Sony, tam kare aynasız fotoğraf makinesi Alpha 7 V'i duyurdu

Sony Alpha A7 V özellikleri
Cihazda 33 MP çözünürlüklü, kısmen yığılı yapıya sahip full-frame Exmor RS sensör ve tamamen yenilenmiş Bionz XR2 işlemci bulunuyor. Bu işlemciye entegre yapay zeka sayesinde Sony, şimdiye kadar geliştirdiği en hızlı ve en isabetli otomatik netleme sistemini sunduğunu söylüyor. Makine ayrıca 16 durak dinamik aralıkla 30 fps'ye kadar 14 bit fotoğraflar çekebiliyor. Bu, bir Sony kamerada şimdiye kadar görülen en yüksek değer.
Video tarafında, A7 V artık 7K'dan süper örnekleme ile tam sensör genişliğini kullanarak 60 fps'de 4K 10 bit S-Log3 videoyu destekliyor. Ancak 4K/60p’de tam genişlikte çekim yapabilmek için “Angle of View Priority” adlı bir özelliği açmak gerekiyor. Bu özellik dahili gürültü azaltmayı devre dışı bıraksa da Sony kaliteyi etkilemediğini belirtiyor. Ayrıca APS-C kırpma ile 4K 120 fps çekim de mümkün. Yerleştirilen grafit ısı dağıtıcı sayesinde kamera, 4K 60 fps modunda 90 dakika kesintisiz kayıt yapabiliyor.
Buna rağmen A7 V, bu fiyat seviyesindeki rakiplerinin sunduğu daha yüksek çözünürlüklü seçeneklere sahip değil. Canon R6 III (7K/60 fps), Nikon Z6 III (6K/60 fps) ve Panasonic S1 II (6K/60 fps) gibi modellerin aksine, A7 V’de 6K veya 7K video yok. Ayrıca dahili ya da harici RAW video kaydı da sunulmuyor; kayıt seçenekleri sadece Sony’nin XAVC (H.265/H.264) formatlarıyla sınırlı.
Yeniden kadraj yapmak veya dikey yüksek çözünürlüklü video üretmek isteyen kullanıcılar için 6K–7K seçeneğinin eksikliği gidermek amacıyla Sony, insanları otomatik takip edip kadraj yapan Auto Framing özelliğini sunuyor.
Artan hız sayesinde A7 V, elektronik deklanşörde kesintisiz görüntüyle saniyede 30 kareye kadar RAW çekim yapabiliyor (14 bit formatında). Mekanik deklanşörde ise hız 10 kare/saniyeye düşüyor. Tam sıkıştırılmamış RAW bulunmasa da, kayıpsız sıkıştırılmış RAW ve yeni hafif RAW seçenekleri mevcut. Ayrıca PC’de genişletilmiş RAW işleme desteği ve 12 adet özelleştirilebilir yaratıcı görüntü profili sunuluyor.
Yeni sensör ve görüntü işlemciyle birlikte Sony, düşük ışıkta EV-4,0’a kadar hassas netleme vaat ediyor. 759 faz algılama noktası görüntünün yaklaşık %94’ünü kapsıyor. Ayrıca, vahşi yaşam veya spor fotoğrafçılığında önemli anları kaçırmamanız için ön çekim ve hız artırma özelliklerini de destekliyor. Yapay zeka destekli tanıma sistemi insan, hayvan, kuş, böcek, araba, tren ve uçak algılamayı destekliyor, ayrıca otomatik hedef tanıma da bulunuyor.
A7 V'nin beş eksenli gövde içi sabitleme özelliği, Canon ve Panasonic'in en yeni modellerindeki 8,5 stop'a kıyasla 7,5 stop'a kadar titreme azaltma sağlıyor. Kamerayı ne kadar enerjik tuttuğunuza bağlı olarak hem Aktif hem de Dinamik Aktif modlar sunuyor.
Daha yüksek hız, rakiplere göre daha fazla çözünürlük ve iyileştirilmiş görüntü kalitesi sayesinde A7 V, özellikle fotoğraf ağırlıklı ama videoyla da ilgilenen hibrit kullanıcıları hedefliyor. Kamera 2.899 dolardan (kit lensle 3.099 dolar) ön siparişe açılmış durumda. 18 Aralık'tan itibaren sınırlı olarak sevkiyata başlanacak.