Thermaltake M5A kasa video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Eğer az yer kaplayan güçlü bir oyun sistemi istiyorsanız M5A tam size göre!
Thermaltake, neredeyse tüm kategorilerde bilgisayar kasası üretimi yapıyor. Firmanın medya bilgisayarları için olan kasalarından, oyunculara yönelik özel fonksiyonlarla donatılmış üst seviye kasalarına kadar bir çok modelini piyasadan temin etmek mümkün.
Bu videomuzda firmanın öncelikli olarak oyun severleri düşünerek geliştirdiği M5A VJ30001W1Z kasa modelini inceliyoruz. Hafifliği ile ön plana çıkan kasa, küçük boyutlarına rağmen oldukça büyük bir iç hacme sahip.
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Kasanın fiyatı çok yüksek, güç kaynağı hariç 75TL gibi bir fiyata satılması gerekir.. Thermaltake ürünlerini kim ithal ediyorsa artık bilmiyorum ama fiyatlandırmaları genelde saçma oluyor.
Kasanın ağır olmaması için düşünümüş gibi görünen ancak sadece maliyeti düşürmek için düşünülmüş olan hafiflik konusu ise düşünürücü, birleşim yerlerinde titreşim önleyici kitler yoksa(ki ses seviyesine göre yok gibi gözüküyor) elinizi kasaya dokunduğunuz anda kesilen bir ses probleminiz olabilir.
yan panel deki hava deliklerine hiç gerekyoktu tamam görünümü güzelleştirmiş ama kasa içine çok toz alıyor