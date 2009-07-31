Thecus'dan yeni ağ depolama sistemi; N0503 ComboNAS

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Geçtiğimiz aylarda dünyanın en küçük çift sürücülü ağ depolama sistemini (NAS) duyuran Thecus, ürün gamını yeni bir model ile güncelledi. Firmanın N0503 ComboNAS isimli yeni depolama çözümü, 5 adet 2.5-inç veya üç adet 3.5-inç sürücünün kullanımına olanak tanıyabiliyor. Intel Atom platformundan güç alan ve 1GB bellek kapasitesine sahip olan ağ depolama sistemi, RAID 0, 1, 5, 6 ve 10 kurulumlarına destek veriyor. Tasarımıyla da dikkat çeken Thecus N0503 ComboNAS, bir adet eSATA, iki adet Gigabit Ethernet ve üç adet te USB 2.0 portunu üzerinde barındırıyor.

iTunes, fotoğraf web sunucusu ve uPnP AV streaming desteğine de sahip olan Thecus N0503 ComboNAS'ın önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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