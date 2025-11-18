Giriş
    DJI, değişken diyaframlı ilk aksiyon kamerasını satışa sundu

    DJI, yeni aksiyon kamerası Osmo Action 6'yı küresel olarak piyasaya sürdü. Değişken diyafram açıklığına ve daha büyük sensöre sahip olan kamera neler sunuyor?  

    DJI, değişken diyaframlı ilk aksiyon kamerasını satışa sundu Tam Boyutta Gör
    DJI, yeni aksiyon kamerası Osmo Action 6'yı küresel olarak piyasaya sürdü. Kameranın fiziksel tasarımı geçen yılki modelden radikal bir fark göstermese de, bazı yeni özelliklerle beraber geliyor.

    DJI Osmo Action 6 özellikleri

    Osmo Action 6, yazılımsal hilelere dayanmak yerine mekanik bir iris kullanan ayarlanabilir bir diyaframla geliyor. Bu sayede diyafram f/2.0 (daha fazla ışık ve düşük ışıkta daha iyi performans) ile f/4.0 (daha az ışık, artırılmış alan derinliği ve parlak koşullarda ND filtre ihtiyacını azaltma) arasında ayarlanabiliyor. Önceki Action 5 Pro ve GoPro Hero 13 Black gibi rakiplerf/2.8 sabit diyafram kullanıyordu.

    DJI, değişken diyaframlı ilk aksiyon kamerasını satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Kamera, Action 5 Pro'daki 1/1.3 inç sensörden daha büyük olan yeni 1/1.1 inç CMOS sensöre sahip. Apple'ın iPhone 17'deki ön kamerasındakine benzer olan bu kare şeklindeki sensör, post prodüksiyon sırasında çekimleri çeşitli yatay ve dikey en boy oranlarına (özellikle sosyal medya için dikey formatlar) kırpmada daha fazla esneklik sunuyor.

    Osmo Action 6, 4:3 en boy oranında 4K/120fps'ye kadar video çekebiliyor. Ağır çekim yetenekleri 1080p'de 240fps'ye yükseliyor ve ara kare oluşturma (interpolasyon) kullanılarak 960fps'ye kadar çıkarılabiliyor. Dahili depolama 50GB'a çıkarılmış ve microSD kart ile kapasite 1 TB'a kadar yükseltilebiliyor.

    DJI, değişken diyaframlı ilk aksiyon kamerasını satışa sundu Tam Boyutta Gör
    DJI, Action 6'nın 1.950 mAh bataryasıyla 4 saate kadar kesintisiz kayıt yapabileceğini iddia ediyor, ancak şirketin testlerinin ideal koşullarda yapıldığını ve videonun 1080p/24 fps'de çekildiğini belirtelim. 4K ve daha yüksek kare hızlarında çekim yaparken veya donma noktasının çok altına düşen sıcaklıklarda kullanıldığında pil ömrü azalacaktır. DJI, kameranın -20 dereceye kadar düşük sıcaklıklarda bile düzgün çalışabildiğini ve 20 metreden fazla derinliğe kadar su geçirmez olduğunu belirtiyor.

    Osmo Action 6, Avrupa'da tek pilli standart versiyon için 379 euro, üç pil ve Battery Case 3 şarj cihazını içeren Adventure Combo paketiyle 479 euro fiyattan satışa sunuluyor.

