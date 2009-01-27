Texas Instruments son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Yarıiletken endüstrisine yön veren üreticilerden Dallas merkezli Texas Instruments (TI), geçtiğimiz yılın son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Intel ve AMD'de olduğu gibi ekonomik krizin neden olduğu daralma sonucunda düşen talepler nedeniyle beklentilerin altında syereden son çeyrekte 2.49 milyar dolarlık gelir elde eden firmanın bir önceki çeyreğe göre %26, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %30'luk bir düşüş yaşadığı, elde edilen net kazancın da yıllık ve çeyrek dönem bazında sırasıyla %86 ve %81 düşüşle 107 milyon dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.

Son çeyrek rakamlarının beklentilerin altında gerçekleşmesi sonrasında operasyonlarına daha güçlü devam edebilmek için yeniden yapılanmaya giden firma, global iş gücünün (30.175) %12'sine karşılık gelen 3400 çalışanıyla (1600'ü erken emeklilik ve kendi isteğiyle ayrılanlar) yollarını ayırma kararı verdi. Yeniden yapılanmanın firmaya 300 milyon dolara mal olacağı fakat yıllık 700 milyon dolarlık tasarruf sağlayacağı bildirildi. Bu arada işten çıkarmaların firmanın kurum içi destek birimlerinden olacağı ve ana iş birimlerinin bu operasyondan etkilenmeyeceği belirtildi.