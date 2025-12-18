Netflix'in sevilen dizisi Bir Başkadır geri dönüyor; 2. sezon çekimleri başladı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Netflix bugüne kadar Türkiye'de pek çok yerli diziye ve filme imza atmış olsa da bunlardan çok azı gerçek anlamda bir iz bırakabildi. Netflix Türkiye'nin yerli dizileri arasında belki de en büyük etkiyi yaratan ise Berkun Oya'nın imzasını taşıyan Bir Başkadır oldu. Bir Başkadır, 2020 yılında ilk sezonuyla hem izleyicileri hem de eleştirmenleri etkilemeyi başardı.

Bir Başkadır'ın 2. Sezon Çekimlerine Başlandı

Aradan geçen beş yılda Bir Başkadır cephesinde kayda değer bir gelişme yaşanmaması, bunun bir sezonluk bir proje olarak kalacağını düşündürmüştü. Ancak geçtiğimiz günlerde gelen haberler 2. sezonun yolda olduğunu çıkardı. Bugün ise Netflix Türkiye tarafından yapılan paylaşımla dizinin 2. sezon çekimlerine başlandığı duyuruldu. Projenin başında yine Berkun Oya var.

Dizinin ikinci sezonu dört bölümden oluşacak. İlk sezonda etkileyici bir iş ortaya koyan oyuncu kadrosunun büyük bölümü 2. sezonda da yer alacak. Öykü Karayel, Defne Kayalar, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Onur Saylak, Berkun Oya, Cihat Süvarioğlu, Gökhan Yıkılkan, Oğulcan Arman Uslu, Eda Akalın, İdil Çelik, Cemre Zişan Sağbır, Göktuğ Yıldırım ve Nur Sürer, 2. sezonda rol alacak oyuncular arasında yer alıyor.

