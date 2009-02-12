Thermaltake M5A kasa video inceleme

Eğer az yer kaplayan güçlü bir oyun sistemi istiyorsanız M5A tam size göre!

Thermaltake, neredeyse tüm kategorilerde bilgisayar kasası üretimi yapıyor. Firmanın medya bilgisayarları için olan kasalarından, oyunculara yönelik özel fonksiyonlarla donatılmış üst seviye kasalarına kadar bir çok modelini piyasadan temin etmek mümkün.

Bu videomuzda firmanın öncelikli olarak oyun severleri düşünerek geliştirdiği M5A VJ30001W1Z kasa modelini inceliyoruz. Hafifliği ile ön plana çıkan kasa, küçük boyutlarına rağmen oldukça büyük bir iç hacme sahip.