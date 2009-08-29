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Team Group Core i5/Core i7 işlemciler için 14 yeni DDR3 bellek kiti hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
4,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Team Group Core i5/Core i7 işlemciler için 14 yeni DDR3 bellek kiti hazırladı
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Team Group, Intel'in yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri için hazırladığı çift kanal destekli yenmi DDR3 kitlerini duyurdu. P55 yonga setli anakartlarda Core i5-750, i7-860 ve i7-870 işlemcileriyle birlikte kullanılması hedefleyen yeni bellek kitleri modeline göre 1600MHz - 2200MHz aralığında çalışırken tamamı Alüminyum soğutucu ile geliyor.

Tamamı 1.65v geriliminde çalışan ve bu açıdan özellikle 2000MHz ve üstü modelleri düşük gerilim seviyesi ile dikkat çeken Xtreem LV serisi yeni bellek kitlerinin model bazlı detayları şu şekilde;

- 2GB (1GB x 2) PC3-12800 | 1600 MHz | 6-7-6-18 | 1.65V
- 4GB (2GB x 2) PC3-12800 | 1600 MHz | 6-7-6-18 | 1.65V
- 2GB (1GB x 2) PC3-12800 | 1600 MHz | 7-7-7-21 | 1.65V
- 4GB (2GB x 2) PC3-12800 | 1600 MHz | 7-7-7-21 | 1.65V

- 2GB (1GB x 2) PC3-15000 | 1866 MHz | 8-8-8-24 | 1.65V
- 4GB (2GB x 2) PC3-15000 | 1866 MHz | 8-8-8-24 | 1.65V
- 2GB (1GB x 2) PC3-15000 | 1866 MHz | 7-7-7-21 | 1.65V
- 4GB (2GB x 2) PC3-15000 | 1866 MHz | 7-7-7-21 | 1.65V

- 2GB (1GB x 2) PC3-16000 | 2000 MHz | 9-9-9-24 | 1.65V
- 4GB (2GB x 2) PC3-16000 | 2000 MHz | 9-9-9-24 | 1.65V

- 2GB (1GB x 2) PC3-17000 | 2133 MHz | 9-9-9-24 | 1.65V
- 4GB (2GB x 2) PC3-17000 | 2133 MHz | 9-9-9-24 | 1.65V

- 2GB (1GB x 2) PC3-17600 | 2200 MHz | 9-9-9-24 | 1.65V
- 4GB (2GB x 2) PC3-17600 | 2200 MHz | 9-9-9-24 | 1.65V

Ömür boyu garanti ile satışa sunulacak yeni bellek kitlerinin fiyatları hakkındaysa henüz yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor.


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hardware wizard 10 yıl
ne oldu şımdı X58 anakartlarla 3 kanal bellekler yalan mı oldu :(
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Firienholt 10 yıl

ss555

ne oldu şımdı X58 anakartlarla 3 kanal bellekler yalan mı oldu :(

X58 anakartlarla 3 kanal bellek yalan olmadı.Bu belleklerin asıl kullanım yeri P55'ler.Ancak X58'lerde de kullanılabilir.(X58 alacakların 3 kanal bellek alması daha iyi olur)
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OverClocK1ng 10 yıl
Güzelmiş:
4GB (2GB x 2) PC3-15000 | 1866 MHz | 7-7-7-21 | 1.65V
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blacksnake03 10 yıl
lga775 de iyi iş yapmıştı.
umarım i5/i7 dede iyi iş yapar
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Master_Evil 10 yıl
timingleri çok fazla 2200ü vurmuşlar 2400 mhz de çıkar yakında
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