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Super Talent, Intel tabanlı sunucular için DDR3 RDIMM ve DDR3 ECC UDIMM bellek kitleri hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Super Talent, Intel tabanlı sunucular için DDR3 RDIMM ve DDR3 ECC UDIMM bellek kitleri hazırladı
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Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, sunucu ve iş istasyonlarına yönelik bellek çözümlerini içeren ürün gamını yeni modeller ile güncelledi. Firmanın Intel tabanlı sunucu sistemler özellikle önümüzdeki ayın son günlerinde lanse edilmesi beklenen Nehalem EP tabanlı Xeon işlemci veya işlemcilerinin güç vereceği sistemlerde kullanmak üzere hazırlanan yeni modeller, DDR3 Registered DIMM (RDIMM) ve DDR3 ECC Unbuffered DIMM (ECC UDIMM) formundaki bellek kitlerinden oluşuyor.

Sunucular için hazırlanan yeni bellek kitlerinin ömür boyu garanti ile kullanıma sunulacağı belirtilirken, kitlere ait teknik özellik bilgileri ve ilgili yurt dışı satış fiyatları ise şu şekilde;

- W1066EA1GM - 1GB DDR3-1066 ECC UDIMM | CL7 | 1.5V | 34$
- W1333EA1GM - 1GB DDR3-1333 ECC UDIMM | CL9 | 1.5V | 34$
- W1066EB2GM - 2GB DDR3-1066 ECC UDIMM | CL7 | 1.5V | 68$
- W1333EB2GM - 2GB DDR3-1333 ECC UDIMM | CL9 | 1.5V | 68$
- W1066RA1GM - 1GB DDR3-1066 RDIMM | CL7 | 1.5V | 105$
- W1333RB1GQ - 2GB DDR3-1333 RDIMM | CL9 | 1.5V | 105$


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Hukukçu-35 10 yıl
fiyat biraz fazla gibi geldi bana
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umutcanster 10 yıl
ddededededede
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Vuze 10 yıl
bellek güzel fiyatta bence iyi haber için teşekkürler
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Tolgá 10 yıl
haber için teşekkürler fx57
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bigdede 10 yıl
tşkler fx
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