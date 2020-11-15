Super Flower Neon 122 soğutucusunu duyurdu

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Şimdiye kadar daha çok PSU’larıyla bildiğimiz Super Flower, yeni kule tipi soğutucusuyla soğutma alanına da giriş yapıyor.

Super Flower Neon 122

Tayvanlı firmanın yeni çözümü temel olarak işlemci yüzeyiyle direkt temas halindeki 4 adet 6 mm bakır ısı borusunun ısıyı ilettiği alüminyum yapraklardan oluşuyor.

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Isıyı uzaklaştırma görevini üstlenen 23 dB gürültü üreten 120 mm fan ise 800-1800 RPM aralığında çalışırken 38.5 CFM havayı itebiliyor. Soğutucu bu haliyle 120 wattlık TDP’nin üstesinden gelebiliyor.

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32 adreslenebilir RGB LED’le donatılan soğutucu bloğun üst kısmına fanda yer alan 8 RGB LED eşlik etmiş. 700 gram ağırlığındaki Neon 122’nin ebatlarını 127 mm x 156 mm x 76 mm olarak belirten firma şimdilik fiyat bilgisi paylaşmamış.

https://www.techpowerup.com/274550/super-flower-intros-neon-122-cpu-cooler

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