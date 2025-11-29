DJI Osmo Pocket 4 FCC’de göründü: Daha uzun pil ömrüyle geliyor

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör DJI Osmo Pocket serisinin bir sonraki üyesi, FCC belgelerinde ortaya çıktı. Pocket 3 sahiplerinin uzun süredir talep ettiği özelliklerden biri olan geliştirilmiş pil ömrü, Osmo Pocket 4 ile ciddi şekilde ele alınıyor. Yeni modelin, önceki 7,7 V’luk batarya değerini korurken kapasitesini 1.545 mAh’ye çıkarması bekleniyor. Bu, Pocket 3’ün 1.300 mAh piline kıyasla yaklaşık %18’lik bir artış anlamına geliyor ve gerçek kullanımda %20’ye varan ekstra çekim süresi sunabilir.

İşte Osmo Pocket 4'ün beklenen özellikleri:

FCC belgeleri, cihazın tasarımında radikal değişiklikler olmadığını gösteriyor. Pocket 3 ile büyük ölçüde benzer bir yapıya sahip olan Pocket 4, Wi-Fi 5 bağlantısı ve Bluetooth Düşük Enerji (BLE) desteğini sürdürüyor. Henüz BLE 5.2’ye geçip geçmeyeceği netleşmiş olmasa da temel bağlantı yeteneklerinde bir geri adım atılmamış gibi görünüyor.

Tam Boyutta Gör Son olarak geliştirilen pil kapasitesinin yanı sıra söylentiler cihazın ekran parlaklığında ve gece çekim performansında da iyileştirmeler sunabileceğine işaret ediyor. Bu tür güncellemeler, vlog ve içerik üretiminde daha uzun süreli ve kaliteli çekimler yapılmasını mümkün kılacak.

