    Monitör Tavsiyeleri - Mayıs 2026

    Monitör tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yaptık.               

    Ürün Linkleri (Amazon) ve Zamanlama

    00:00 - Giriş
    00:49 - MSI G255PF E2
    01:48 - Gigabyte G25F2
    02:19 - Samsung Odyssey G5 S27FG502
    02:51 - LG UltraGear 27G610A
    03:19 - AOC U27G4R
    04:37 - AOC U32G4U
    05:43 - Samsung Odyssey OLED G5 S27FG500
    06:36 - Samsung Odyssey OLED G8 S34DG850
    07:09 - Gigabyte MO32U2
    07:45 - MSI MAG 274UPDF E16M
    10:37 - Kapanış

    24"

    MSI G255PF E2 - 5000TL
    - 24.5" FHD Rapid IPS 180Hz panel
    - 1ms GtG, 300nit, 1000:1
    - 8bit, WCG, %99 sRGB, %78 P3
    - 2x2W dahili hoparlör
    - 2x HDMI 2.0b, 1x DP 1.2a
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    Gigabyte G25F2 - 5200TL
    - 24.5" FHD SS IPS 200Hz panel
    - 1ms MPRT, 300nit, 1000:1 
    - 8bit, %120 sRGB
    - 2x2W dahili hoparlör
    - 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    27" 

    Samsung Odyssey G5 S27FG502 - 9000TL
    - 27" QHD Fast IPS 180Hz panel
    - 1ms GtG, 350nit, 1000:1
    - 8bit, sRGB %99
    - 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.2
    - Pivot, eğme, yükseklik, döndürme

    LG UltraGear 27G610A - 9400TL
    - 27" QHD Fast IPS 200Hz panel
    - Sürekli 400nit, tepe 450nit
    - 1ms GtG, 1000:1
    - 8bit, sRGB %99
    - 2xHDMI 2.0, 1xDP 1.4
    - Pivot, eğme, yükseklik, döndürme

    UHD

    AOC U27G4R - 16.000TL
    - 27" UHD Fast IPS 160Hz panel 
    - Çift mod FHD 320Hz tazeleme 
    - 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 400nit, 1000:1 
    - 8bit, sRGB %124, P3 %95
    - 1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 4x USB 5Gbps
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    AOC U32G4U - 22.000TL
    - 31.5" UHD SS IPS 160Hz panel
    - Çift mod FHD 320Hz desteği
    - 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 450nit, 1000:1
    - 8bit, sRGB %99, P3 %95
    - 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 4xUSB3.2
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    OLED

    Samsung Odyssey OLED G5 S27FG500 - 20.000TL
    - 27" QHD Samsung QD-OLED 180Hz panel
    - 0.03ms GtG, AG %25, 1.000.000:1
    - 200nit, 10bit, sRGB %99, P3 %99
    - 2xHDMI 2.0, 1xDP 1.2, Eğme

    Samsung Odyssey OLED G8 S34DG850 - 37.500TL
    - 34" 3440x1440 QD-Oled 175Hz AG panel
    - Tipik 250nit, Tepe 1000nit
    - 0.4ms GtG, 1000000:1
    - 10bit, sRGB %99, P3 %99
    - 2x5W dahili hoparlör
    - Tizen, Wi-Fi 5, BT 5.2
    - 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x USB 3.0
    - Eğme, döndürme, yükseklik

    Gigabyte MO32U2 - 39.000TL
    - 31.5" UHD Samsung QD OLED 240Hz AG panel
    - Tipik 250nit, tepe 1000nit
    - 0.03ms GtG, 1500000:1
    - 10bit, sRGB %100, P3 %99
    - 2x5W dahili hoparlör
    - 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, KVM
    - 2x USB-A 3.2, 1x USB 3.2-C 18W 
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik 

    MINI LED

    MSI MAG 274UPDF E16M - 25.000TL
    - 27" UHD Rapid IPS 160Hz panel
    - Çift mod FHD 320Hz
    - Mini Led arka aydınlatma
    - Bölgesel karartma sayısı 1152
    - Tipik 400nit, Tepe 1000nit
    - 0.5ms GtG, 1000:1
    - FRC 10bit, sRGB %143, P3 %98, WCG
    - 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 1x USB-C 3.2 15W
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik 


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

