BİM marketler akıllı ekran ve SIM kartlı araç takip cihazı satacak

3 Aralık BİM aktüel teknoloji ürünleri
3 Aralık BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Onvo markasına ait salon tipi akıllı ekran modeli yer alıyor. Dikey formattaki ekranda 55 inçlik Full HD panel, 60Hz tazeleme hızı, Android 10 işletim sistemi, 2GB RAM, 32GB depolama gibi özellikler 39500TL fiyat etiketi ile sunuluyor.
Diğer taraftan Gözcü Mobil markasına ait manyetik olarak tutturulan araç takip cihazı 1750TL iken aküye bağlanan SIM kartlı araç takip cihazı 2650TL, 4G destekli 2K araç içi kamera da 5500TL fiyat etiketine sahip.
