyrek mali sonuçlarını açıkladı

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Yarıiletken üreticileri arka arkaya son çeyrek finansal sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. AMD, Intel ve Texas Instruments gibi firmalardan sonra sektörün bir diğer önemli ismi STMicroelectronics de son çeyrek mali performansını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre STMicroelectronics, yılın son çeyreğinde 2.27 milyar dolarlık gelir elde ederken bir önceki çeyreğe göre %15.6, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %17 düşüşle 366 milyon dolarlık kayıp yaşadı.

Küresel ekonomik kriz yarattığı daralma sonucu taleplerde düşüş yaşanmasına ek olarak 2009'un da zorlu geçeceği yönündeki öngörü ve analizleri masaya yatıran firma yeniden yapılanma planını gündeme alarak üretim operasyonlarını yeniden öçeklendirmeye karar verdi. Gelen haberlere göre STMicroelectronics pozisyonunu güçlendirebilmek için yıl sonuna kadar 4500 çalışanıyla yollarını ayırıp 700 milyon dolarlık tasarruf sağlamayı hedefliyor.