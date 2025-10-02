iPhone 17 vs Xiaomi 17 karşılaştırması: Hangisi daha üstün?

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, yakın tarihli etkinliğinde şimdiye kadarki en güçlü telefonları Xiaomi 17 serisini duyurdu. Peki premium akıllı telefon segmentinde iPhone 17'ye karşı neler sunuyor? veya karşılaştırdığımızda hangi model öne çıkıyor? Bu karşılaştırmada iPhone 17 ve Xiaomi 17'yi tasarım, ekran, performans, kamera ve batarya gibi yönleriyle detaylı şekilde ele alacağız.

Tasarım ve ekran 📱

Apple, iPhone 17'de alüminyum çerçeve ile alıştığımız tasarımı devam ettiriyor. Xiaomi 17 ise yine alüminyum çerçeve ve cam arka panel tercih ediyor. Her iki cihaz da IP68 sertifikasına sahip. Ekran tarafında iPhone 17, 6.3 inç Super Retina XDR OLED panel kullanıyor ve 120 Hz ProMotion desteği sunuyor. Xiaomi 17 ise 6.3 inç AMOLED ekranla geliyor ve 1-120 Hz LTPO yenileme hızı ile HDR10+ desteği sağlıyor. Parlaklık noktasında Xiaomi 17, 3500 nit tepe değerine ulaşırken, iPhone 17’nin ekranı 3000 nit seviyesinde kalıyor.

iPhone 17 : 6.3 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 3000 nits (maks), 1206 x 2622 piksel %90.1 ekran kasa oranı

: 6.3 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 3000 nits (maks), 1206 x 2622 piksel %90.1 ekran kasa oranı Xiaomi 17: 6.3 inç LTPO AMOLED, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nit (maks), 1220 x 2656 piksel, %89.5 ekran kasa oranı

Kamera 📸

Tam Boyutta Gör Xiaomi 17, üçlü arka kamera sistemi ile geliyor: 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı ve 50 MP telefoto lens. Leica iş birliği sayesinde özellikle gece fotoğrafçılığında güçlü bir seçenek sunuyor. iPhone 17 ise 48 MP ana sensör ve 48 MP ultra geniş açı kamera ile geliyor. Apple, Photonic Engine ve gelişmiş HDR işleme ile daha doğal renkler ve video performansına odaklanıyor.

iPhone 17 : 48 MP, f/1.6, 26mm, 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-kaydırma OIS, 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra geniş), 1/2.55", 0.7µm, PDAF

: 48 MP, f/1.6, 26mm, 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-kaydırma OIS, 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra geniş), 1/2.55", 0.7µm, PDAF Xiaomi 17: 50 MP, f/1.7, 1/1.31" dual pixel PDAF, OIS, 50 MP, f/2.0 telefoto, 1/2.76" OIS, 2.6x optik zoom, 50 MP, f/2.4 1/2.76", ultra geniş açı

Performans ⚡

Tam Boyutta Gör Xiaomi 17, gücünü yeni 3nm sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden ve Adreno 840 GPU'dan alıyor. Cihaz, 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB'a kadar UFS 4.1 dahili depolama alanına sahip. Şirket, yonganın 4,6 GHz'lik maksimum saat hızına ulaşabildiğini iddia ediyor. Cihaz ayrıca yeni HyperAI araçları için bir Qualcomm Yapay Zeka Motoru'na da sahip

iPhone 17 ise, Apple'ın A19 yonga setinden güç alıyor. Yonga seti, 16 çekirdekli Neural Engine, altı çekirdekli bir CPU, beş çekirdekli bir GPU ve donanım hızlandırmalı ışın izleme özelliklerine sahip. Ayrıca 512 GB'a kadar depolama alanıyla birlikte geliyor ve Apple Intelligence (AI) araçlarına sahip. Aslına bakacak olursak Apple, tek çekirdek performansında rakiplerinin önünde yer alıyor. Xiaomi 17 ise çok çekirdekli performansta rakibinin önünde.

iPhone 17 : Apple A19 (3 nm), 8 GB RAM

: Apple A19 (3 nm), 8 GB RAM Xiaomi 17: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm), 12 GB RAM

Batarya ve yazılım 🔋

Xiaomi 17, 7000 mAh batarya ile gelirken 100W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj destekliyor. iPhone 17 ise 3.700 mAh batarya ile 30W kablolu ve 15W MagSafe kablosuz şarj sunuyor. Yazılım tarafında iPhone 17, iOS 26 sürümüyle uzun süreli güncelleme desteği sağlıyor. Xiaomi 17 ise Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile geliyor ve daha esnek kişiselleştirme imkanı tanıyor.

Xiaomi 17: 7.000mAh 100W kablolu, 50W kablosuz

iPhone 17: 3.700 mah, 30W/25W kablolu-kablosuz

Fiyat 💸

iPhone 17’nin başlangıç fiyatı 799 dolar, Xiaomi 17’nin ise 630 dolar seviyesinde. Aradaki fiyat farkı donanım özelliklerinde Xiaomi lehine görünüyor, ancak Apple’ın uzun vadeli yazılım desteği ve ekosistemi avantaj sağlıyor.

iPhone 17 : 799 dolar 89.999 TL (TR fiyatı)

: 799 dolar 89.999 TL (TR fiyatı) Xiaomi 17: 630 dolar 60.000 TL (TR fiyatı tahmini)

Sonuç 🤔

iPhone 17 ve Xiaomi 17, farklı kullanıcı kitlelerine hitap ediyor. Özellikle ön kamera, video yetenekleri, Apple ekosistemi isteyenler için iPhone 17 doğru tercih olurken, daha parlak ekran, daha uzun pil süresi, daha hızlı şarj ve fiyat avantajı arayan kullanıcılar Xiaomi 17'ye yönelebilir.

iPhone 16 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra 🆚 Özellik iPhone 17 Xiaomi 17 Ekran 6.3 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 3000 nits (maks), 1206 x 2622 piksel %90.1 ekran kasa oranı 6.3 inç LTPO AMOLED, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nit (maks), 1220 x 2656 piksel, %89.5 ekran kasa oranı İşlemci Apple A19 (3 nm) Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) RAM 8 GB 12 GB / 16GB Ana Kamera 48 MP, f/1.6, 26mm, 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-kaydırma OIS 50 MP, f/1.7, 1/1.31" dual pixel PDAF, OIS İkinci Kamera 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra geniş), 1/2.55", 0.7µm, PDAF 50 MP, f/2.0 telefoto, 1/2.76" OIS, 2.6x optik zoom Üçüncü Kamera - 50 MP, f/2.4 1/2.76", ultra geniş açı Video Yetenekleri 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (60fps), stereo sound 8K@30fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS Ön kamera 18 MP, çok yönlü, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF 50 MP, f/2.2, PDAF, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS Batarya 3.700 mAh, 30W/15W şarj 7000 mAh, 100W/50W kablosuz şarj Yazılım iOS 26 HyperOS 3 (Android 16) Boyutlar ve Ağırlık 149.6 x 71.5 x 8 mm 177 gr 151.1 x 71.8 x 8.1 mm191 gr Fiyat 799 dolar (TR fiyatı 89.999 TL) 630 dolar (TR fiyatı 60.000 TL (tahmini)

