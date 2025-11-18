DJI, değişken diyaframlı ilk aksiyon kamerasını satışa sundu

Osmo Action 6, yazılımsal hilelere dayanmak yerine mekanik bir iris kullanan ayarlanabilir bir diyaframla geliyor. Bu sayede diyafram f/2.0 (daha fazla ışık ve düşük ışıkta daha iyi performans) ile f/4.0 (daha az ışık, artırılmış alan derinliği ve parlak koşullarda ND filtre ihtiyacını azaltma) arasında ayarlanabiliyor. Önceki Action 5 Pro ve GoPro Hero 13 Black gibi rakiplerf/2.8 sabit diyafram kullanıyordu.
Osmo Action 6, 4:3 en boy oranında 4K/120fps'ye kadar video çekebiliyor. Ağır çekim yetenekleri 1080p'de 240fps'ye yükseliyor ve ara kare oluşturma (interpolasyon) kullanılarak 960fps'ye kadar çıkarılabiliyor. Dahili depolama 50GB'a çıkarılmış ve microSD kart ile kapasite 1 TB'a kadar yükseltilebiliyor.
Osmo Action 6, Avrupa'da tek pilli standart versiyon için 379 euro, üç pil ve Battery Case 3 şarj cihazını içeren Adventure Combo paketiyle 479 euro fiyattan satışa sunuluyor.