2025'in ilk yarısında öne çıkan en iyi 10 dizi

2025'te Çıkan En İyi 10 Dizi 📺

2025 şu ana kadar TV dünyası için oldukça verimli geçti. Severance, Black Mirror, Squid Game, The White Lotus gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla geri dönerken; MobLand, Daredevil: Born Again, Murderbot gibi merakla beklenen diziler de izleyici ile buluştu. Bu yıla damga vuran dizisi ise sürpriz bir başarıya imza atan Adolescence oldu. İşte 2025'te çıkan en iyi 10 dizi:

1️⃣ Adolescence

Tam Boyutta Gör Dizi tarafında bu yılın en büyük sürprizi Adolescence oldu. Mütevazı bir bütçeyle hayata geçirilen İngiltere yapımı bu mini dizi, beklenden çok daha büyük bir başarıya imza attı ve Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen dizilerinden biri oldu.

Tür: Drama, Suç

Drama, Suç IMDb Puanı : 8.2

: 8.2 İzlenebileceği Platform: Netflix

Başarılı oyuncu Stephen Graham'in başrolünü üstlendiği dizi, 13 yaşındaki bir öğrenicinin sınıf arkadaşını öldürmekle suçlanması üzerine yaşananları konu alıyor. Bu cinayet tüm kasabada şok etkisi yaratırken, çocuğun ailesi, öğretmenleri ve soruşturmayı yürüten polisler gerçekte ne yaşandığını anlamaya çalışıyor. Stephen Graham dizide suçlanan çocuğun babasına hayat veriyor.

2️⃣ Severance 2. sezon

Tam Boyutta Gör 2022 yılında yayınlanan ilk sezonuyla büyük beğeni kazanan Severance, bu yıl ekrana gelen 2. sezonuyla da hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden övgü topladı.

Tür: Bilim-Kurgu, Psikolojik Gerilim

Bilim-Kurgu, Psikolojik Gerilim IMDb Puanı : 8.7

: 8.7 İzlenebileceği Platform: Apple TV+

Dan Erickson'ın yaratıcısı olduğu Severance, insanların tartışmalı bir teknoloji ile bilinçlerini ikiye bölerek iş hayatı ile özel hayatı arasına duvar ördüğü Lumon adlı şirkette geçiyor. Bu teknoloji insanların İşteyken özel hayatı hakkında herhangi bir şey hatırlamamasını, işten çıktığında ise ofiste yaşananları tamamen unutmasını sağlıyor. Pek çok suistimale kapı aralayan bu durum, varoluşsal sancıları da beraberinde getiriyor.

3️⃣ The Studio

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Seth Rogen'ın yaratıcısı olduğu The Studio, komedi tarafında bu yılın en beğenilen yapımlarından biri oldu.

Tür: Komedi

Komedi IMDb Puanı : 8.1

: 8.1 İzlenebileceği Platform: Apple TV+

Seth Rogen'ın aynı zamanda başrolünü de üstlendiği dizi, köklü bir Hollywood stüdyosunda geçiyor. Hızla değişen bir sektörde ayakta kalmaya çalışan bustüdyoda yönetici olan Matt Remick'in, her gün başka bir krizle başa çıkması gerekiyor. The Studio yönetmenler, oyuncular ve yapımcılar arasındaki karmaşık ilişkiler üzerinden Hollywood’un dinamiklerini ele alıyor.

4️⃣ The Pitt

Tam Boyutta Gör House, ER, Grey's Anatomy gibi izleyiciyi etkilemeyi başaran hastane dizilerine bu yıl bir yenisi daha eklendi. HBO Max'te izleyici ile buluşan The Pitt, bu yılın en beğenilen yeni dizilerinden biri oldu.

Tür : Hastane Draması

: Hastane Draması IMDb Puanı : 8.9

: 8.9 İzlenebileceği Platform: HBO Max

The Pitt, Pittsburgh'un en büyük hastanelerinden birinde görevli doktorların ve sağlık çalışanlarının her gün ayrı bir mücadeleye sahne olan yaşamlarına odaklanıyor. Ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgiyle her gün yüz yüze gelen bu ekip, bir yandan hastaların sorunlarını çözmeye çalışırken, diğer yandan kendi özel hayatlarındaki problemlerle başa çıkmaya çalışıyor.

5️⃣ Andor 2. sezon

Tam Boyutta Gör Son yıllarda Star Wars serisinden çıkan en başarılı iş olan Andor, bu yıl 2. sezonuyla ekranlara döndü. 2. sezon, ilk sezon kadar beğenilmedi belki ama yine övgü toplamayı başardı.

Tür : Bilim Kurgu, Macera

: Bilim Kurgu, Macera IMDb Puanı : 8.5

: 8.5 İzlenebileceği Platform: Disney+

Rogue One: A Star Wars Story'nin hemen öncesinde geçen Andor, Star Wars evrenindeki direnişin parçası olan casuslara ve suçlulara odaklanıyor. 2022 yılında yayınlanan ilk sezonu epey beğenilen Andor, Star Wars evreninin pek görmediğimiz bir yüzünü, yetişkin işi bir perspektiften gözler önüne seriyor.

