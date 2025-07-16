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    Stranger Things'in 5. sezonundan beklenen fragman geldi

    Netflix'in en sevilen dizilerinden Stranger Things 5. sezonuyla geri dönüyor. Heyecanla beklenen yeni sezondan ilk uzun fragman yayınlandı. İşte fragman ve yeni sezona dair detaylar:

    Stranger Things 5. sezon Tam Boyutta Gör
    Netflix'in en sevilen dizilerinden Stranger Things, üç yılı aşan uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Dizinin heyecanla beklenen 5. sezonu 26 Kasım'da izleyici ile buluşacak. 5. sezon aynı zamanda dizinin final sezonu olacak.

    Stranger Things'in 5. sezonu için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün final sezonundan ilk fragmanı paylaştı.

    Stranger Things 5. Sezon Üç Parça Hâlinde Yayınlanacak

    Stranger Things'in son sezonu üç parça hâlinde yayınlayacak. İlk kısım 27 Kasım'da, ikinci kısım 26 Aralık'ta, final bölümü ise 1 Ocak'ta ekrana gelecek.

    Dördüncü sezonda korku saçan Vecna, 5. sezonun da asıl kötüsü olacak. Eleven ve dostları, Vecna'yı alt etmek için güçlerini birleştirecek. Yayınlanan bu ilk fragmanda da görüldüğü gibi yeni sezonda Hawkins sakinlerini zorlu bir savaş bekliyor. Dizinin yaratıcıları olan Duffer Kardeşler, 5. sezonu Yüzüklerin Efendisi: Kralin Dönüşü'ne benzetiyor. Bir yandan Vecna'ya karşı verilen savaşın epik finalini izlerken, bir yandan da Kralın Dönüşü'nde olduğu gibi sevdiğimiz karakterlere veda edeceğiz.

    Dizinin ana kadrosunu oluşturan Millie Bobby Brown, David Harbour, Winona Ryder, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Natalia Dyer ve Charlie Heaton yeni sezonda da aynı rollerde geri dönecek. Onlara yeni sezonda katılacak isimlerden biri de Terminator serisiyle tanınan Linda Hamilton olacak.

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    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

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    Epirus 1 saat önce

    ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h

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    LastStand 1 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

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    Forumdan Konular

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