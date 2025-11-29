Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    DJI Osmo Pocket 4 FCC’de göründü: Daha uzun pil ömrüyle geliyor

    DJI'ın yeni nesil kamerası Osmo Pocket 4, FCC’den geçti. Daha uzun batarya ömrü ve geliştirilmiş çekim özellikleriyle geliyor. İşte yakın zamanda tanıtılması beklenen kameranın detayları:

    DJI Osmo Pocket 4 FCC’de göründü: Daha uzun pil ömrüyle geliyor Tam Boyutta Gör
    DJI Osmo Pocket serisinin bir sonraki üyesi, FCC belgelerinde ortaya çıktı. Pocket 3 sahiplerinin uzun süredir talep ettiği özelliklerden biri olan geliştirilmiş pil ömrü, Osmo Pocket 4 ile ciddi şekilde ele alınıyor. Yeni modelin, önceki 7,7 V’luk batarya değerini korurken kapasitesini 1.545 mAh’ye çıkarması bekleniyor. Bu, Pocket 3’ün 1.300 mAh piline kıyasla yaklaşık %18’lik bir artış anlamına geliyor ve gerçek kullanımda %20’ye varan ekstra çekim süresi sunabilir.

    İşte Osmo Pocket 4'ün beklenen özellikleri:

    FCC belgeleri, cihazın tasarımında radikal değişiklikler olmadığını gösteriyor. Pocket 3 ile büyük ölçüde benzer bir yapıya sahip olan Pocket 4, Wi-Fi 5 bağlantısı ve Bluetooth Düşük Enerji (BLE) desteğini sürdürüyor. Henüz BLE 5.2’ye geçip geçmeyeceği netleşmiş olmasa da temel bağlantı yeteneklerinde bir geri adım atılmamış gibi görünüyor. 

    DJI Osmo Pocket 4 FCC’de göründü: Daha uzun pil ömrüyle geliyor Tam Boyutta Gör
    Son olarak geliştirilen pil kapasitesinin yanı sıra söylentiler cihazın ekran parlaklığında ve gece çekim performansında da iyileştirmeler sunabileceğine işaret ediyor. Bu tür güncellemeler, vlog ve içerik üretiminde daha uzun süreli ve kaliteli çekimler yapılmasını mümkün kılacak.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 20 saat önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 23 saat önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 1 gün önce

    yorum

    C
    cerdem40 1 gün önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 1 gün önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 1 gün önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 1 gün önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 1 gün önce

    Kupon varsa talibim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pimapen tuvalet kapı kilidi nasıl açılır akts ve kredi farkı polo 1.2 trendline yorum arabada beyzbol sopası taşımak yasak mı gerçek araba modifiye etme programı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum