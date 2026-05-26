Monitör Tavsiyeleri - Mayıs 2026

Monitör tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yaptık.
00:00 - Giriş
00:49 - MSI G255PF E2
01:48 - Gigabyte G25F2
02:19 - Samsung Odyssey G5 S27FG502
02:51 - LG UltraGear 27G610A
03:19 - AOC U27G4R
04:37 - AOC U32G4U
05:43 - Samsung Odyssey OLED G5 S27FG500
06:36 - Samsung Odyssey OLED G8 S34DG850
07:09 - Gigabyte MO32U2
07:45 - MSI MAG 274UPDF E16M
10:37 - Kapanış
24"
MSI G255PF E2 - 5000TL
- 24.5" FHD Rapid IPS 180Hz panel
- 1ms GtG, 300nit, 1000:1
- 8bit, WCG, %99 sRGB, %78 P3
- 2x2W dahili hoparlör
- 2x HDMI 2.0b, 1x DP 1.2a
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
Gigabyte G25F2 - 5200TL
- 24.5" FHD SS IPS 200Hz panel
- 1ms MPRT, 300nit, 1000:1
- 8bit, %120 sRGB
- 2x2W dahili hoparlör
- 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
27"
Samsung Odyssey G5 S27FG502 - 9000TL
- 27" QHD Fast IPS 180Hz panel
- 1ms GtG, 350nit, 1000:1
- 8bit, sRGB %99
- 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.2
- Pivot, eğme, yükseklik, döndürme
LG UltraGear 27G610A - 9400TL
- 27" QHD Fast IPS 200Hz panel
- Sürekli 400nit, tepe 450nit
- 1ms GtG, 1000:1
- 8bit, sRGB %99
- 2xHDMI 2.0, 1xDP 1.4
- Pivot, eğme, yükseklik, döndürme
UHD
AOC U27G4R - 16.000TL
- 27" UHD Fast IPS 160Hz panel
- Çift mod FHD 320Hz tazeleme
- 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 400nit, 1000:1
- 8bit, sRGB %124, P3 %95
- 1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 4x USB 5Gbps
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
AOC U32G4U - 22.000TL
- 31.5" UHD SS IPS 160Hz panel
- Çift mod FHD 320Hz desteği
- 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 450nit, 1000:1
- 8bit, sRGB %99, P3 %95
- 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 4xUSB3.2
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
OLED
Samsung Odyssey OLED G5 S27FG500 - 20.000TL
- 27" QHD Samsung QD-OLED 180Hz panel
- 0.03ms GtG, AG %25, 1.000.000:1
- 200nit, 10bit, sRGB %99, P3 %99
- 2xHDMI 2.0, 1xDP 1.2, Eğme
Samsung Odyssey OLED G8 S34DG850 - 37.500TL
- 34" 3440x1440 QD-Oled 175Hz AG panel
- Tipik 250nit, Tepe 1000nit
- 0.4ms GtG, 1000000:1
- 10bit, sRGB %99, P3 %99
- 2x5W dahili hoparlör
- Tizen, Wi-Fi 5, BT 5.2
- 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x USB 3.0
- Eğme, döndürme, yükseklik
Gigabyte MO32U2 - 39.000TL
- 31.5" UHD Samsung QD OLED 240Hz AG panel
- Tipik 250nit, tepe 1000nit
- 0.03ms GtG, 1500000:1
- 10bit, sRGB %100, P3 %99
- 2x5W dahili hoparlör
- 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, KVM
- 2x USB-A 3.2, 1x USB 3.2-C 18W
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
MINI LED
MSI MAG 274UPDF E16M - 25.000TL
- 27" UHD Rapid IPS 160Hz panel
- Çift mod FHD 320Hz
- Mini Led arka aydınlatma
- Bölgesel karartma sayısı 1152
- Tipik 400nit, Tepe 1000nit
- 0.5ms GtG, 1000:1
- FRC 10bit, sRGB %143, P3 %98, WCG
- 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 1x USB-C 3.2 15W
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.