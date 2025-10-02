Eylül 2025'te Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri açıklandı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Türkiye otomotiv pazarında Eylül 2025 satış rakamları belli oldu. SUV ve crossover modeller, toplam satışlardan yüzde 63’e yaklaşan paylarıyla pazarın en güçlü segmenti olmaya devam ediyor. Hem Eylül ayında hem de Ocak-Eylül döneminde en çok satan SUV modelleri de açıklandı. İşte Türkiye’de en çok tercih edilen SUV modelleri ve segmentin liderleri…

Eylül ayında SUV segmentinin lideri 3621 adetlik satışla Nissan Qashqai oldu. İkinci sırada ise pazarın en uygun fiyatlı seçeneklerinden biri olan Dacia Sandero Stepway bulunuyor. Fiat Egea Cross, 2445 adetlik satışla üçüncü sırada yer alırken, Türkiye'de üretilen Renault Duster ve Toyota C-HR ile ilk beş tamamlanıyor.

Eylül 2025'te en çok satılan SUV modeller💸 Sıra Model Adet 1. Nissan Qashqai 3621 2. Dacia Sandero Stepway 3290 3. Fiat Egea Cross 2445 4. Renault Duster 2138 5. Toyota C-HR 2080 6. Cupra Formentor 1767 7. Peugeot 2008 1717 8. Tesla Model Y 1664 9. Chery Tiggo 7 Pro Max 1418 10. Peugeot 3008 1372

2025'in Ocak-Eylül döneminde ise 27.420 adetle Tesla Model Y'nin liderliği söz konusu. BYD Seal U ikinci sırada yer alırken, Togg T10X ise üçüncü sırada bulunuyor. Eylül ayının lideri olan Nissan Qashqai, genel sıralamada dokuzuncu sırada yer alıyor.

2025 Ocak-Eylül'de en çok satılan SUV modeller🚗 Sıra Model Adet 1. Tesla Model Y 27.420 2. BYD Seal U 23.482 3. Togg T10X 22.131 4. Fiat Egea Cross 20.436 5. Toyota C-HR 17.755 6. Dacia Sandero Stepway 16.374 7. Peugeot 2008 16.278 8. Volkswagen T-ROC 14.717 9. Nissan Qashqai 14.424 10. Peugeot 3008 12.573

