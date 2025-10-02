iPhone 17 vs Xiaomi 17 karşılaştırması: Hangisi daha üstün?

Tasarım ve ekran 📱
Apple, iPhone 17'de alüminyum çerçeve ile alıştığımız tasarımı devam ettiriyor. Xiaomi 17 ise yine alüminyum çerçeve ve cam arka panel tercih ediyor. Her iki cihaz da IP68 sertifikasına sahip. Ekran tarafında iPhone 17, 6.3 inç Super Retina XDR OLED panel kullanıyor ve 120 Hz ProMotion desteği sunuyor. Xiaomi 17 ise 6.3 inç AMOLED ekranla geliyor ve 1-120 Hz LTPO yenileme hızı ile HDR10+ desteği sağlıyor. Parlaklık noktasında Xiaomi 17, 3500 nit tepe değerine ulaşırken, iPhone 17’nin ekranı 3000 nit seviyesinde kalıyor.
- iPhone 17: 6.3 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 3000 nits (maks), 1206 x 2622 piksel %90.1 ekran kasa oranı
- Xiaomi 17: 6.3 inç LTPO AMOLED, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nit (maks), 1220 x 2656 piksel, %89.5 ekran kasa oranı
Kamera 📸
- iPhone 17: 48 MP, f/1.6, 26mm, 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-kaydırma OIS, 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra geniş), 1/2.55", 0.7µm, PDAF
- Xiaomi 17: 50 MP, f/1.7, 1/1.31" dual pixel PDAF, OIS, 50 MP, f/2.0 telefoto, 1/2.76" OIS, 2.6x optik zoom, 50 MP, f/2.4 1/2.76", ultra geniş açı
Performans ⚡
iPhone 17 ise, Apple'ın A19 yonga setinden güç alıyor. Yonga seti, 16 çekirdekli Neural Engine, altı çekirdekli bir CPU, beş çekirdekli bir GPU ve donanım hızlandırmalı ışın izleme özelliklerine sahip. Ayrıca 512 GB'a kadar depolama alanıyla birlikte geliyor ve Apple Intelligence (AI) araçlarına sahip. Aslına bakacak olursak Apple, tek çekirdek performansında rakiplerinin önünde yer alıyor. Xiaomi 17 ise çok çekirdekli performansta rakibinin önünde.
- iPhone 17: Apple A19 (3 nm), 8 GB RAM
- Xiaomi 17: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm), 12 GB RAM
Batarya ve yazılım 🔋
Xiaomi 17, 7000 mAh batarya ile gelirken 100W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj destekliyor. iPhone 17 ise 3.700 mAh batarya ile 30W kablolu ve 15W MagSafe kablosuz şarj sunuyor. Yazılım tarafında iPhone 17, iOS 26 sürümüyle uzun süreli güncelleme desteği sağlıyor. Xiaomi 17 ise Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile geliyor ve daha esnek kişiselleştirme imkanı tanıyor.
- Xiaomi 17: 7.000mAh 100W kablolu, 50W kablosuz
- iPhone 17: 3.700 mah, 30W/25W kablolu-kablosuz
Fiyat 💸
iPhone 17’nin başlangıç fiyatı 799 dolar, Xiaomi 17’nin ise 630 dolar seviyesinde. Aradaki fiyat farkı donanım özelliklerinde Xiaomi lehine görünüyor, ancak Apple’ın uzun vadeli yazılım desteği ve ekosistemi avantaj sağlıyor.
- iPhone 17: 799 dolar 89.999 TL (TR fiyatı)
- Xiaomi 17: 630 dolar 60.000 TL (TR fiyatı tahmini)
Sonuç 🤔
iPhone 17 ve Xiaomi 17, farklı kullanıcı kitlelerine hitap ediyor. Özellikle ön kamera, video yetenekleri, Apple ekosistemi isteyenler için iPhone 17 doğru tercih olurken, daha parlak ekran, daha uzun pil süresi, daha hızlı şarj ve fiyat avantajı arayan kullanıcılar Xiaomi 17'ye yönelebilir.
|Özellik
|iPhone 17
|Xiaomi 17
|Ekran
|6.3 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 3000 nits (maks), 1206 x 2622 piksel %90.1 ekran kasa oranı
|6.3 inç LTPO AMOLED, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nit (maks), 1220 x 2656 piksel, %89.5 ekran kasa oranı
|İşlemci
|Apple A19 (3 nm)
|Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
|RAM
|8 GB
|12 GB / 16GB
|Ana Kamera
|48 MP, f/1.6, 26mm, 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-kaydırma OIS
|50 MP, f/1.7, 1/1.31" dual pixel PDAF, OIS
|İkinci Kamera
|48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra geniş), 1/2.55", 0.7µm, PDAF
|50 MP, f/2.0 telefoto, 1/2.76" OIS, 2.6x optik zoom
|Üçüncü Kamera
|-
|50 MP, f/2.4 1/2.76", ultra geniş açı
|Video Yetenekleri
|4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (60fps), stereo sound
|8K@30fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS
|Ön kamera
|18 MP, çok yönlü, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF
|50 MP, f/2.2, PDAF, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS
|Batarya
|3.700 mAh, 30W/15W şarj
|7000 mAh, 100W/50W kablosuz şarj
|Yazılım
|iOS 26
|HyperOS 3 (Android 16)
|Boyutlar ve Ağırlık
|149.6 x 71.5 x 8 mm 177 gr
|151.1 x 71.8 x 8.1 mm191 gr
|Fiyat
|799 dolar (TR fiyatı 89.999 TL)
|630 dolar (TR fiyatı 60.000 TL (tahmini)
