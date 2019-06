Super Talent'dan The GodFather temalı USB bellekler geliyor

Tam Boyutta Gör

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent'dan efsanevi film serisine saygı duruşu. Firma yaptığı açıklamayla The Godfather temalı USB belleklerini duyurdu. Paramount ile işbirliği çerçevesinde hazırlanan yeni bellekler, firmanın Pico ve Rubber serisi çözümlerini baz alıyor ve farklı kapasite (1GB, 2GB, 4GB, 8GB) alternatifleriyle geliyor. The GodFather serisinden alıntılar ve fotoğraflar içeren USB 2.0 uyumlu belleklerin fiyatı henüz açıklanmamakla birlikte firmanın 2009'da seriye The Godfather temalı yeni modeller ilave etmeyi planladığı belirtiliyor.

