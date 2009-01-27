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Texas Instruments son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yarıiletken endüstrisine yön veren üreticilerden Dallas merkezli Texas Instruments (TI), geçtiğimiz yılın son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Intel ve AMD'de olduğu gibi ekonomik krizin neden olduğu daralma sonucunda düşen talepler nedeniyle beklentilerin altında syereden son çeyrekte 2.49 milyar dolarlık gelir elde eden firmanın bir önceki çeyreğe göre %26, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %30'luk bir düşüş yaşadığı, elde edilen net kazancın da yıllık ve çeyrek dönem bazında sırasıyla %86 ve %81 düşüşle 107 milyon dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.

Son çeyrek rakamlarının beklentilerin altında gerçekleşmesi sonrasında operasyonlarına daha güçlü devam edebilmek için yeniden yapılanmaya giden firma, global iş gücünün (30.175) %12'sine karşılık gelen 3400 çalışanıyla (1600'ü erken emeklilik ve kendi isteğiyle ayrılanlar) yollarını ayırma kararı verdi. Yeniden yapılanmanın firmaya 300 milyon dolara mal olacağı fakat yıllık 700 milyon dolarlık tasarruf sağlayacağı bildirildi. Bu arada işten çıkarmaların firmanın kurum içi destek birimlerinden olacağı ve ana iş birimlerinin bu operasyondan etkilenmeyeceği belirtildi.


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sadtneverdie 10 yıl
evet intelden boyle bır haber gelınce sevınen arkadaslar sımdı de sevının hatta cıkarılan 8400 ıscı ıcın gobek atın. amd de zarar edıp 4000-5000 kısı cıkarınca halay cekmeye baslarsınız. nasıl olsa zamanında o kadar kar ettıler.
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sampiyon bilo 10 yıl
Kriz,kriz,kriz...
Öldürmüyorda,sigara gibi süründürüyor.
Yavaş yavaş.
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