    BİM marketler akıllı ekran ve SIM kartlı araç takip cihazı satacak

    3 Aralık BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Onvo markasına ait salon tipi akıllı ekran modeli ve Gözcü Mobil markasına ait SIM kartlı araç takip sistemi yer alıyor. 

    3 Aralık BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketler zincirinin hafta içi aktüel kataloğunda SIM kartlı araç içi takip sistemlerinden 4G destekli araç içi kameralara, salon tipi akıllı ekranlardan çekme karavanlara kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak. 

    3 Aralık BİM aktüel teknoloji ürünleri

    3 Aralık BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Onvo markasına ait salon tipi akıllı ekran modeli yer alıyor. Dikey formattaki ekranda 55 inçlik Full HD panel, 60Hz tazeleme hızı, Android 10 işletim sistemi, 2GB RAM, 32GB depolama gibi özellikler 39500TL fiyat etiketi ile sunuluyor. 

    Diğer taraftan Gözcü Mobil markasına ait manyetik olarak tutturulan araç takip cihazı 1750TL iken aküye bağlanan SIM kartlı araç takip cihazı 2650TL, 4G destekli 2K araç içi kamera da 5500TL fiyat etiketine sahip. 
     

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 15 saat önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 18 saat önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 20 saat önce

    yorum

    C
    cerdem40 20 saat önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 20 saat önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 20 saat önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 20 saat önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 20 saat önce

    Kupon varsa talibim.

