Stranger Things'in 5. sezonuyla ekranlara döneceği tarih belli oldu

Stranger Things 5. Sezon Üç Parça Hâlinde Yayınlanacak
Stranger Things'in aynı zamanda final sezonu olacak 5. sezonu, 26 Kasım'da başlayacak. Başlayacak diyoruz çünkü Netflix sevilen dizinin son sezonunu üç parça hâlinde yayınlayacak. İlk kısım 26 Kasım'da, ikinci kısım 25 Aralık'ta (yani Noel'de), final bölümü ise yılbaşı günü (31 Aralık) yayınlanacak.
Dördüncü sezonun asıl kötüsü olan Vecna, yeni sezonda da önemli bir rol oynayacak. Eleven ve dostları, Vecna'yı alt etmek için güçlerini birleştirecek. Dördüncü sezon finalinin son anlarında yaşananlar, yeni sezonda Hawkins sakinlerini zorlu bir savaşın beklediğine işaret ediyor. Dizinin yaratıcıları olan Duffer Kardeşler, 5. sezonu Yüzüklerin Efendisi: Kralin Dönüşü'ne benzetiyor. Bir yandan Vecna'ya karşı verilen savaşın epik finalini izlerken, bir yandan da Kralın Dönüşü'nde olduğu gibi sevdiğimiz karakterlere veda edeceğiz.
Dizinin ana kadrosunu oluşturan Millie Bobby Brown, David Harbour, Winona Ryder, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Natalia Dyer ve Charlie Heaton yeni sezonda da aynı rollerde geri dönecek. Onlara yeni sezonda katılacak isimlerden biri de Terminator serisiyle tanınan Linda Hamilton olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
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