6️⃣ MobLand

Tam Boyutta Gör Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin imzasını taşıyan MobLand, eleştirmenlerden o kadar yüksek puanlar alamamış olsa da izleyicilerin bu yıl en beğenilerden biri oldu. Nitekim bu başarı izlenme rakamlarına da yansıdı.

Tür: Suç, Drama

Suç, Drama IMDb Puanı : 8.4

: 8.4 İzlenebileceği Platform: TOD

MobLand sadece Guy Ritchie'nin imzasını taşımasıyla değil, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Tom Hardy'nin başrolünü üstlendiği dizide usta oyuncular Pierce Brosnan ve Helen Mirren da rol alıyor. Brosnan, Avrupa'da güç sahibi olan bir suç ailesinin başındaki isme hayat verirken, Mirren onun eşini canlandırıyor. Tom Hardy ise bu aile için fedailik yapan bir suçluya hayat veriyor.

7️⃣ Common Side Effects

Tam Boyutta Gör Bu yıl ekrana gelen animasyon dizileri arasında en beğenilen yapım ise büyük şirketlere ve sağlık sistemine hicivsel bir bakış getiren Common Side Effects oldu.

Tür : Animasyon, Kara Komedi

: Animasyon, Kara Komedi IMDb Puanı : 8.5

: 8.5 İzlenebileceği Platform: -

Komplo teorilerinden beslenen hikâyesiyle dikkat çeken Common Side Effects, hükûmetin tüm hastalıklara şifa olabilecek mucizevi bir mantarı bilerek kamuoyundan gizlediğini keşfeden iki arkadaşa odaklanıyor. Sıradan bir bitkisel kür arayışı kısa sürede büyük ilaç şirketlerinin ve gizli devlet kurumlarının karıştığı çılgın bir maceraya dönüşüyor.

8️⃣ Your Friends & Neighbors

Tam Boyutta Gör Mad Men'den tanıdığımız Jon Hamm'in başrolünü üstlendiği Your Friends & Neighbors, bu yılın en çok konuşulan dizilerinden biri olurken, genel olarak olumlu yorumlar almayı da başardı.

Tür : Drama, Suç

: Drama, Suç IMDb Puanı : 7.7

: 7.7 İzlenebileceği Platform: Apple TV+

Banshee ve Warrior gibi sevilen dizilerin yaratıcısı olan Jonathan Tropper'ın imzasını taşıyan Your Friends & Neighbors, zengin bir semtte yaşayan Andrew Cooper'a odaklanıyor. Boşanma sürecinde olan Coop bu sırada birden işten atılınca, görünüşte mükemmel olan hayatı bir anda alt üst oluyor. İşi olmadan bu gösterişli hayatı sürdürmesi mümkün olmayan Coop, çareyi zengin arkadaşarının ve komşularının evlerini soymakta buluyor. Evlerine girdiği komşularının sırlarını da öğrenmeye başlayan Coop, giderek daha derinleşen bir çukurun içine çekiliyor.

9️⃣ Dept Q

Tam Boyutta Gör Netflix yapımı Dept. Q, The Queen's Gambit dizisinin de yaratıcısı olan Oscarlı senarist Scott Frank (Logan, Minority Report)'in imzasını taşıyor.

Tür : Suç, Drama

: Suç, Drama IMDb Puanı : 8.2

: 8.2 İzlenebileceği Platform: Netflix

Bireşik Krallık'ta geçen dizi, zeki ama alaycı bir polis dedektifi olan Carl Morck'a odaklanıyor. Edinburgh polis departmanında pek dostu olmayan Dedektif Morck, bir bodrum katına, pek bir işe yaramayacağı düşünülen faili meçhul cinayetler birimine atanıyor. Q Departmanı olarak bilinen bu departmana adeta sürgün edilen Morck, burada kendi ekibini kurarak gerçekten insanlara yardımcı olabileceğini fark ediyor.

🔟 Forever

Tam Boyutta Gör Mayıs ayında Netflix'te izleyici ile buluşan gençlik dizisi Forever, özellikle eleştirmenler tarafından epey övülen bir yapım oldu.

Tür : Romantik, Drama

: Romantik, Drama IMDb Puanı : 7.7

: 7.7 İzlenebileceği Platform: Netflix

Los Angeles'ta bir lisede geçen Forever, birbirlerinin ilk sevgilileri olan Michael ve Katherine'in ilişkisine odaklanıyor. Katherine bu ilk aşkın sonsuza dek süreceğine inansa da yaz tatilinde başka bir gence gönlünü kaptırınca, aşkın düşündüğü gibi sonsuz olmayabileceğini fark ediyor.

