Stranger Things'in 5. sezonuyla ekranlara döneceği tarih belli oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Her yıl Tudum adını verdiği özel bir etkinlik düzenleyip yeni dizi ve filmlerini tanıtan Netflix, bu yılın Tudum etkinliğini de bu hafta sonu düzenliyor. Nitekim Netflix'in sevilen yapımlarıyla ilgili önemli duyurular üst üste gelmeye başladı. Elbette Stranger Things de bu etkinlikte kendisine yer buldu. Sevilen dizinin 5. sezonu için yeni bir tanıtım videosu yayınlayan Netflix, bu videoyla birlikte dizinin ekranlara döneceği tarih de paylaştı.

Stranger Things 5. Sezon Üç Parça Hâlinde Yayınlanacak

Stranger Things'in aynı zamanda final sezonu olacak 5. sezonu, 26 Kasım'da başlayacak. Başlayacak diyoruz çünkü Netflix sevilen dizinin son sezonunu üç parça hâlinde yayınlayacak. İlk kısım 26 Kasım'da, ikinci kısım 25 Aralık'ta (yani Noel'de), final bölümü ise yılbaşı günü (31 Aralık) yayınlanacak.

Dördüncü sezonun asıl kötüsü olan Vecna, yeni sezonda da önemli bir rol oynayacak. Eleven ve dostları, Vecna'yı alt etmek için güçlerini birleştirecek. Dördüncü sezon finalinin son anlarında yaşananlar, yeni sezonda Hawkins sakinlerini zorlu bir savaşın beklediğine işaret ediyor. Dizinin yaratıcıları olan Duffer Kardeşler, 5. sezonu Yüzüklerin Efendisi: Kralin Dönüşü'ne benzetiyor. Bir yandan Vecna'ya karşı verilen savaşın epik finalini izlerken, bir yandan da Kralın Dönüşü'nde olduğu gibi sevdiğimiz karakterlere veda edeceğiz.

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Dizinin ana kadrosunu oluşturan Millie Bobby Brown, David Harbour, Winona Ryder, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Natalia Dyer ve Charlie Heaton yeni sezonda da aynı rollerde geri dönecek. Onlara yeni sezonda katılacak isimlerden biri de Terminator serisiyle tanınan Linda Hamilton olacak.

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Stranger Things 5. sezonun ne zaman yayınlanacağı açıklandı

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