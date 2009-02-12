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Thermaltake M5A kasa video inceleme

10 yıl
89,4b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Eğer az yer kaplayan güçlü bir oyun sistemi istiyorsanız M5A tam size göre!

Thermaltake, neredeyse tüm kategorilerde bilgisayar kasası üretimi yapıyor. Firmanın medya bilgisayarları için olan kasalarından, oyunculara yönelik özel fonksiyonlarla donatılmış üst seviye kasalarına kadar bir çok modelini piyasadan temin etmek mümkün.

Bu videomuzda firmanın öncelikli olarak oyun severleri düşünerek geliştirdiği M5A VJ30001W1Z kasa modelini inceliyoruz. Hafifliği ile ön plana çıkan kasa, küçük boyutlarına rağmen oldukça büyük bir iç hacme sahip.


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talh4wk 9 yıl
fiyatı güzelmiş :)
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fistanadantilus 9 yıl
kasanın tipi kötü ama fiyatı uygun
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DoNotClick 9 yıl
İnceleme için teşekkürler
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ozkan3406 9 yıl
idare eder
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BlackEagle 9 yıl
Kasanın yan tarafından merkeze hava üfleyecek bir girişi olmaması çok büyük bir eksik..
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Ehlika 9 yıl
Tipi çok kötü öne dogru egik olması bide yan kapagının biçimsiz olması
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efeemmi 9 yıl
arkadaşlar açıkcası beğenmedim kullanmakta olduğum Thermaltake Soprano RS modelinin piano black (sol tarafı şeffaf plastik, önü kapaklı) modelini tavsiye ederim.
images.google.com.tr/...
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Promity 10 yıl
Reklam masrafı ve isim için 50tl koymuştur zaten kdv ler vs kasanın hakı 50lira etmez. Yeter artık keklemeyin milleti böle ucuz mallarla.
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bakidoruk 10 yıl
5.25" yuvalardaki kapak tasarımlar güzel ve çok işe yarıyor. Aynı yapıda bir kasa kullanıyorum ve kasa içine alt taraftaki fandan daha fazla hava sağlayabiliyor. Yalnız bu kısmın filtreli olması gerektiğini düşünenler kapaklarda niye filtre kullanmamışlar ilginç, aynı hatayı Cooler master da yapıyor..
Kasanın fiyatı çok yüksek, güç kaynağı hariç 75TL gibi bir fiyata satılması gerekir.. Thermaltake ürünlerini kim ithal ediyorsa artık bilmiyorum ama fiyatlandırmaları genelde saçma oluyor.
Kasanın ağır olmaması için düşünümüş gibi görünen ancak sadece maliyeti düşürmek için düşünülmüş olan hafiflik konusu ise düşünürücü, birleşim yerlerinde titreşim önleyici kitler yoksa(ki ses seviyesine göre yok gibi gözüküyor) elinizi kasaya dokunduğunuz anda kesilen bir ses probleminiz olabilir.
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carlos1111 10 yıl
En yakin zamanda Thermaltake in refrigeration cooling system incelemesinide bekliyorum.
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arda1811 10 yıl
fiyatı abartı olmuş bana göre bu fiyata daha iyisi olabilirdi
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ParaBende 10 yıl
250 Ytl i haketmeyen bir kasa arkadaşa aldgımız 70 liralık adi kasananında içi böyleydi :D
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ahrimar 10 yıl
çok çirkin gözüküyor
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Mshome66 10 yıl
tabi tabi sudan ucuz
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Annalyze 10 yıl
4ewer FullTower ARMOR+
yan panel deki hava deliklerine hiç gerekyoktu tamam görünümü güzelleştirmiş ama kasa içine çok toz alıyor
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