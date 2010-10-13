Artık herkes kendi 3D filmini çekecek?

Teknosa’dan 3 boyutlu kamera

Türkiye’de teknolojinin lideri Teknosa, dünyanın ilkbireysel kullanıma uygun 3 boyutlu video kamerası Panasonic SDT750’yi satışa çıkarıyor. Hollywood’un tercih ettiği 3 boyutlu kameralar artık Panasonic 3D farkıyla tüm bireylerin kolaylıkla kullanabileceği ve 3D görüntüler elde edebileceği bir teknoloji olarak raflardaki yerini alıyor. Teknosa, anılarını 3 boyutlu olarak ölümsüzleştirmek isteyen ‘herkesi’ 16 Ekim tarihinden sonra mağazalarına bekliyor.

Dünyanın ilk 3 boyutlu tüketici video kamerası Panasonic SDT750, Türkiye’nin 68 ilinde 260’a yakın mağazası olan Teknosa’da alıcılarını bekliyor. Panasonic 3D kayıt için çevrim lensi ile birlikte SD karta kayıt yapabilen Full HD 1080 görüntü kalitesindeki yeni ürün teknoloji severlerin yeni gözdesi olacak.

Önce sinemalarda, ardından da son teknoloji TV’lerle herkesin evine giren 3D şimdi de tüketici kameralarıyla hayatın her alanına dahil oluyor. Artık anıları da 3 boyuta taşıyan Panasonic SDT750, Teknosa mağazalarında meraklılarını bekliyor.

Görüntü kalitesine yepyeni standartlar kazandıran Panasonic Full HD 3D serisi yeni geliştirilen teknoloji ile ışığın az olduğu ortamlarda bile parlak görüntüler çekilmesine ve gürültünün en aza indirgendiği kayıtlar yapılmasına olanak sağlıyor. En yüksek noktada performans gösteren 3 MOS özellikleri sayesinde mükemmel görüntü üretimi, yüksek çözünürlük ve zengin tonlamalar ile kullanıcılar hem fazla aydınlık hem de loş ortamlarda renkleri en canlı haliyle görüntüleyebiliyor.

Dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye’de Teknosa mağazalarında da satışa sunulan VIERA Full HD 3D serisine, www.teknosa.com internet sitesinden Türkiye’nin her yerine ücretsiz teslimat hizmeti ile sahip olmak mümkün olacak.

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