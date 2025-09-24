Giriş
    Stranger Things 5. sezon için üç dakikalık bir tanıtım videosu yayınlandı

    Stranger Things 5. sezonuyla geri dönüyor. Netflix, heyecanla beklenen 5. sezondan yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Dizi, etkileyici bir final yapmaya hazırlanıyor.   

    Stranger Things 5. sezon için üç dakikalık bir tanıtım videosu yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Netflix'in en sevilen dizilerinden olan Stranger Things, bu yıl final sezonuyla ekranlara geri dönecek. Neredeyse üç buçuk yıllık bir bekleyişin ardından gelen 5. sezon, 27 Kasım'da izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi yaklaşan final sezonu için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün yeni bir tanıtım videosu daha yayınladı. Hem yeni sezondan hem de kamera arkasından görüntüler içeren bu videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

    Stranger Things 5. Sezon, 27 Kasım'da Başlıyor

    Stranger Things'in son sezonu üç parça hâlinde yayınlayacak. İlk kısım 27 Kasım'da, ikinci kısım 26 Aralık'ta, final bölümü ise 1 Ocak'ta ekrana gelecek.

    Dördüncü sezonda korku saçan Vecna, 5. sezonun da asıl kötüsü olacak. Eleven ve dostları, Vecna'yı alt etmek için güçlerini birleştirecek. Yayınlanan bu ilk fragmanda da görüldüğü gibi yeni sezonda Hawkins sakinlerini zorlu bir savaş bekliyor. Dizinin yaratıcıları olan Duffer Kardeşler, 5. sezonu Yüzüklerin Efendisi: Kralin Dönüşü'ne benzetiyor. Bir yandan Vecna'ya karşı verilen savaşın epik finalini izlerken, bir yandan da Kralın Dönüşü'nde olduğu gibi sevdiğimiz karakterlere veda edeceğiz.

    Dizinin ana kadrosunu oluşturan Millie Bobby Brown, David Harbour, Winona Ryder, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Natalia Dyer ve Charlie Heaton yeni sezonda da aynı rollerde geri dönecek. Onlara yeni sezonda katılacak isimlerden biri de Terminator serisiyle tanınan Linda Hamilton olacak.

