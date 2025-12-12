Giriş
    Samsung, global shutter özelliğine sahip bir kamera sensörü geliştiriyor

    Samsung çok hızlı hareket eden objeleri doğru şekilde yakalayabilecek, "global shutter" seviyesinde bir görüntü sensörü üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji gelecekte iPhone'larda da yer alabilir.

    Samsung, global shutter özellikli bir kamera sensörü geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Güney Kore kaynaklı bir habere göre, Samsung çok hızlı hareket eden objeleri doğru şekilde yakalayabilecek, "global shutter" seviyesinde deklanşöre sahip bir görüntü sensörü üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji, gelecekteki iPhone’larda da kullanılabilir.

    Kameralarda yaygın olarak iki çeşit deklanşör kullanılıyor

    Günümüzde akıllı telefon kameralarının çoğu fotoğraf ve videoları “rolling shutter” yöntemiyle çekiyor. Ancak hızlı hareket eden bir nesne çekildiğinde, satırların sırasıyla taranması nedeniyle görüntüde bozulmalar meydana geliyor.

    Global shutter’da ise tüm piksel satırları aynı anda ışığa maruz kalıyor ve veri okuması eşzamanlı yapılıyor. Böylece kare bir defada yakalanıyor ve hızlı hareket eden objeler çok daha doğru şekilde görüntülenebiliyor.

    Samsung, global shutter özellikli bir kamera sensörü geliştiriyor Tam Boyutta Gör

    Samsung, global shutter seviyesinde akıllı telefon sensörü geliştirmeyi başardı

    Bu teknolojiyi akıllı telefonlara uyarlamak bugüne kadar zordu. Çünkü global shutter yapısı piksel boyutlarını büyütmeyi gerektiriyordu ve bu da çözünürlüğü düşürüyordu. Ancak Samsung, 12 megapiksellik, 1.5 mikrometre piksel aralığına sahip bir rolling shutter lensine yeni bir piksel yapısı ekleyerek global shutter’ı akıllı telefon formunda çalışır hale getirmeyi başardı.

    Normalde görüntü sensörleri, piksellerden gelen analog sinyalleri ADC’de (Analog-Dijital Dönüştürücü) dijitale çevirir. Samsung ise ADC’yi her pikselin içine entegre ederek piksel seviyesinde bir ADC mimarisi geliştirdi. Bu yöntem piksel boyutunu büyüttüğü için, mevcut global shutter piksel boyutları yaklaşık 3 mikrometre seviyesinde. Samsung bu sorunu çözmek için 1.5 mikrometrelik bir pikseli 2x2’lik bir paket haline getirerek 3 mikrometrelik temel bir birim oluşturdu.

    Bu dört piksel bir ADC’yi paylaşıyor, bu durumda 2x2’lik bölüm rolling shutter gibi sıralı çalışıyor, ancak geri kalan kısım global shutter işlevi görebiliyor. Rolling shutter işlemi kısmen devam ettiği için hafif bir bozulma oluşuyor, bu yüzden tam anlamıyla bir global shutter değil.

    Samsung, optik akış bilgisini çıkararak (nesne ya da kamera hareket ettiğinde piksellerdeki parlaklık değişimi) hareket telafisini sağlayan bir algoritma eklediğini söylüyor. Böylece, çok küçük piksel boyutunda bile global shutter özelliklerine sahip yüksek çözünürlüklü bir sensör elde etmeyi başardıklarını belirtiyor.

    Samsung, bu çalışmayı “yarı iletken devrelerin olimpiyatları” olarak bilinen ISSCC 2026 konferansında sunmayı planlıyor. Bu yılın başlarında Samsung, rolling shutter ve global shutter teknolojilerini birleştiren hibrit bir deklanşör konseptini de tanıtmıştı.

    Bu arada Apple’ın da bu teknolojiye ciddi biçimde ilgi gösterdiği, global shutter sensörleri iPhone’lara entegre etmeye yönelik patentler aldığı belirtiliyor. Apple ve Samsung’un yeni nesil CMOS görüntü sensörleri üzerinde birlikte çalıştığı da biliniyor.

