Teknoloji Gündemi; Sapphire'a sorduk cevapladı

Teknoloji Gündemi'nde bu haftaki konuğum Sapphire Türkiye Müdürü Hasan Yücel. Sapphire hakkında merak ettiklerinizi sorduk; sizler için cevapladı.
FREE-4 ben ödevlerimi ekran kartım olmadığı için yapamadım ödev notum düşük geldi
Bu arada yalın bir şekilde ve muhabbet tadında olmuş teşekkürler.
Hasan Yücel belki okuyordur yorumları şansımı deneyeyim dedim
Güzel röportaj bu arada bence de samimi olmuş . Bütün firmalardaki en önemli konu bence satış sonrası destek, güleryüz, iletişim vs vs. Ben inventus' un üzerine tanımam bu konuda . Gerçi o marka değil ama olsun örnek gösterilebilir yine de. Sonuçta satarken herkesin yüzü güler. Böyle güzel röportaj filan verir eder, reklamı herkes yapabilir güzel. Sorun olması halindeki durum önemli. Bana dönsün Sapphire firması lütfen
O kartlar da çok güzeldi ya
İnternet cafe falan damı yok ? Sapphire kartın arızalandı ÖDEVLERİNİ yapamadın diye sapphire'i BELGELERLE şikayetmi edeceksin ? Sapphire'e ne abi senin ödevlerinden