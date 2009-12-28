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Teknoloji Gündemi; Sapphire'a sorduk cevapladı

9 yıl
55,2b
1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sapphire Türkiye Müdürü Hasan Yücel'e merak ettiklerinizi sorduk; sizler için cevapladı.

Teknoloji Gündemi'nde bu haftaki konuğum Sapphire Türkiye Müdürü Hasan Yücel. Sapphire hakkında merak ettiklerinizi sorduk; sizler için cevapladı.


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ozima 9 yıl
Ben bu firmayı seviyorum 6 tane kart aldım bu güne kadar sapphire'den hiç birisinde bir problem yaşamadım ama rüştünü ıspat ettikçe kartların fiyatı küçük küçük te olsa yükselme eğlimi gösteriyor eskilerde sapphire ucuz bir karttı şimdilerde ise orta üzerini zorluyor fiyat açısından. fakat hakkını yemeyeyim verdiğin paraya deyiyor.
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cenkyyy 9 yıl
forumu okuyormuş :D
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UzmaN345 9 yıl
Sapphire de bios sorunları mevcut arkadasımda Sapphire 256 mb lik 8800gt vardı ve Gigabyte anakart kullanıyordu pc açılırken fan %100 devire çıkıyordu 10 sn kadar suruyor windows gecince normal ayara geliyordu bende kendi pc test ettim asus anakartta hiç açılmadı Sapphire bios ustunde daha çalışmalı diye dusunuyorum ben sıkı bir pc oyuncusuyum ve açıkçası Sapphire pek tavsiye etmem ama belki kendini duzeltmiştir ama bende boyle bir olaya sahit oldum
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DH Misafiri 9 yıl
Teşekkürler DH
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KURSAD. 9 yıl
Ya hasan bey ne olcak bu fiyatlar böyle bikere bile ağız tadıyla oyun oynayamadık hep 3 seri arkadan geliyoruz :) muhatabı hasan bey değil ama içimi dökmek istedim.

Bu arada yalın bir şekilde ve muhabbet tadında olmuş teşekkürler.
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sno 9 yıl
çok güzel bir röportaj olmuş.. teşekkürler.. bu tarz röportajların devamını bekliyoruz.. şimdi söz hakkı zotac'da bence :)
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DH Misafiri 9 yıl
Teşekkürler
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imphetus 9 yıl
Bu seferki röportaj çok güzel ve samimi olmuş teşekkürler Mesut Çevik ve Sapphire Türkiye müdürü Hasan beye
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MsTmS 9 yıl
güzel bir röportaj olmuş teşekkürler
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derinkoma 9 yıl
çok güzel bir röportaj olmuş emeği geçenlerin eline sağlık
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hiickimse 9 yıl
Ben de Sapphire ' a sormak istiyorum; Garantisinin nereden olduğu belirsiz ama kesin garantili 512MB DDR2 Agp HD3650 Ekran Kartı var bende. Direk Sapphire 'a göndersem işlem yaparlar mı acaba


Hasan Yücel belki okuyordur yorumları şansımı deneyeyim dedim


Güzel röportaj bu arada bence de samimi olmuş . Bütün firmalardaki en önemli konu bence satış sonrası destek, güleryüz, iletişim vs vs. Ben inventus' un üzerine tanımam bu konuda . Gerçi o marka değil ama olsun örnek gösterilebilir yine de. Sonuçta satarken herkesin yüzü güler. Böyle güzel röportaj filan verir eder, reklamı herkes yapabilir güzel. Sorun olması halindeki durum önemli. Bana dönsün Sapphire firması lütfen
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kuu1x 9 yıl
İzlediğim en iyi röportajdı, teşekkürler.Beyefendi de çok iyi cevaplamış soruları.

O kartlar da çok güzeldi ya
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Fatih` 9 yıl
Çok güzel bir röportaj olmuş sıkılmadan izledim . Tebrikler .
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microsonic 9 yıl
Bu tür haberleri yurtdışındaki sitelerden izlerdik, kıskanırdım bizim ülkemizde kendi dilimizle olmadığı için. Artık böyle konular konusu olması iyi düşünülmüş. Sohbetin içinde buldum bi an kendimi...
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cyborg88 9 yıl
Kasım ayının son haftası sapphire firmasının istanbul dağıtıcısına kartımı vga ram arızası yüzünden gönderdim bugün tam 31 gün oldu bana kesinlikle bilgi verilmiyor 31 gündür işlem sürüyor diyor 30 iş günü dolmak üzere ve ben ödevlerimi ekran kartım olmadığı için yapamadım ödev notum düşük geldi üniversiteden gerekli belgeleri alıp dava açacağım kimse ilgilenmiyor garanti konusu ile arkadaşlar sapphire satış sonrası destek konusunda ciddi problemleri var.Kartım 4850 VAPOR-X 1 GB 256 bite ürünü aldığım firma ESKİŞEHİR ESNAF SARAYI İMLEÇ BİLGİSAYAR hala garantiden gelmedi kartım. ahh sapphire ahh keşke nvidia alsaydım
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1nvdr 9 yıl
FREE-4

ben ödevlerimi ekran kartım olmadığı için yapamadım ödev notum düşük geldi


İnternet cafe falan damı yok ? Sapphire kartın arızalandı ÖDEVLERİNİ yapamadın diye sapphire'i BELGELERLE şikayetmi edeceksin ? Sapphire'e ne abi senin ödevlerinden
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