Stranger Things'in 5. sezonundan beklenen fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Netflix'in en sevilen dizilerinden Stranger Things, üç yılı aşan uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Dizinin heyecanla beklenen 5. sezonu 26 Kasım'da izleyici ile buluşacak. 5. sezon aynı zamanda dizinin final sezonu olacak.

Stranger Things'in 5. sezonu için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün final sezonundan ilk fragmanı paylaştı.

Stranger Things 5. Sezon Üç Parça Hâlinde Yayınlanacak

Stranger Things'in son sezonu üç parça hâlinde yayınlayacak. İlk kısım 27 Kasım'da, ikinci kısım 26 Aralık'ta, final bölümü ise 1 Ocak'ta ekrana gelecek.

Dördüncü sezonda korku saçan Vecna, 5. sezonun da asıl kötüsü olacak. Eleven ve dostları, Vecna'yı alt etmek için güçlerini birleştirecek. Yayınlanan bu ilk fragmanda da görüldüğü gibi yeni sezonda Hawkins sakinlerini zorlu bir savaş bekliyor. Dizinin yaratıcıları olan Duffer Kardeşler, 5. sezonu Yüzüklerin Efendisi: Kralin Dönüşü'ne benzetiyor. Bir yandan Vecna'ya karşı verilen savaşın epik finalini izlerken, bir yandan da Kralın Dönüşü'nde olduğu gibi sevdiğimiz karakterlere veda edeceğiz.

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Dizinin ana kadrosunu oluşturan Millie Bobby Brown, David Harbour, Winona Ryder, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Natalia Dyer ve Charlie Heaton yeni sezonda da aynı rollerde geri dönecek. Onlara yeni sezonda katılacak isimlerden biri de Terminator serisiyle tanınan Linda Hamilton olacak.

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