Netflix'in sevilen dizisi Bir Başkadır geri dönüyor; 2. sezon çekimleri başladı

Bir Başkadır'ın 2. Sezon Çekimlerine Başlandı
Aradan geçen beş yılda Bir Başkadır cephesinde kayda değer bir gelişme yaşanmaması, bunun bir sezonluk bir proje olarak kalacağını düşündürmüştü. Ancak geçtiğimiz günlerde gelen haberler 2. sezonun yolda olduğunu çıkardı. Bugün ise Netflix Türkiye tarafından yapılan paylaşımla dizinin 2. sezon çekimlerine başlandığı duyuruldu. Projenin başında yine Berkun Oya var.
Dizinin ikinci sezonu dört bölümden oluşacak. İlk sezonda etkileyici bir iş ortaya koyan oyuncu kadrosunun büyük bölümü 2. sezonda da yer alacak. Öykü Karayel, Defne Kayalar, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Onur Saylak, Berkun Oya, Cihat Süvarioğlu, Gökhan Yıkılkan, Oğulcan Arman Uslu, Eda Akalın, İdil Çelik, Cemre Zişan Sağbır, Göktuğ Yıldırım ve Nur Sürer, 2. sezonda rol alacak oyuncular arasında yer alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: