Team Group Core i5/Core i7 işlemciler için 14 yeni DDR3 bellek kiti hazırladı

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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Team Group, Intel'in yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri için hazırladığı çift kanal destekli yenmi DDR3 kitlerini duyurdu. P55 yonga setli anakartlarda Core i5-750, i7-860 ve i7-870 işlemcileriyle birlikte kullanılması hedefleyen yeni bellek kitleri modeline göre 1600MHz - 2200MHz aralığında çalışırken tamamı Alüminyum soğutucu ile geliyor.

Tamamı 1.65v geriliminde çalışan ve bu açıdan özellikle 2000MHz ve üstü modelleri düşük gerilim seviyesi ile dikkat çeken Xtreem LV serisi yeni bellek kitlerinin model bazlı detayları şu şekilde;

- 2GB (1GB x 2) PC3-12800 | 1600 MHz | 6-7-6-18 | 1.65V

- 4GB (2GB x 2) PC3-12800 | 1600 MHz | 6-7-6-18 | 1.65V

- 2GB (1GB x 2) PC3-12800 | 1600 MHz | 7-7-7-21 | 1.65V

- 4GB (2GB x 2) PC3-12800 | 1600 MHz | 7-7-7-21 | 1.65V



- 2GB (1GB x 2) PC3-15000 | 1866 MHz | 8-8-8-24 | 1.65V

- 4GB (2GB x 2) PC3-15000 | 1866 MHz | 8-8-8-24 | 1.65V

- 2GB (1GB x 2) PC3-15000 | 1866 MHz | 7-7-7-21 | 1.65V

- 4GB (2GB x 2) PC3-15000 | 1866 MHz | 7-7-7-21 | 1.65V



- 2GB (1GB x 2) PC3-16000 | 2000 MHz | 9-9-9-24 | 1.65V

- 4GB (2GB x 2) PC3-16000 | 2000 MHz | 9-9-9-24 | 1.65V



- 2GB (1GB x 2) PC3-17000 | 2133 MHz | 9-9-9-24 | 1.65V

- 4GB (2GB x 2) PC3-17000 | 2133 MHz | 9-9-9-24 | 1.65V



- 2GB (1GB x 2) PC3-17600 | 2200 MHz | 9-9-9-24 | 1.65V

- 4GB (2GB x 2) PC3-17600 | 2200 MHz | 9-9-9-24 | 1.65V



Ömür boyu garanti ile satışa sunulacak yeni bellek kitlerinin fiyatları hakkındaysa henüz yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor.